البرازيل ضد اليابان: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المراحل الإقصائية إن آر جي

تنطلق مباراة البرازيل واليابان في دور الـ32 من كأس العالم يوم 29 يونيو 2026، الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش و15:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

Getty Images

البرازيل تلتقي اليابان في مواجهة تاريخية في مرحلة خروج المغلوب

تواجه البرازيل، حاملة لقب كأس العالم خمس مرات، منتخب اليابان الذي يتمتع بانضباط لا يصدق وخطورة كبيرة في استاد NRG في هيوستن، تكساس، حيث يتنافس الفريقان على مكان مرموق في دور الـ16. وفي حين أن منتخب «السيلساو» يتحمل دائمًا عبء التوقعات الكبيرة بالسيطرة على البطولة، فقد أثبت منتخب «الساموراي الأزرق» مرارًا وتكرارًا أنه يمتلك التماسك الهيكلي والقدرة الفنية اللازمين لتهديد النخبة المطلقة في العالم في كرة القدم التي تعتمد على نظام خروج المغلوب.

كيف وصل منتخبا «السيلساو» و«الساموراي الأزرق» إلى هذه المرحلة

عزز مسار اليابان نحو دور الـ32 تطورها لتصبح قوة كروية عالمية من الطراز الأول. اجتاز «الساموراي الأزرق» المجموعة F شديدة التنافسية دون أي هزيمة، وحصد خمس نقاط ليضمن مكانه في الأدوار الإقصائية. وبدأ الفريق مشواره بتعادل صعب 2-2 أمام هولندا في ملعب دالاس، تلاه فوز ساحق 4-0 على تونس في مونتيري. واختتم الفريق مرحلة المجموعات في دالاس بتعادل منضبط بنتيجة 1-1 أمام السويد، حيث ساعد هدف دايزن مايدا في الدقيقة 56 في حصد النقطة الحاسمة اللازمة لضمان التأهل.

أما البرازيل، فقد اعتمدت على سجلها الحافل بالإنجازات في البطولات لتتصدر المجموعة C برصيد سبع نقاط. واجهت «السيلساو» منتخب المغرب العنيد في مباراتها الافتتاحية، حيث انتهت المواجهة بتعادل متوتر بنتيجة 1-1 في إيست رذرفورد. ووجدت البرازيل إيقاعها في مباراتها الثانية، حيث حققت فوزاً مريحاً بنتيجة 3-0 على هايتي في فيلادلفيا. وأكدت البرازيل صدارتها للمجموعة بأسلوب رائع في ميامي، حيث سجل فينيسيوس جونيور ثنائية مذهلة في الشوط الأول، وأضاف ماتيوس كونها هدفاً في الشوط الثاني، ليضمنوا فوزاً ساحقاً بنتيجة 3-3 على اسكتلندا.

اقرأ المزيد: كارلو أنشيلوتي مدين لفينيكوس جونيور بهدية! نجم البرازيل أثبت أن مدربه كان مخطئاً بعد أن حقق «المستحيل» في دور حاسم أمام اسكتلندا

الانضباط التكتيكي مقابل البراعة الفردية لتحديد شروط المباراة

بالنسبة للبرازيل، سيكون الحفاظ على تغطية دفاعية ديناميكية في مواجهة الضغط المكثف في الوسط أمراً بالغ الأهمية. ونظراً لأن اليابان تتفوق في ضغط الوسط قبل تنفيذ هجمات مرتدة عمودية سريعة، فإن أي اندفاع مفرط من الظهيرين الهجوميين البرازيليين قد يترك قلب الدفاع معزولاً. تتميز اليابان باستمرارية كبيرة في تشكيلة الفريق ومعدلات عمل عالية الكثافة، مما يعني أن أي تهاون في التركيز من جانب «السيليساو» سيواجه عقاباً فورياً وقاسياً.

Getty Images

اللعب الانتقالي القاتل هو السمة المميزة للخطة التكتيكية لليابان

تتمحور الهوية التكتيكية لليابان حول التماسك الدفاعي الذي يتحول إلى هجمات أمامية سلسة وسريعة كالبرق. وتسمح الذكاء المكاني الاستثنائي لمبدعي الفريق لـ«الساموراي الأزرق» بالتنقل بين الخطوط واستغلال المساحات التي يتركها ظهيري الجناح الخصوم عند تقدمهم بقوة. وعند مواجهة الفرق التي تسيطر على الكرة لفترات طويلة، تعتمد اليابان على خط وسط منضبط للغاية، يمتص الضغط الأولي قبل إرسال تمريرات عمودية لتغيير مسار المباراة في غضون ثوانٍ.

التشكيلات الدفاعية تواجه ضغطاً هائلاً

ستركز البرازيل بشكل كبير على ترسيخ عمود فقري دفاعي متين لضمان حرية الإبداع لخط هجومها المليء بالنجوم. وسيخضع التناغم بين قلب الدفاع لاختبار صعب بسبب تحركات لاعبي اليابان الذكية وغير الأنانية بعيدًا عن الكرة، والتناوب المستمر داخل الثلث الأخير من الملعب.

