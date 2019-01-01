موعد مباراة البرازيل ضد نيجيريا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على تفاصيل المباراة الودية بين البرازيل ونيجيريا

عمر خليل

يستضيف الملعب الوطني في سنغافورة مباراة ودية دولية من العيار الثقيل، عندما يلتقي منتخب البرازيل بنظيره منتخب نيجيريا يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2019 ميلاديًا، 14 صفر 1441 هجريًا في المباراة التي يستعد من خلالها كلا المنتخبين لتصفيات كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر.

منتخب البرازيل يدخل هذه المباراة وهو منتشي ببطولة كوبا أمريكا التي حققها الصيف الماضي على ملعبه ووسط جمهوره على حساب منتخب بيرو، ويسعى إلى الاستعداد الأفضل لتصفيات المونديال القطري الذي يُعد تحقيقه هو الحلم الأبرز حاليًا لجماهير السامبا عمومًا والنجم الأول نيمار على وجه الخصوص.

فيما يستعد منتخب نيجيريا لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر لها في الكاميرون أولًا، إذ وقع في مجموعة تضم بينين وسيراليون وليسوتو، ولعله لا يوجد طريقة أفضل للاستعداد غير احتكاك قوي للنسور من خلال مواجهة البرازيل، وتصفيات المونديال ثانيًا، والتي ستكون بطريقة جديدة مشابهة لتصفيات مونديال البرازيل 2014.

في هذا الموضوع نستعرض معكم موعد مباراة البرازيل ونيجيريا، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة إسبانيا ضد النرويج والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة البرازيل - نيجيريا الملعب الوطني بسنغافورة الأحد 13 أكتوبر 2019 ،

14 صفر 1441،

14:00 بتوقيت مصر،15:00 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل

المنتخب البرازيلي سوف يخوض أولًا مواجهة إفريقية ودية أيضًا أمام السنغال ثم يواجه نسور نيجيريا، وعلى الرغم من عدم وجود مباراة رسمية ولكن هذا لم يمنع المدرب تيتي من استدعاء القائمة الأساسية للمنتخب كاملةً باستثناء الظهير الأيمن دانييلو لاعب مانشستر سيتي والذي أُصيب ليعوضه مارسينهو لاعب بوتفاجو البرازيلي.

كذلك فيغيب الحارس الأساسي للبرازيل، أليسون، حارس ليفربول الإنجليزي، وذلك نتيجة للإصابة التي ألّمت به في أول لقاءات الموسم مع الريدز خلال مباراة نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل | 4-2-3-1

إيديرسون

داني ألفيش ماركينيوس تياجو سيلفا رينان لودي

كاسيميرو أرتور

نيمار كوتينيو إيفرتون

روبيرتو فيرمينيو

التشكيل المتوقع لمنتخب نيجيريا:

منتخب نيجيريا الذي حقق المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في مصر، يغيب عنه فقط كينيث أومريو بسبب الإصابة، ليختار المدرب الألماني رور، تيروني إيبيهي لاعب ليجانيس كبديلًا له، ودون ذلك لا توجد غيابات أخرى وستشارك النسور بكامل نجومها أمام البرازيل.

التشكيل | 4-2-3-1

فرانسيس أوزوهو

أيانا سيمي أجايي تروست إيكونج كولينس

أريبو إيتيبو

أيوبي دينيس سامويل كالو