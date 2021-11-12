البرازيل تتأهل لكأس العالم ونيمار يتشاجر مع الحكم

انتصار جديد نجح المنتخب البرازيلي في تحقيقه بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، بالتغلب على كولومبيا بهدف دون رد.

المواجهة أقيمت على أرض البرازيل في إطار الجولة الثالثة عشر من التصفيات، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق صانع ألعاب ليون لوكاس باكيتا.

كيف فازت البرازيل؟

منتخب السيليساو لعب بالحارس أليسون بيكر ومن أمامه الرباعي دانيلو وماركينيو وتياجو سيلفا وأليكس ساندرو.

وفي الوسط تواجد فريد وكاسيميرو ولوكاس باكيتا، وبالهجوم نيمار وجابرييل جيسوس ورافينيا.

وعلى الجانب الآخر شارك جوستافو كويلار لاعب الهلال السعودي مع كولومبيا كبديل في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

الهدف جاء عن طريق باكيتا في الدقيقة 72، بمساعدة زميله نيمار الذي دخل في مشادة مع حكم المباراة في إحدى اللقطات.

ما هو موقف التصفيات الحالي؟

البرازيل تأهلت إلى كأس العالم بالفعل، للمرة 22 على التوالي من بين 22 نسخة للمونديال منذ المسابقة الأولى عام 1930.

وفي مباراة أخرى بالتصفيات نجح منتخب بيرو في الفوز على بوليفيا 3/0، وتفوقت تشيلي على باراجواي بهدف دون رد.

وبذلك تحتل البرازيل الصدارة بـ34 نقطة، ثم الأرجنتين 25، الإكوادور 20، تشيلي وكولومبيا وأوروجواي 16، بيرو 14، باراجواي وبوليفيا 12 وفنزويلا في المركز الأخير بـ7 نقاط فقط.

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