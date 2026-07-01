البرتغال ضد كرواتيا: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

البرتغال ضد كرواتيا: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المراحل الإقصائية بي إم أو فيلد

ستنطلق مباراة البرتغال ضد كرواتيا في 2 يوليو 2026 الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش و19:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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العملاقان الأوروبيان يتواجهان في مباراة مثيرة ضمن دور الـ16 في أمريكا الشمالية

يتواجه اثنان من عمالقة كرة القدم الأوروبية المعاصرين في استاد تورونتو، حيث يسعى كل منهما إلى إثبات جدارته كمرشح حقيقي للوصول إلى مراحل متقدمة من البطولة. يقود روبرتو مارتينيز منتخب البرتغال الموهوب الذي يدخل مرحلة خروج المغلوب حاملاً توقعات هائلة، مصمماً على إظهار تفوقه التهديفي بعد مرحلة المجموعات التي شهدت منافسة شديدة.

وسيواجهون منتخب كرواتيا القوي بقيادة زلاتكو داليتش، وهو فريق متمرس في البطولات ويشتهر بمرونة جيله الذهبي الأسطورية في مباريات خروج المغلوب. وبينما تتمتع البرتغال بعمق استثنائي في جميع مراكز الملعب، فإن طبيعة مباريات دور الـ32 التي تُحسم بنظام خروج المغلوب تعني أن الكرواتيين المتمرسين سيسعون إلى التحكم في وتيرة المباراة وإحداث مفاجأة كلاسيكية أخرى في البطولة.

كيف وصل منتخبا «السيلساو» و«فاتريني» إلى هذه المرحلة

تجاوزت البرتغال منافسة شديدة في المجموعة K لتضمن تأهلها برصيد خمس نقاط. أظهر فريق مارتينيز مرونة تكتيكية كبيرة ليختتم مبارياته دون هزيمة، محققاً فوزاً حاسماً إلى جانب تعادلين صعبين، بما في ذلك معركة متقاربة ضد كولومبيا المتصدرة للمجموعة. بتسجيلها ستة أهداف وتلقيها هدفاً واحداً فقط، أثبتت «السيلساو» أن تنظيمها الدفاعي لا يزال قوياً بشكل لا يصدق تحت ضغط البطولة.

تأهلت كرواتيا من المجموعة L بعد أن حلت في المركز الثاني برصيد ست نقاط. استعاد «الفاتريني» توازنهم جيدًا بعد تعثرهم في مرحلة المجموعات، معتمدين على خبرتهم الواسعة في البطولات لتحقيق انتصارين حاسمين من مبارياتهم الثلاث. بعد تسجيل خمسة أهداف واستقبال خمسة، أظهر رجال داليتش كفاءة هجومية مرعبة، لكنهم يدركون أنه يتعين عليهم تشديد التنظيم الدفاعي.

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أسياد خط الوسط وقادة الدفاع لتثبيت الخطوط

سيتحدد مسار هذه المواجهة حتماً بمعركة بين الأجيال في وسط الملعب. ستعتمد كرواتيا على قائدها الأسطوري لوكا مودريتش إلى جانب ماتيو كوفاتشيتش لفرض الإيقاع، وإبطاء وتيرة المباراة، والاحتفاظ بالكرة تحت الضغط. على الصعيد الدفاعي، تقع مسؤولية وقف هجوم البرتغال المتفشي على عاتق يوشكو غفارديول، الذي أظهر براعة فائقة في تحويل العمليات الدفاعية إلى هجمات سريعة.

وترد البرتغال بخط وسط يزخر بالمهارات الفنية الراقية. ومن المتوقع أن يوفر فيتينها وجواو نيفيس الانضباط التكتيكي والتوزيع الكروي اللازمين لتجاوز ضغط كرواتيا. وفي الخلف، سيقود روبن دياس خط الدفاع، ضامناً بقاء البرتغال متماسكة ومحمية ضد الهجمات المرتدة الذكية.

التفوق العددي على الأجنحة مقابل الكتل المركزية المنضبطة سيحدد مسار المباراة

من الناحية التكتيكية، ستسعى البرتغال إلى توسيع الملعب واستغلال المساحات الواسعة. يحب مارتينيز الاستفادة من السرعة الفائقة وقدرات رافائيل ليو في المواجهات الفردية على الجناح، بالتنسيق مع الظهيرين المتداخلين لخلق تكتلات خطيرة وتزويد الممرات المركزية بالكرات.

سيعتمد مخطط كرواتيا بشكل كبير على إغلاق المساحات والانتقال الفعال. وإدراكاً لرغبة البرتغال في فرض أسلوب لعبها، من المرجح أن ينشر فريق داليتش كتلة وسطية متماسكة لقطع مسارات التمرير إلى صانعي اللعب المتقدمين، ساعياً إلى الانطلاق سريعاً عبر أندريه كراماريتش لمباغتة خط الدفاع البرتغالي في لحظة انكشافه.

الهياكل المستقرة تواجه الاختبار النهائي

يجب على البرتغال إظهار تركيز مطلق خلال مراحل فقدان الاستحواذ، مع العلم أن أي تراجع دفاعي سلبي سيُعاقب عليه بلا رحمة من قبل خط وسط كرواتيا المخضرم.

