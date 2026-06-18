البرتغال ضد أوزبكستان: نظرة مسبقة على مباراة كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 11 إن آر جي

ستنطلق مباراة البرتغال وأوزبكستان في 23 يونيو 2026 الساعة 13:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EST) و17:00 بتوقيت غرينتش (GMT).

سياق المباراة وأهم الأحداث في اليوم الأول

تعادلت البرتغال، التي كانت مرشحة بقوة للفوز، بصعوبة 1-1 مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي أظهر صلابة دفاعية كبيرة في الجولة الأولى. أصبحت المفاجآت في كأس العالم هذه القاعدة السائدة إلى حد ما، لكن أوزبكستان لم تحقق أي مفاجأة، حيث خسرت 3-1 أمام منتخب كولومبيا الموهوب، على الرغم من أنها جعلت المباراة متكافئة لفترات طويلة. ستقع كل الضغوط على عاتق البرتغال ورونالدو وزملائه قبل هذه المباراة، بل إن هناك دعوات من المحللين ووسائل الإعلام لاستبعاد المهاجم الأسطوري.

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اللاعبون الرئيسيون والمدرب في منتخب البرتغال

قد يشعر المدرب روبرتو مارتينيز أن هذا هو الوقت المناسب للمنتخب الأيبيري للفوز بأكبر جائزة في كرة القدم العالمية، نظراً للثروة من اللاعبين الذين يتمتعون بأفضل مستوياتهم تحت تصرفه. يحمل النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً، الرقم القياسي للرجال في عدد المباريات الدولية (228) والأهداف (143) على مر التاريخ. وهو واحد من ستة لاعبين شاركوا في خمس بطولات كأس العالم، وهذه هي مشاركته السادسة.

أما نجم مانشستر يونايتد برونو فرنانديز، فقد خرج لتوه من موسم حطم فيه الأرقام القياسية على الصعيد الشخصي بعد أن سجل 21 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2025-26، وهو الرقم الأعلى في التاريخ لموسم واحد. أما الرباعي من باريس سان جيرمان، نونو مينديز وفيتينها وجواو نيفيس وغونكالو راموس، فقد فازوا مؤخرًا بدوري أبطال أوروبا وسيكونون مفعمين بالثقة. إذا لم تنجح البرتغال في عام 2026، فمتى ستنجح؟ وقد أثار التعادل 1-1 في المباراة الافتتاحية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بعض المخاوف.

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اللاعبون الرئيسيون والمدرب في منتخب أوزبكستان

أقام «الذئابالبيضاء» مقرها للبطولة في أمريكا الشمالية، وتتمتع بتشكيلة متماسكة وعازمة للغاية قبل ظهورها التاريخي الأول على الساحة العالمية. وتحت قيادة المدرب فابيو كانافارو، المعروف بحنكته وتوجهه الدفاعي، وصل الفريق إلى ذروة الأداء الفني خلال مبارياته الودية التحضيرية الأخيرة، مما أدى إلى خلق أجواء إيجابية وموحدة بشكل لا يصدق. أكبر تطور هيكلي لأوزبكستان هو وجود عمود دفاعي في كامل لياقته البدنية، مما يسمح لكانافارو بتنفيذ تشكيلته التكتيكية المفضلة بسلاسة في المباراة الافتتاحية التاريخية.

النجم الدفاعي الصاعد عبد القودير خوسانوف مستعد تمامًا لقيادة خط الدفاع، حيث يجلب وعيًا متميزًا بالمواقع إلى جانب اللاعب المخضرم روستام أشورماتوف. وفي وسط الملعب، سيسعى كل من أوتابيك شوكوروف وأوديلجون هامروبيكوف، بفضل معدل عملهما الهائل وحمايتهما البدنية، إلى تعطيل أنماط لعب الخصم وتثبيت خط الوسط. في الخط الأمامي، من المؤكد أن النجم المخضرم إلدور شومورودوف سيقود الهجوم، مدعومًا بالموهبة الإبداعية الهائلة لكل من أبوسبيك فايزولايف وجالوليدين ماشاريبوف لتوفير خيارات هجومية ديناميكية في الهجمات المرتدة.

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التشكيلة المتوقعة للبرتغال

كوستا؛ كانسيلو، أراوجو، فيغا، مينديز؛ نيفيس، فيتينها؛ سيلفا، فرنانديز، نيتو؛ راموس.

التشكيلة المتوقعة لأوزبكستان

يوسوبوف؛ خوسانوف، عبد الله، أوروزوف؛ كاريموف، موزغوفوي، شوكوروف، نصر الله؛ فايزولاييف، أورونوف؛ شومورودوف.

تشكيلة البرتغال المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، خوسيه سا (وولفز)، روي سيلفا (سبورتينغ)، ريكاردو فيلهو (جينكلربيرليجي).

