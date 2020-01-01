البريميرليج ينهي أحلام يوفنتوس في ضم كوتينيو

ليفربول وتشيلسي ونيوكاسل بقيادة السعودية.. وجهات متوقعة لفيليبي كوتينيو نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ

كشفت مصادر صحفية أن النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو مطلوب في يوفنتوس، ولكن أحلام السيدة العجوز في ضمه يبدو أنها لن تكتمل.

وبالنسبة لكوتينيو، فإن اللاعب يود العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الذي تألق فيه وحقق أفضل ما حققه خلال مسيرته بين الدوريات الكبرى.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن تشيلسي ونيوكاسل وآرسنال الآن في وضع أفضل للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.

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ويريد يوفنتوس المقايضة مع برشلونة من أجل الحصول على خدمات متوسط الميدان البرازيلي أرتور، مقابل انتقال ميراليم بيانيتش إلى الفريق الكتالوني.

وسيجعله ذلك مطالبًا بدفع قيمة صفقة كوتينيو أموال فقط، وهو ما سيكون مرتفعًا بالنسبة للوضع الاقتصادي للنادي خاصة بعد مستجدات فيروس كورونا.

وما يصعب أكثر من إمكانية إتمام الصفقة هو رغبة كوتينيو، حيث لا يحبذ اللاعب العودة إلى الدوري الإيطالي الذي خاض فيه تجربة أقل من المتوسطة مع إنتر.

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يذكر أن فيليبي كوتينيو هو أغلى صفقة انتقال في تاريخ برشلونة، حيث انتقل إلى الفريق الكتالوني شتاء العام 2018 مقابل 140 مليون يورو بالإضافة إلى 25 مليون كإضافات.