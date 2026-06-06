كأس العالم - المجموعة 3 New York/New Jersey Stadium

ستنطلق مباراة البرازيل والمغرب في 13 يونيو 2026 الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش و18:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

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البرازيل ضد المغرب: سياق المباراة

لا يمكن أن تكون ركلة البداية في إيست رذرفورد أكثر أهمية لفريقين يتوقان إلى ترسيخ أقدامهما في مجموعة شديدة التنافس. تحت ضغط محلي شديد، يجب على مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي أن يثبت أن نظامه المباشر القائم على الهجوم في المساحات يمكنه تحقيق النتائج على الساحة العالمية تحت وطأة التوقعات التاريخية. يواجهون منتخب المغرب الذي لا يلين والذي صقلته المعارك بقيادة المبتكر التكتيكي المعين حديثًا محمد الواهبي - الذي يتولى مسؤولية جيل رائع يتطلع إلى تكرار أو تجاوز إنجازه التاريخي بالوصول إلى نصف النهائي قبل أربع سنوات. مع اللعب أمام جمهور عالمي صاخب في ملعب نيويورك نيوجيرسي المتطور، فإن هذه المباراة تمتلك كل المقومات لتصبح كلاسيكية فورية في كأس العالم.

مع وجود عمالقة البطولة مثل اسكتلندا في انتظارهم في المجموعة C إلى جانب منتخب هايتي المفعم بالطاقة، فإن أي خطأ في الجولة الأولى قد يكون كارثياً. بالنسبة للبرازيل، يمثل هذا فرصة لتأكيد تفوقها الكروي، وتجاوز صعوبات التأهل الأخيرة، وإثبات تطورها الفني المتميز تحت قيادة أول مدرب أجنبي لها منذ عقود. بالنسبة للمغرب، يمثل هذا الاختبار الحاسم لبداية عهد جديد، حيث ينتقل من أسلوب دفاعي محبوب إلى آلية تكتيكية جريئة مستعدة لمواجهة أفضل الفرق في العالم. مع إضاءة الأضواء على عشب نيوجيرسي، ستحول الضغوط الهائلة للمباراة الافتتاحية هذا الملعب إلى قدر ضغط، حيث ستحدد القدرة على التحمل التكتيكي واستغلال المساحات بشكل كبير من سيخرج بثلاث نقاط ثمينة.

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الطريق إلى كأس العالم 2026

مسار البرازيل إلى أمريكا الشمالية

لم تكن مسيرة البرازيل نحو كأس العالم 2026 سلسة على الإطلاق، حيث خاضت دورة تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) التي اتسمت باضطراب شديد، مما أدى في النهاية إلى تغيير جذري في الجهاز الفني. تعثرت "السيليساو" في البداية خلال الجولات الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية، حيث تعرضت لانتكاسات تاريخية، بما في ذلك هزيمة مذلة ومؤلمة بنتيجة 4-1 أمام منافستها الأرجنتين تحت قيادة الجهاز الفني السابق، مما أدى إلى تراجعها في الترتيب.

جاءت نقطة التحول مع التعيين المثير للمدرب الإيطالي الأسطوري كارلو أنشيلوتي. كُلف أنشيلوتي بمهمة استقرار الفريق وتحويل المواهب الفردية الخام إلى مجموعة منظمة، وتولى قيادة الفريق الذي كان يحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة. استقرت حملة البرازيل في النهاية، حيث أظهرت العزيمة التكتيكية الكافية وحققت النتائج اللازمة في الجولات الأخيرة من تصفيات 2025 لتعزز احتلالها المركز الخامس. وبضمان التأهل التلقائي إلى أمريكا الشمالية، حافظت البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، على سجلها الخالي من الهزائم في المشاركة في كل بطولات كأس العالم، مما مهد الطريق لرحلة تعويض كبيرة تحت أضواء نيوجيرسي.

المغرب يقدم درساً في التأهل

على النقيض تمامًا، حجز أسود الأطلس مكانهم في بطولة 2026 من خلال مسيرة خالية من الأخطاء ومهيمنة خلال التصفيات الأفريقية. وبناءً على الزخم النفسي الهائل الذي اكتسبه الفريق من احتلاله المركز الرابع الأسطوري في قطر 2022، حول المغرب حملته في تصفيات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى إعلان عن سيادته القارية المطلقة.