تواجه كرواتيا الاختبار البدني والتقني الأقصى المتمثل في احتواء الهجوم البرتغالي متعدد المستويات. وسيعتمد النجاح على التواصل الموضعي الخالي من الأخطاء عبر خط دفاعها لمنع ليو واللاعبين المتقدمين من اختراق منطقة الجزاء.

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التشكيلة المتوقعة للبرتغال أمام كرواتيا

كوستا؛ كانسيلو، دياس، فيغا، مينديز؛ فيتينها، جواو نيفيس؛ نيتو، فرنانديز، فيليكس؛ رونالدو

التشكيلة المتوقعة لكرواتيا أمام البرتغال

ليفاكوفيتش؛ ستانيسيتش، سوتالو، بونغراتشيتش، غفارديول؛ سوتشيتش، مودريتش، كوفاسيتش؛ باتورينا، بوديمير، بيريسيتش

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تشكيلة البرتغال المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: ديوغو كوستا، خوسيه سا روي سيلفا، ريكاردو فيلهو

المدافعون: توماس أراوجو، جواو كانسيلو، ديوغو دالوت، روبن دياس، غونكالو إيناسيو، نونو مينديز، ماتيوس نونيس، نيلسون سيميدو، ريناتو فيغا

لاعبو الوسط: صامويل كوستا، برونو فرنانديز، جواو نيفيس، روبن نيفيس، برناردو سيلفا، فيتينها

المهاجمون: فرانسيسكو كونسيكاو، جواو فيليكس، غونكالو غويديس، رافائيل ليو، بيدرو نيتو، غونكالو راموس، كريستيانو رونالدو، فرانسيسكو ترينكاو

تشكيلة كرواتيا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش، دومينيك كوتارسكي، إيفور باندور

المدافعون: جوسكو جفارديول، دوجي كاليتا-كار، جوزيب سوتالو، جوزيب ستانيسيتش، مارين بونغراتشيتش، مارتن إيرليك، لوكا فوسكوفيتش

لاعبو الوسط: لوكا مودريتش، ماتيو كوفاسيتش، ماريو باساليتش، نيكولا فلاسيتش، لوكا سوتشيتش، مارتن باتورينا، كريستيان ياكيتش، بيتار سوتشيتش، نيكولا مورو، توني فروك

المهاجمون: إيفان بيريسيتش، أندريه كراماريتش، أنتي بوديمير، ماركو باساليتش، بيتار موسى، إيغور ماتانوفيتش

أخبار الفريق والتشكيلات

لا يوجد لدى روبرتو مارتينيز أي إصابات أو حالات إيقاف في صفوف البرتغال قبل هذه المباراة، ولم يتم تأكيد أي تشكيلة محتملة. تضم تشكيلة البرتغال كريستيانو رونالدو كقائد للفريق إلى جانب برونو فرنانديز، برناردو سيلفا، وغونسالو راموس، ومن المتوقع أن يعلن مارتينيز عن تشكيلته الأساسية مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما لا توجد أي غيابات مؤكدة في صفوف منتخب كرواتيا بقيادة زلاتكو داليتش في هذه المرحلة، حيث لا توجد إصابات أو حالات إيقاف مدرجة في بيانات التشكيلة الحالية. وكما هو الحال مع البرتغال، من المتوقع تأكيد التشكيلة مع اقتراب موعد المباراة، وسيتم تحديث هذا القسم بأحدث المعلومات فور توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى الحالي

تدخل البرتغال هذه المباراة بسجل يضم فوزين وتعادلين في آخر خمس مباريات خاضتها، دون أي هزيمة خلال تلك السلسلة. وانتهت آخر مباراة لها بالتعادل 0-0 أمام كولومبيا في 27 يونيو، وهي النتيجة التي أكدت احتلالها المركز الثاني في المجموعة K. وفي وقت سابق من مرحلة المجموعات، فازت على أوزبكستان 5-0، في أفضل أداء لها في البطولة. خلال آخر خمس مباريات، سجلت البرتغال 10 أهداف واستقبلت أربعة، على الرغم من أن أداءها الهجومي كان متفاوتًا.

فازت كرواتيا بثلاث من مبارياتها الخمس الأخيرة، وخسرت اثنتين. وكانت آخر مباراة لها هي الفوز 2-1 على غانا في 27 يونيو، بفضل هدف الفوز الذي سُجل في الدقائق الأخيرة. كما فازت على بنما 1-0 خارج أرضها في مباراتها الثانية بالمجموعة. أما النقطة السوداء الوحيدة فهي الهزيمة 4-2 أمام إنجلترا في مباراتها الافتتاحية بكأس العالم، وهي النتيجة التي وضعتها تحت ضغط مبكر في المجموعة L.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت آخر مواجهة بين هذين الفريقين بالتعادل 1-1، في مباراة دوري الأمم الأوروبية (الفئة أ) التي أقيمت في كرواتيا في 18 نوفمبر 2024. وقبل ذلك، فازت البرتغال 2-1 على أرضها في مباراة الإياب بدوري الأمم الأوروبية في سبتمبر 2024. وعلى مدار آخر خمس مواجهات، تمتلك البرتغال سجلاً أقوى، حيث فازت ثلاث مرات مقابل فوز واحد لكرواتيا، مع تعادل واحد، وتفوقت على منافستها في تلك المباريات بفارق كبير في عدد الأهداف.

الترتيب

احتلت البرتغال المركز الثاني في المجموعة K، بينما حلت كرواتيا في المركز الثاني في المجموعة L لتتأهل إلى دور الـ32.