المدافعون: ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد)، ماتيوس نونيس (مانشستر سيتي)، روبن دياس (مانشستر سيتي)، نيلسون سيميدو (فنربخشة)، جواو كانسيلو (برشلونة)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان)، غونكالو إيناسيو (سبورتينغ)، ريناتو فيغا (فياريال)، توماس أراوجو (بنفيكا).

لاعبو خط الوسط: روبن نيفيس (الهلال)، سامو كوستا (مايوركا)، جواو نيفيس (باريس سان جيرمان)، فيتينها (باريس سان جيرمان)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

المهاجمون: كريستيانو رونالدو (النصر)، جواو فيليكس (النصر)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينغ)، فرانسيسكو كونسيكاو (يوفنتوس)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، رافائيل ليو (ميلان)، غونكالو غويديس (ريال سوسيداد)، غونكالو راموس (باريس سان جيرمان).

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تشكيلة أوزبكستان المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: أوتكير يوسوبوف (نافباهور)، عبد الوهاب نعمتوف (ناساف)، بوتيرالي إرغاشيف (نيفتشي).

المدافعون: روستام أشورماتوف (الاستقلال)، فاروق سايفييف (نيفتشي)، خوجياكبار أليجونوف (باختاكور)، شيرزود نصر الله (ناساف)، عمر إشمورودوف (ناساف)، عبد القادر خوسانوف (مانشستر سيتي)، عبد الله عبد اللهيف (ديبا)، بخروز كاريموف (سورخون)، جاخونجير أوروزوف (دينامو سمرقند)، أفازبيك أولماسالييف (AGMK).

لاعبو خط الوسط: أوتابيك شوكوروف (بانياس)، جالوليدين ماشاريبوف (الاستقلال)، أوديلجون هامروبيكوف (تراكتور)، أوستون أورونوف (برسيبوليس)، جامشيد إسكندروف (نيفتشي)، دوستونبيك خامداموف (باختاكور)، أبوسبيك فايزولايف (إسطنبول باشاك شهير)، أكمال موزغوفوي (باختاكور)، عزيزجون غانييف (الباتاه)، شيرزود إيسانوف (بخارى).

المهاجمون: إلدور شومورودوف (إسطنبول باشاك شهير، معارًا من روما)، إيغور سيرجييف (برسيبوليس)، عزيزبيك أمونوف (بخارى).

أخبار الفريق والتشكيلة

يدير منتخب البرتغال روبرتو مارتينيز، على الرغم من عدم توفر أي معلومات مؤكدة حالياً بشأن الإصابات أو حالات الإيقاف في صفوف «السيليساو». لم يتم تأكيد أي تشكيلة محتملة قبل المباراة، وستتم إضافة المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يقود منتخب أوزبكستان فابيو كانافارو، ولكن بالمثل، لم يتم تأكيد أي معلومات عن الإصابات أو حالات الإيقاف في صفوف «الذئاب البيضاء» في هذه المرحلة. وسيتم نشر التشكيلة المتوقعة مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

تشكيلة

تصل البرتغال في حالة جيدة، بعد أن فازت بأربع من مبارياتها الخمس الأخيرة. وكانت آخر مباراة لها هي الفوز 2-1 على نيجيريا في 10 يونيو، كما فازت على تشيلي 2-1 وعلى الولايات المتحدة 2-0 في مباريات ودية سابقة. وقد أوقف التعادل 0-0 مع المكسيك تلك السلسلة، على الرغم من أن النتيجة الوحيدة الأخرى في هذه الفترة كانت الفوز الساحق 9-1 على أرمينيا في تصفيات كأس العالم. خلال تلك المباريات الخمس، سجلت البرتغال 14 هدفاً واستقبلت ثلاثة أهداف.

أما سجل أوزبكستان الأخير فهو أكثر تباينًا. فقد خسر الفريق آخر مباراتين له، حيث خسر 2-1 أمام هولندا في 8 يونيو و2-0 أمام كندا في 2 يونيو. وقبل ذلك، فاز على فنزويلا والغابون وتعادل 2-2 مع الصين. وخلال آخر خمس مباريات، سجل «الذئاب البيضاء» ستة أهداف واستقبلت سبعة، مع فوز واحد في آخر ثلاث مباريات قبل انطلاق البطولة.

سجل المواجهات المباشرة

البرتغال المباراة الأخيرة أوزباكستان 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار البرتغال 5 - 2 أوزبكستان 5 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

التقت البرتغال وأوزبكستان مرة واحدة فقط في سجل المواجهات المباشرة المتاح. كانت تلك المباراة، التي أُقيمت في 18 سبتمبر 2012، مباراة ودية فازت فيها البرتغال بنتيجة 5-2. وبوجود مواجهة سابقة واحدة فقط في السجل، فإن السياق التاريخي الذي يمكن الاعتماد عليه في هذه المواجهة ضمن دور المجموعات في كأس العالم محدود.

الترتيب

في المجموعة K، تحتل البرتغال حالياً المركز الثالث، بينما تحتل أوزبكستان المركز الرابع، وفقاً لأحدث بيانات الترتيب.