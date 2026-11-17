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الفرصة قد تأتي مرة واحدة فقط في الحياة، وهذا ما أيقنه النجم البرتغالي الشاب كارلوس فوربس جيدًا، وقرر تطبيقه بأفضل شكل ممكن في مباراة ويلز والبرتغال في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وكلمة السر كانت في الرقم 7!

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الأنظار كلها كانت نحو فوربس ليلة الثلاثاء، عندما دخل إلى أرض الملعب وهو مُثقلًا بالقميص الأيقوني الذي حمله خلفًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أعلن مؤخرًا اعتزاله الدولي بعد مسيرة أسطورية، والمسؤولية هنا كانت بالغة الصعوبة.

البرتغال تقدمت بهدف سجله برونو فيرنانديش من تسديدة رائعة في الدقيقة 11 من زمن المباراة، قبل أن تعود ويلز بثنائية أحرزها ديفيد بروكس وسوربا توماس في الدقيقة 13 و40، وقبل نهاية الشوط الأول ترك بيدرو نيتو "الذي طُرد في الشوط الثاني" بصمته بتسجيل التعادل لتصبح النتيجة 2/2.

هنا توقف كل شيء، عندما دخل فوربس في الدقيقة 59 من زمن المباراة ومعه جواو فيليكس، ليتوقع الأغلبية أن يأتي التأثير الفوري من نجم النصر السعودي المتألق، ولكن في الحقيقة هدف الفوز 3/2 جاء من جناح كلوب بروج المغمور!

صدفة خير من ألف ميعاد

فوربس ليس وجهًا جديدًا على المنتخب البرتغالي، حيث ظهر في حقبة المدرب روبرتو مارتينيز في الفوز على أرمينيا 9/1 في 16 نوفمبر 2025، ونجح في تقديم تمريرة حاسمة، وبعدها اختفى تمامًا من المشهد، ليعود من جديد تحت قيادة جيسوس ليشارك لمدة 26 دقيقة أمام الدنمارك يوم السبت الماضي في الخسارة 4/1 من الخصم، قبل ظهور اليوم الذي شهد تسجيله الهدف الدولي الأول له.

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وفي الحقيقة، حصول نجم كلوب بروج على الرقم 7 في التوقف الدولي الحالي كان صدفة! لأن رافائيل لياو نجم جلطة سراي كان صاحب الأولوية لحمل إرث رونالدو ولكنه لم يُستدعى بسبب معاناته من إصابته، ليمنح القدر فوربس فرصة العمر.

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الجناح الشاب المهاري البالغ من العمر لم يُوفق ضد الدنمارك في ليلة كارثية، ولكن الصورة كانت مختلفة اليوم، عندما تلقى الكرة من الجانب الأيمن وانطلق بسرعة وقوة ليسجل هدف الفوز لصالح بلاده، في سيناريو ولا أفضل ورسالة ولا أقوى للفت الأنظار نحوه، في الوقت الذي اعتقد فيه البعض أن الرقم 7 أصبح مضمونًا لصالح لياو عند عودته.

وبخلاف هذا الهدف، بدا وكأن فوربس كان بالضبط كل ما تحتاجه البرتغال في الفترة التي كانت الأفضلية والخطورة تميل فيها لصالح ويلز، حيث يتمتع بقوة بدنية وسرعة وقدرة على المراوغة، تسببت في تحجيم القوة الهجومية لويلز من الجانب الأيسر والتي جاء منها الهدف الثاني من سوربا توماس.

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وعلى الرغم التأثير الكبير لفوربس، فإن أرقامه تعكس أنه لم يكن متداخلًا بشكل كبير، حيث مرر 6 كرات فقط من 4 بشكل صحيح، ولم يقم بأي مراوغة ناجحة ولمس الكرة عمومًا 13 مرة فقط وفقدها 3 مرات.

أرقام لا تبدو مذهلة، ولكنها كانت كافية لصناعة الفارق لصالح منتخب بلاده، ليغادر أرض الملعب وهو بطلًا للمباراة ومن ضمن المرشحين لخلافة رونالدو وحتى وإن اختلف مركزه وأيضًا صفاته مع نجم النصر.

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وهنا نتوقف قليلًا .. من هو كارلوس فوربس؟

اللاعب المولود في مدينة "سينترا" البرتغالية ينحدر من أصول غينية، ويبلغ من العمر 22 سنة ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن وقدمه المفضلة هي اليسرى، إذن نحن أمام نموذج مختلف تمامًا عن رونالدو من حيث المركز، ولكن التشابه الذي يجمعهما هو البداية من خلال أكاديمية سبورتينج لشبونة.

