البرازيل تكتفي بالتعادل مع السنغال في مناسبة خاصة لنيمار

السيليساو يلتقي منتخب إفريقي آخر الأسبوع القادم

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

اكتفى المنتخب البرازيلي بالتعادل الإيجابي 1/1 مع نظيره السنغالي، في المباراة الودية التي جمعتهما ظهر اليوم الخميس.

المواجهة أقيمت بين المنتخبين في سنغافورة، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بتواجد نجوم الصف الأول من الفريقين.

البرازيل لعب بقوتها الضاربة، بتواجد نيمار وفيليب كوتينيو وجابريل خيسوس وكاسيميرو وروبرتو فيرمينو وتياجو سيلفا.

ومثلت هذه المباراة مناسبة خاصة لنيمار، الذي قام بتسجيل الظهور الدولي رقم 100 له بقميص السيليساو.

وأما السنغال فلعبت أيضاً بعناصرها الأساسية، مثل ساديو ماني، إسماعيلا سار وإدريسا جانا جاي وكاليدو كوليبالي.

البداية كانت بهدف مبكر للمتألق روبرتو فيرمينو، حيث افتتح التسجيل للبرازيل في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 45 نجح فامارا ديدهيو في إحراز هدف التعادل للسنغال، من ركلة جزاء حصلت عليها بلاده مع نهاية الشوط الأول.

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وبالشوط الثاني أجريت العديد من التغييرات، بنزول إيفرتون وريتشارليسون ورينان لودي للبرازيل، طمحاً في تغيير النتيجة، لكن الوضع بقى كما هو عليه بالتعادل.

وتستعد البرازيل لخوض مباراة أخرى ودية ضد أحد منتخبات قارة أفريقيا، عندما تلتقي بنيجيريا يوم 13 أكتوبر الجاري.