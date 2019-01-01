البرازيل تفوز على قطر ودياً وتفقد نيمار في كوبا أميركا

خسارة فادحة للسامبا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حقق المنتخب البرازيلي انتصاراً ودياً على نظيره القطري بهدفين نظيفين في اللقاء الودي الذي جمع البلدين، والذي شهد إصابة نجم السامبا نيمار وتؤكد غيابه عن كوبا أمريكا.

اللقاء جرى ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات كوبا أمريكا التي ستُلعب في البلد اللاتيني بداية من الرابع عشر من الشهر الجاري.

وسجل للبرازيل كلاً من ريتشارلسون في الدقيقة 16 بعد تمريرة من داني ألفيش، ثم عاد مهاجم إيفرتون وقدم تمريرة حاسمة لجابريل جيسوس بعدها بدقائق ليضيف الثاني.

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إنفانتينو: شاهدت ما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأنا حزين جدًا، ولا مبرر لما حد، لن نتدخل في الأمر، إلا إذا طلب الاتحاد الإفريقي ذلك، ومستعدون للمساعدة لكي لا تحدث مثل تلك الأمور مستقبلًا 🗣️ pic.twitter.com/Us2YB9WZMl — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 6, 2019

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وشهد اللقاء خروج نيمار مصاباً بالدقيقة 21 بعد التحام مع لاعب من المنتخب القطري على مستوى الكاحل، وشوهد اللاعب باكياً على مقاعد البدلاء.

وأعلن الاتحاد البرازيلي في بيان أن نجم بي إس جي تأكد غيابه عن كوبا أمريكا بسبب جدية الإصابة، وهي تمزق الأربطة في كاحله الأيمن، وسيتم تحديد البديل له في الأيام القادمة.

وتلعب البرازيل في اللقاء الافتتاحي لكوبا أمريكا أمام بوليفيا، ثم ستواجه كلاً من بيرو وفينزويلا ضمن المجموعة الأولى، وقبلها تواجه هوندوراس ودياً مساء الأحد.