تحت قيادة وليد رجراغي، شق المغرب طريقه بلا هوادة في المجموعة E، محققاً سجلاً خالياً من الهزائم بثماني انتصارات من ثماني مباريات. وقد سحق الفريق منافسيه بمزيج متوازن من الأمان الدفاعي الهيكلي والكفاءة المدمرة على الأطراف. وعلى الرغم من أن رجراغي اتخذ قراراً مفاجئاً بالاستقالة في مارس 2026 للسماح بالتطور الطبيعي للفريق، إلا أنه ترك وراءه تشكيلة نخبة لا تعرف الخوف. ورث المدرب الجديد محمد الواهبي فريقاً قوياً انطلق إلى البطولة دون أي خوف من القوى العالمية الكبرى، وحجز تذكرته مبكراً كأقوى فريق في أفريقيا.

أخبار فريقي البرازيل والمغرب

أخبار منتخب البرازيل

أكمل المدرب كارلو أنشيلوتي تشكيل قائمة من 26 لاعباً مليئة بالنجوم، تركز بشكل كبير على نواة قاتلة من أبطال أوروبا. وتدور النقاشات الرئيسية قبل المباراة الافتتاحية حول النجم نيمار جونيور، الذي ألقى بظلال من الشك على عودته إلى مسرح كأس العالم بعد غياب دولي دام عامين ونصف العام، بسبب إصابة بسيطة في العضلات تعرض لها مع سانتوس. وأكد أنشيلوتي أن الطاقم الطبي يتابع تعافيه بشكل فردي، مما يضمن بقاءه مع الفريق حتى لو تم حمايته في المراحل المتأخرة من البطولة.

مع التعامل الحذر مع نيمار، تم تسليم مفاتيح الهجوم بالكامل لنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجناح برشلونة رافينها الذي يمر بفترة رائعة. وأشاد أنشيلوتي علنًا برافينها باعتباره أفضل لاعب في العالم في الهجوم من المساحات العميقة، مشيرًا إلى أنه سيشركه في دور متقدم ومرن في خط الوسط. على الصعيد الدفاعي، يرتدي ماركيهينوس، الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، شارة القيادة، ويشكل ثنائيًا مع قلب دفاع أرسنال غابرييل ماغالهايس لتأمين قلب الدفاع.

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أخبار منتخب المغرب

يدخل المغرب البطولة تحت قيادة مدربه التكتيكي الجديد محمد الواهبي، الذي تم تعيينه سريعًا في منصب المدير الفني للمنتخب الأول عقب نجاحه المذهل في قيادة منتخب تحت 20 عامًا للفوز بلقب بطولة العالم عام 2025. ولا يواجه الواهبي أي مشاكل كبيرة تتعلق بالإصابات بعد الفوز الناجح 2-1 في مباراة الاستعداد أمام كوسوفو، مما يسمح له بإشراك تشكيلة أساسية من اللاعبين ذوي الخبرة والمتناغمين للغاية، والتي تم بناؤها على أسس مألوفة.

أما أبرز ما يميز تشكيلة الفريق فهو ضم لاعبي تحت 20 عامًا الذين دربهم أوهبي، وهما عثمان معمة وياسر زابيري، على الرغم من أنه من المتوقع أن يقدما طاقة ديناميكية من على مقاعد البدلاء. ويظل الظهير الأيمن العالمي لباريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، الركيزة الأساسية للفريق بلا منازع، حيث يعتمد عليه الفريق بشدة لتثبيت خط الدفاع ودفع هجمات المغرب من الأطراف.

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الملفات الشخصية للمدربين وفلسفاتهم التكتيكية

كارلو أنشيلوتي (البرازيل)

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يُعتبر كارلو أنشيلوتي أحد أعظم المدربين وأكثرهم حصدا للألقاب في تاريخ كرة القدم، ويخوض أول مشاركة له في بطولة دولية منتظرة بفارغ الصبر بصفته أول مدرب أجنبي رفيع المستوى للبرازيل منذ عقود. ويُعد المدرب الإيطالي خبيراً في العلاقات مع اللاعبين والمرونة الهيكلية، حيث يبني نظاماً مصمماً لمنح أقصى قدر من الحرية الإبداعية لمهاجميه مع فرض مسؤولية دفاعية مطلقة.

يستخدم أنشيلوتي تشكيلة 4-2-3-1 متوازنة تتحول إلى سلاح هجومي عمودي. ويطالب لاعبي خط الوسط بالتقدم فور استعادة الكرة، متجاوزين تسلسلات الاستحواذ الطويلة من جانب إلى آخر لاستغلال المساحات خلف خطوط دفاع الخصم. وسيكون التحدي الرئيسي الذي يواجهه في إيست رذرفورد هو ضمان أن ثنائي خط الوسط يمكنه حماية خط الدفاع عندما يتقدم الظهيران ذوا التوجه الهجومي إلى أعلى الملعب.

