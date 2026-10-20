البرنابيو لا يملى عليه كيف يشجع.. بيريز عاجز أمام سقوط فينيسيوس!

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عرش مدريد لا يوهب مرتين

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لا يختلف اثنان من عشاق النادي الملكي على المكانة الوجدانية التي يحتلها البرازيلي فينيسيوس جونيور، فهو الفتى الذي وطأت قدماه العاصمة الإسبانية في توقيت كان الفريق يتلمس فيه طريقه عقب زلزال رحيل الهداف التاريخي كريستيانو رونالدو.

جاء الفتى وتحمل فوق عاتقه ضغوط البناء الجديد، وتجاوز موجات سخرية قاسية بعزيمة صلبة قل نظيرها حتى صار النجم الأول وصاحب الأهداف الحاسمة في التتويج بلقبين في دوري الأبطال ومثلهما في الليجا.

هذا التاريخ محفوظ في صدور الجماهير، لكن تاريخ ريال مدريد علمنا دائمًا أن الماضي وحده لا يكفي لشراء صكوك الحصانة داخل ملعب سانتياجو برنابيو.





صدمة الكرة الذهبية والتراجع الذهني

بدأت نقطة التحول الحقيقية منذ عامين كاملين، وتحديدًا حين خسر السباق على جائزة الكرة الذهبية لصالح رودري في خريف عام 2024.

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تلك الصدمة التي كان ينبغي أن تمثل وقودًا لمسيرة تحد كروي عاصفة تحولت إلى فخ نفسي ابتلع البرازيلي تمامًا.

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لم نعد نرى ذلك اللاعب الذي يتحدى العالم بمراوغاته وسرعته، بل تحول إلى نجم مستنزف ذهنيًا، يبحث عن المعارك مع الحكام ولاعبي الخصوم والجمهور في المدرجات، وصار يستهلك طاقته في الاعتراض ونيل البطاقات الساذجة التي كلفته عقوبات إيقاف متكررة، آخرها الإيقاف الذي وصل إلى أربع مباريات، وهو سلوك يضر الفريق ومسيرته في الموسم بدلًا من قيادته نحو منصات التتويج.





التنازل عن العرش لكيليان مبابي

الأمر الأكثر إيلاما لمدرجات البرنابيو لم يكن هبوط المعدل التهديفي فحسب، بل غياب الرغبة الشرسة في حماية عرش النجومية داخل غرفة الملابس.

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مع وصول الفرنسي كيليان مبابي، كان منتظرًا من فينيسيوس أن يثبت جدارته بالتاج، وأن يقاتل في كل دقيقة ليؤكد أنه صاحب البيت وقائده الفعلي فوق العشب الأخضر.

ما حدث على أرض الواقع كان نقيضًا تامًا، فقد تنازل البرازيلي عن حضوره تدريجيًا، واكتفى بدور المشتت، وترك مساحات التأثير والهيبة تذهب تباعًا إلى الوافد الفرنسي دون قتال حقيقي على المكانة، وكأنه استسلم لفكرة التحول إلى ظل بعد أن كان شمس الفريق الساطعة.





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إرث الصافرات التاريخي

نتحدث اليوم من منطلق انتشار بعض الأحاديث أن فينيسيوس ظًلم مؤخرًا ويحتاج المزيد من الفرص وأن يخرج فلورنتينو بيريز للدفاع عنه أمام الجماهير بشكل علني بعد الصافرات والهجوم الذي يطوله يوميًا.

لكن هنا تكمن الإجابة عن التساؤل المثار حول قسوة جماهير العاصمة، فتلك المدرجات لم تصنع أسطورتها بمجاملة الأسماء مهما كبرت، وسجل التاريخ يشهد أن صافرات البرنابيو لم تعف كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي، ولم تتردد أمام لمسات زين الدين زيدان، وواجهت دموع إيكر كاسياس وكريم بنزيما في لحظات فتورهم.

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البرنابيو لا يوجه له لوم حين يغضب، والحديث عن تدخل فلورنتينو بيريز لحماية اللاعب ينم عن عدم إدراك لهوية هذا النادي العريق.

بيت القصيد

البرنابيو لا يملى عليه كيف يشجع ولا متى يصفق، ولن يشتري رئيس أو مقال رأي صمت مدرجات تفصل بين الشغف والتهاون بحد السيف.

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مشكلة فينيسيوس ليست في صافرات استهجان قاسية، بل في استسلامه الداخلي بعد صدمة باريس وترك ساحة القيادة لمبابي.

الطريق الوحيد لإسكات البرنابيو لم يكن يومًا ببيانات العطف الرئاسية، بل بإنهاء المعارك المجانية مع الحكام واستعادة الوحش التنافسي الذي أرهق كبار أوروبا.

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النجومية في مدريد دين يومي يتجدد في كل صافرة بداية، ومن يتوقف عن القتال يسقط تاجه فورًا تحت أقدام المتفرجين.



