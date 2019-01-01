البريميرليج تكشف لائحة المرشحين لجوائز الأفضل في أكتوبر
أُعلن مساء الجمعة عن لائحة المرشحين لجوائز الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز على صعيد اللاعبين والمدربين في شهر أكتوبر الفائت.
وشهدت القائمة سيطرة من فريق ليستر سيتي بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه الفريق، بالإضافة لمرشحين عن تشيلسي.
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وضمن قائمة اللاعبين الثنائي جيمي فاردي ويوري تييليمانس من ليستر، وويليان، جناح تشيلسي، وجاك جريليش، قائد أستون فيلا، ومتوسط ميدان مانشستر سيتي إلكاي جوندوجان، وحارس شيفيلد دين هينديرسون.
Who gets your vote for October's #PL POTM?— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 1, 2019
Vote now 👉 https://t.co/p5a7hHYUWi #FUT #FIFA20 pic.twitter.com/2XWMnKUcJM
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وعلى صعيد المدربين، تواجد بريندان رودجرز من ليستر، يورجن كلوب عن ليفربول، والمدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد، ونظيره في أستون فيلا دين سميث، وجراهام بورتر، قائد برايتون.
وفُتح باب التصويت الكترونياً عبر منصات البريميرليج على موقعه الرسمي ليتم اختيار الأسماء الفائزة بالجوائز، والتي تُعلن في وقت لاحق.