في المقابل، تعتمد اليابان على كتلة دفاعية متماسكة للغاية تفضل الاحتواء التكتيكي على المواجهات الفردية المحفوفة بالمخاطر. وستعطي الأولوية لمنع التمريرات العرضية المنخفضة وتنسيق خطوط التغطية لاحتواء الجناحين العاكسين الذين يسعون إلى التوغل إلى الداخل والتسديد.

اقرأ المزيد: كيفية مشاهدة وبث مباشر لكأس العالم 2026

التشكيلة المتوقعة للبرازيل أمام اليابان

سوزا؛ بيرالدو، برونو، هنريكي، أوغوستو؛ كاسيميرو، برونو غيمارايش؛ لويز هنريكي، فينيسيوس جونيور، لوكاس باكيتا؛ غابرييل مارتينيلي

التشكيلة المتوقعة لليابان في مواجهة البرازيل

سوزوكي؛ ماتشيدا، واتانابي، سوغاوارا، إيتو؛ سانو، موريتا؛ كوبو، ناكامورا، مينامينو؛ أويدا

تشكيلة البرازيل المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: أليسون، إيدرسون، ويفيرتون

المدافعون: أليكس ساندرو، دانيلو، ليو بيريرا، بريمر، إيبانيز، إيدرسون، ماركيهينوس، غابرييل، دوغلاس سانتوس

لاعبو الوسط: برونو غيمارايس، كاسيميرو، دانيلو سانتوس، فابينيو، لوكاس باكيتا

المهاجمون: إندريك، غابرييل مارتينيلي، إيغور تياغو، ماتيوس كونها، رافينيا، فينيسيوس جونيور، لويز هنريكي، نيمار، رايان

تشكيلة اليابان المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: توموكي هاياكاوا، كيسوكي أوساكو، زيون سوزوكي

المدافعون: كو إيتاكورا، هيروكي إيتو، يوتو ناغاتومو، أيومو سيكو، يوكيناري سوغاوارا، جونوسوكي سوزوكي، شوغو تانيغوتشي، تاكيهيرو تومياسو، تسويوشي واتانابي

لاعبو الوسط: ريتسو دوان، واتارو إندو، جونيا إيتو، دايتشي كامادا، تاكيفوسا كوبو، كيتو ناكامورا، كايشو سانو، آو تاناكا

المهاجمون: كيسوكي جوتو، دايزن مايدا، كوكي أوغاوا، كينتو شيوغاي، يويتو سوزوكي، أياسي أويدا

أخبار الفريق وقوائم اللاعبين

لم يؤكد كارلو أنشيلوتي تشكيلته الأساسية قبل المباراة، ولم ترد أي أنباء عن إصابات أو حالات إيقاف في معسكر البرازيل. ومع عودة نيمار إلى التشكيلة بعد مشاركته كبديل في المباراة ضد اسكتلندا، يتعين على أنشيلوتي اتخاذ قرارات بشأن اختيار اللاعبين في خط الهجوم.

وبالمثل، حافظ هاجيمي مورياسو على سرية خططه، حيث لم يتم الإعلان عن تشكيلة مؤكدة أو أي إصابات أو حالات إيقاف في صفوف اليابان. ومن المتوقع الإعلان عن آخر أخبار الفريقين مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

فازت البرازيل بأربع من مبارياتها الخمس الأخيرة، وتعادلت في واحدة، وتدخل هذه المباراة بزخم حقيقي. وكانت آخر نتائجها هي الفوز 3-0 على اسكتلندا في 24 يونيو، في أداء مهيمن ضمن لها صدارة المجموعة C. وقبل ذلك، فازت على هايتي 3-0 وتعادلت 1-1 مع المغرب في مرحلة المجموعات. وتكمل مباراتان وديتان قبل البطولة، هما الفوز 2-1 على مصر والسحق 6-2 لبنما، سلسلة من خمس مباريات سجل فيها الفريق 15 هدفاً واستقبل خمسة.

حققت اليابان في آخر خمس مباريات لها ثلاث انتصارات وتعادلين، دون أي هزيمة. وانتهت آخر مباراة لها بالتعادل 1-1 مع السويد في 25 يونيو. وقبل ذلك، فازت على تونس 4-0 في 21 يونيو وتعادلت 2-2 مع هولندا في 14 يونيو. ويكمل هذه السلسلة فوزها الودي 1-0 على أيسلندا وفوزها 1-0 على إنجلترا في مارس. سجلت اليابان ثمانية أهداف واستقبلت أربعة أهداف في تلك المباريات الخمس، وحافظت على شباكها نظيفة في مباراتين.

سجل المواجهات المباشرة

كان آخر لقاء بين هذين الفريقين في مباراة ودية يوم 14 أكتوبر 2025، عندما استضافت اليابان البرازيل وفازت 3-2. وقبل ذلك، فازت البرازيل 1-0 في أوساكا في يونيو 2022. خلال آخر خمس مواجهات مسجلة، والتي خُوضت جميعها في مباريات ودية مع اعتبار اليابان الفريق المضيف، فازت البرازيل في ثلاث مباريات، وفازت اليابان في مباراة واحدة، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وسجلت البرازيل 14 هدفاً في تلك المباريات الخمس، بينما سجلت اليابان ستة أهداف.

الترتيب

احتلت البرازيل المركز الأول في المجموعة C، بينما تأهلت اليابان من المركز الثاني في المجموعة F.