محمد أوهبي (المغرب)

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بعد دخوله إلى دائرة الضوء مع المنتخب الأول قبل ثلاثة أشهر فقط من البطولة، يتمتع محمد الواهبي بسمعة طيبة بفضل تعديلاته التكتيكية الجريئة والتطلعية ودمجه للشباب. بعد أن قاد المنتخب إلى لقب تاريخي في كأس العالم للشباب، يفضل المدرب البالغ من العمر 49 عاماً والمولود في بلجيكا اللعب بأسلوب حيوي قائم على الاستحواذ يركز بشدة على إثقال الأجنحة.

مع احترام الهوية الدفاعية المدمجة والمنخفضة التي اشتهرت بها المغرب في عام 2022، طبق أوهبي تدريجياً خطة هجومية أكثر عمودية. يفضل استخدام خط وسط مكون من ثلاثة لاعبين يتمتعون بلياقة بدنية عالية للضغط بقوة على الكرات المرتدة قبل الاستفادة من التمريرات السريعة بين الظهيرين والأجنحة المقلوبة لاختراق خطوط الخصم، مما يمنح الفريق مظهراً أكثر انفتاحاً مقارنة بسلفه.

قائمة المنتخب المكونة من 26 لاعباً

تشكيلة البرازيل لكأس العالم

حراس المرمى: أليسون، إيدرسون، ويفرتون

المدافعون: أليكس ساندرو، بريمر، دانيلو، دوغلاس سانتوس، غابرييل ماغالهايس، روجر إيبانيز، ليو بيريرا، ماركيهينوس، ويسلي

لاعبو خط الوسط: برونو غيمارايس، كاسيميرو، دانيلو سانتوس، فابينيو، لوكاس باكيتا

المهاجمون: إندريك، غابرييل مارتينيلي، إيغور تياغو، لويز هنريكي، ماتيوس كونها، نيمار جونيور، رافينها، رايان، فينيسيوس جونيور

تشكيلة المغرب في كأس العالم

حراس المرمى: ياسين بونو، منير الكاجوي، أحمد رضا تاغناوتي

المدافعون: نوسير مزراوي، أنس صلاح الدين، يوسف بلماري، أشرف حكيمي، زكريا الواحدي، نايف أغورد، شادي رياض، ريدوان حلال، عيسى ديوب

لاعبو الوسط: سمير المرابط، أيوب بوعادي، نيل العيناوي، سفيان أمرابط، عز الدين أوناهي، بلال الخانوس، إسماعيل صيباري

المهاجمون: عبد العز الزولي، شمس الدين طلبي، سفيان رحيمي، أيوب الكعبي، إبراهيم دياز، جيسيم ياسين، أيوب أمايموني

المواجهات الرئيسية بين البرازيل والمغرب

فينيكوس جونيور ضد أشرف حكيمي: مواجهة عالمية المستوى على الجناح. يصل فينيكوس جونيور وهو يسعى لإثبات جدارته بالكرة الذهبية، مستخدماً سرعة مراوغاته القاتلة لعزل المدافعين في مواقف 1 ضد 1. وسيواجه أشرف حكيمي، أحد الظهيرين القلائل في كرة القدم العالمية الذين يمتلكون السرعة الفطرية في التعافي والقوة البدنية والذكاء التكتيكي لمجاراة البرازيلي خطوة بخطوة. أيًا كان اللاعب الذي سيفوز في هذا الديربي المتفجر، فسوف يغير المشهد بأكمله في المجموعة C.

رافينها ضد خط وسط المغرب: مع توجيه أنشيلوتي صريح لرافينها باللعب بالقرب من خط الدفاع لاستغلال المساحات العمودية، يقع عبء احتوائه بشكل مباشر على لاعبي خط وسط المغرب. سيكلف سفيان أمرابات بمراقبة تحركات رافينها الذكية في الوسط، لضمان عدم تمكن نجم برشلونة من التقاط الكرة بسهولة عند الدوران لتزويد المهاجمين المتقدمين في البرازيل.

غابرييل ماغالهايس ضد يوسف النصيري: معركة جوية وجسدية مرهقة داخل منطقة الجزاء. النصيري هو مهاجم لا يكل ولا يمل، يزدهر في الهجوم على العرضيات ويزعزع استقرار قلب الدفاع بفضل معدل عمله المكثف. يجب على غابرييل لاعب أرسنال أن يستخدم تمركزه المتميز وقوته البدنية للسيطرة على منطقته الدفاعية، وحرمان المغرب من الفرص الواضحة من الكرات الثابتة والعرضيات.

أخبار الفريق والتشكيلات

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى





سجل المواجهات المباشرة

البرازيل المباراة الأخيرة المغرب 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار المغرب 2 - 1 البرازيل 1 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1





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