من المبكر الحكم على فوربس بأن يكون "خليفة رونالدو"، هناك من يسبقه مثل جواو فيليكس وفرانشيسكو ترينكاو ورافائيل لياو والثنائي جونسالو راموش وجوستافو فاريلا بحكم المركز، ولكن من ناحية التأثير قد تكون البرتغال على موعد مع نجم كبير في المستقبل.

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مانشستر سيتي خطفه وضمه إلى أكاديمية النادي في 2014، وبعدها تدرج دون أن يصل للفريق الأول، قبل الانتقال لأياكس أمستردام وولفرهامبتون وأياكس وصولًا بفريقه الحالي كلوب بروج.

مسيرة فوربس لم تكن مبهرة بأي شكل من الأشكال بعد انتقاله إلى "مرحلة الكبار" عقب مغادرة مانشستر سيتي وجاءت كالتالي :

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أياكس : 3 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 38 مناسبة

وولفرهامبتون : 11 مباراة دون أي اهداف وتمريرة حاسمة واحدة

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قبل أن يأتي الموعد على كلوب بروج، لتتغير مسيرته تمامًا، حيث سجل 16 هدفًا وصنع 20 في 66 مباراة، منهم 5 أهداف و8 تمريرات حاسمة خلال الموسم الجاري 2026/2027.

أسلوب لعب فوربس يتشابه قليلًا مع جيريمي دوكو نجم مانشستر سيتي، حيث يعتمد بشكل كبير على استخدام جسده وسرعة قدميه في المرور من المدافعين، ولديه قوة انفجارية مذهلة مع قدرة على إنهاء الفرص "تتحسن بالتدريج".

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ربما لا يمتلك اللمسة الجمالية التي عرفناها عن رونالدو في بداية رحلته مع سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد، ولكن ما يقدمه هذا الموسم مع بروج وهدفه ضد ويلز، يؤكد لنا أنه موهبة تستحق الاهتمام!

الشاب الذي ظلمه جوارديولا

يعتبر المدرب الإسباني الذي رحل مؤخرًا عن مانشستر سيتي من المدربين المعروفين بالاهتمام باللاعبين الشباب، بغض النظر عن الأموال الضخمة التي أنفقها طوال مسيرته وخاصة في ملعب الاتحاد، ولكنه لم يمنح فوربس حقه ويمكننا القول إنه ظلمه!

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صاحب الـ22 سنة الذي يعتبر رونالدو مثله الأعلى، عاش انتفاضة مذهلة في مسيرته مع فريق الشباب في مانشستر سيتي خلال موسم 2022/2023، حيث نجح في تسجيل 29 هدفًا وصنع 18 في مراحل الشباب في 33 مباراة، وكل ما احتاجه هو الحصول على الفرصة لإثبات نفسه.

والغريب أن جوارديولا تجاهله تمامًا، بل كانت النتيجة هي بيعه إلى أياكس أمسرتدام مقابل 14 مليون يورو في الموسم التالي، دون أن يلعب دقيقة واحدة مع الفريق الأول، وهو تصرف غريب لأن الإعارة كانت الخيار الأنسب بالنظر إلى صغر سن اللاعب وقدراته المبشرة التي أجبرت مانشستر سيتي على خطفه من لشبونة في سن صغير للغاية.

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هل تخلى عنه جوارديولا لأنه يمتلك وجهة نظر أفضل من الجميع، ولأن فوربس "موهبة محدودة" حتى وإن قدم بعض المستويات الرائعة، أمر ممكن ولكن كل الشواهد تؤكد أنه كان يحتاج إلى المزيد من الصبر في ملعب الاتحاد، مع الاعتراف بصعوبة تحقق ذلك بسبب الوفرة الهجومية التي امتلكها الفريق بهذه الفترة، مثل رياض محرز وفيل فودين وبرناردو سيلفا وكول بالمر "لم يحصل على فرصته" وخوليان ألفاريز.

التحدي ليس سهلًا، فوربس أصبحت لديه مسؤولية كبيرة في حالة ارتداء قميص رونالدو من جديد، وعليه أيضًا أن يثبت أيضًا أن جوارديولا ظلمه عندما حرمه من فرصة إثبات نفسه في الملاعب الإنجليزية، ولما لا؟ قد نراه يدفعنا نحو نسيان كريستيانو في البرتغال أسرع مما توقعنا!