البريك يتحدث عن مشاركة السد في كأس العالم للأندية

السد يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية في الدوحة 2019

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث عبدالله البريك مدير فريق السد القطري، عن المشاركة في كأس العالم للأندية للعام الجاري التي ستقام في قطر بالدوحة.

ويشارك السد كمستضيف للبطولة ويبدأ مبارياته بمواجهة هينجين سبورت، في الدور الأول قبل أن يواجه مونتيري المكسيكي في حالة فوزه.

وقال البريك في تصريحات بالموقع الرسمي للنادي القطري: "مشاركة هامة لنا في كأس العالم للأندية بالوقت الحالي، وهي الثانية للفريق بعد 2011".

وأضاف: "سنكون جاهزين بشكل كبير للمشاركة في كأس العالم للأندية العام الجاري، والتي ستقام للمرة الأولى على أرض الدوحة".

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وتابع البريك تصريحاته: "هدفنا هو تشريف الكرة القطرية خلال البطولة، وتحقيق مركز أفضل من المشاركة الماضية في بطولة 2011".

وكان السد قد حقق فوزًا غاليًا على النصر السعودي أمس وتأهل إلى دور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا، بعد الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف.