البريميرليج الأكثر إنفاقًا في الميركاتو الشتوي وطفرة في البوندسليجا

برونو فيرنانديش الأغلى في يناير..

لم تشهد نهاية سوق الانتقالات الشتوي في يومها الأخير، أمس الجمعة، أي صفقات مدوية، حيث كانت صفقتي انتقال إيمري تشان وسيدريك سواريز إلى بوروسيا دورتموند وأرسنال على الترتيب هما الأبرز.

وسلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الضوء على الجانب المالي، مشيرة إلى أندية الدوري الإنجليزي هي أكثر من أنفقت أموالاً خلال هذا الميركاتو الشتوي.

وأنفقت أندية البريميرليج 219 مليون يورو، بينما حل الدوري الإيطالي في المرتبة الثانية بإنفاق 214.3 مليون يورو، فيما جاء الدوري الألماني في المركز الثالث بـ195.9 مليونًا، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

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ما تم صرفه خلال الميركاتو الشتوي هذا الموسم في ألمانيا تجاوز ضعف ما تم دفعه في يناير 2019 (73 مليون يورو).

سولشاير: برونو فيرنانديش يشبه سكولز

وكانت الصفقة الأغلى في إنجلترا وفي الدوريات الخمس الكبرى بشكل عام، هي انتقال برونو فيرنانديش إلى مانشستر يونايتد مقابل 55 مليون يورو،

وفي إيطاليا، أنفق يوفنتوس 35 مليون يورو لأتلانتا من أجل التعاقد ديان كولوسيفسكي، الذي تمت إعارته إلى بارما حتى نهاية الموسم.

وكان ريال مدريد صاحب الصفقة الأعلى في إسبانيا، بعدما استقدم رينير من فلامنجو البرازيلي مقابل 30 مليون يورو، ليلعب في صفوف الناشئين.

وفي ألمانيا كانت صفقة انتقال كريشتوف بيونتيك من ميلان إلى هيرتا برلين هي الأغلى بمقابل مادي وصل إلى 27 مليون يورو.