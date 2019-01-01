البرازيل تختتم تحضيرات كوبا أمريكا بسباعية في هندوراس وإصابة لأرتور

المنتخب البرازيلي يكتسح نظيره الهندوراسي بسبعة أهداف نظيفة خلال المباراة الودية الختامية لهم قبل كوبا أمريكا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق المنتخب البرازيلي فوزًا كبيرًا وديًا على نظيره الهندوراسي بسبعة أهداف نظيفة في ختام تحضيرات الفريق استعدادًا لبطولة كوبا أمريكا التي تنطلق خلال أيام.

جاء هذا في مواجهة شهدت خروج النجم البرازيلي أرتور لاعب وسط ملعب برشلونة مصابًا في الدقيقة الـ 32 من عمر المباراة ويبدو أن إصابته لن تسمح له بلعب البطولة.

الأكثر تسجيلًا للأهداف الدولية من النجوم الحاليين : ⚽️

🇵🇹 رونالدو - (86 هدفًا)

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🇮🇳 سونيل تشيتري - (66 هدفًا)

🇦🇷 ميسي - (65 هدفًا)

🇧🇷 نيمار - (60 هدفًا) pic.twitter.com/WQLK4NGoZu — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ يونيو ٢٠١٩

وسجل للبرازيل كل من جابريل جيسوس وتياجو سيلفا وكوتينيو في الشوط الأول خلال الدقائق الـ 6 والـ 13 والـ 37 من عمر المباراة.

بينما افتتح جيسوس بنفسه التسجيل في الشوط الثاني بصناعة زميله في مانشستر سيتي فيرناندينيو تحديدًا في الدقيقة الـ 47 من عمر اللقاء.

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وأضاف كل من ديفيد نيريس والبديل فيرمينو الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين الـ 56 والـ 65 قبل أن يضيف نجم إيفرتون ريتشارليسون الهدف السابع في الدقيقة الـ 70.

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي سيخوض مباريات كوبا أمريكا على أرضه بدون نيمار لاعب باريس سان جيرمان عقب إصابته ضد قطر في المباراة الودية بالأسبوع الماضي.