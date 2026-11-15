"غاب كأنيس" .. جيسوس يرد بغضب على سؤال بخصوص رونالدو عقب هزيمة البرتغال برباعية

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انتهت أولى مباريات البرتغال بدون كريستيانو رونالدو بشكل سيئ، بخسارة ثقيلة بنتيجة 4-1 على أرضها أمام الدنمارك. وعلّق جورج جيsوس، بعدما حاصره الصحفيون في نهاية المباراة، بشكل واضح على غياب كريستيانو رونالدو.

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بدون رونالدو لا توجد حفلة؟ لا يزال من المبكر قول ذلك، لكن مما لا شك فيه أن المباراة الأولى لـالبرتغال بدون كريستيانو رونالدو كانت كارثية: ففي مواجهة دوري الأمم ضد الدنمارك، تلقى البرتغاليون أربعة أهداف، وخسروا 4-1. وبعد الهدف الرابع مباشرة تعالت هتافات تنادي باسم كريستيانو رونالدو. وهي واقعة أثار الصحفيون بشأنها المدرب جورج جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة. وكان رده بشأن غياب الأسطورة البرتغالية حاداً بدوره.

"بأي معنى يغيب؟ لم يعد هنا. يغيب عن ماذا؟ هو ينقصنا ليؤنسنا، لكنه لم يعد يلعب هنا وقد حدد مستقبله بالفعل. من الطبيعي أن يشعر الناس بغيابه وألا ينسوا ما قدّمه كريستيانو رونالدو طوال 23 عاماً بهذا القميص. لا يمكن فعل شيء: لا عودة إلى الوراء".

ليلة تكريم كريستيانو رونالدو، مع دخول اللاعبين البرتغاليين إلى أرض الملعب مرتدين القميص رقم 7، لم تسر بالتأكيد كما كان يأمل البرتغاليون. وبعيداً عن الظهورات المخيبة الأخيرة مع منتخبه، سيكون البديل وما بعد رونالدو موضوعاً سيؤثر على النقاش المستقبلي، ويهدد بجر معه رواسب وجدلاً.