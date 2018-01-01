البريك: منظومة الهلال تساعد على التألق وهدفنا الفوز فقط أمام الأهلي

الزعيم تلقى الهزيمة في مباراته الأخيرة أمام الحزم، ويبحث عن العودة لمساره أمام الراقي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد محمد البريك؛ لاعب الهلال السعودي، أن فريقه جاهز تمامًا لتحقيق الفوز أمام الأهلي، موضحًا أن الجهاز الفني عمل على تصحيح الأخطاء التي وقع بها اللاعبين وأدت للهزيمة الأخيرة أمام الحزم.

ويستعد الزعيم لمواجهة الراقي بعد غدٍ الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ14 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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"مستعدون جيدًا لمواجهة الأهلي، وهدفنا هو مواصلة صدارة الترتيب، وسنعالج أخطاء مواجهة الحزم الماضية حتى لا تتكرر أمام الأهلي، طوينا صفحة هزيمة الحزم وتركيزنا منصب نحو الفوز في الكلاسيكو فقط".

وعن تألقه خلال الفترة الأخيرة: "تميزي يعود إلى تألق المنظومة كاملة، الهلال يساعد أي لاعب على التألق".

واختتم: "أعلم أن جماهير الهلال ستؤازرنا في الكلاسيكو، هم لا يحتاجون إلى دعوة، هم دائمًا حاضرون ويساندوننا في كل المباريات".

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ويتصدر الموج الأزرق جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، متفوقًا بست نقاط عن الراقي، صاحب المركز الرابع برصيد 24 نقطة.