البرازيل تصمد بعد تهور جيسوس وتتخطى تشيلي إلى نصف نهائي كوبا أمريكا

تخطت البرازيل منتخب تشيلي إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بعد مباراة أكملها لاعبو السامبا بعشرة لاعبين.

واصل منتخب البرازيل، حامل لقب كوبا أمريكا، مشواره في البطولة بعدما تخطى بعشرة لاعبين منتخب تشيلي بهدف دون رد في ربع النهائي؛ لتضرب مستضيفة البطولة موعدًا مع بيرو التي تأهلت على حساب باراجواي.

كيف سارت قمة آخر بطلين؟

حسم المنتخب البرازيلي تأهله إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2021 بالفوز على تشيلي بهدف على ملعب نيلتون سانتوس في ريو دي جانيرو.

وعُد اللقاء قبل بدايته قمة؛ فالبرازيل حاملة اللقب فيما توجت تشيلي بلقبي 2015،2016 لتكون المباراة مواجهة بين آخر بطلين للمسابقة الأقدم على صعيد المنتخبات في العالم.

سجل هدف البرازيل الوحيد في المباراة لوكاس باكيتا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني؛ الهدف كان مكافأة من لاعب ليون الفرنسي لمدربه تيتي الذي أشركه منذ بداية الشوط الثاني بديلًا لروبرتو فيرمينو.

باكيتا سجل بعد تبادل للكرة مع نيمار ودفاع تشيلي انتهى بهدف البرازيل الوحيد.

لكن عقب الهدف غادر جابريل جيسوس لاعب مانشستر سيتي الملعب بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 48 بعد تدخل عنيف مع مينا لاعب تشيلي لتكمل البرازيل المبارة بعشرة لاعبين.

جيسوس كان قد أضاع فرصة التقدم لبلاده قبل نهاية الشوط الأول بعد تسديده كرة استقبلها من نيمار داخل منطقة الجزاء لكن الحارس كلاوديو برافو حولها إلى ركنية.

وفشل الفريقان في التسجيل فيما تبقى من المباراة ففرصة لنيمار لم تدخل شباك تشيلي قابلتها رأسية لتشيلي اصطدمت بالعارضة ثم تصويبة لإدواردو فارجاس كان لها حارس البرازيل إيدرسون بالمرصاد.

ماذا تعني نهاية المباراة 1-0 للبرازيل؟

بنهاية المباراة بهدف دون رد للبرازيل يكون منتخب السامبا قد حافظ على نظافة شباكه في 41 مباراة من أصل 59 لعبها تحت قيادة المدرب تيتي في كل المسابقات.

من توج بجائزة رجل المباراة؟

حصل البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان على جائزة رجل المباراة.

ماذا قال نيمار عقب المباراة؟

تحدث نيمار عقب المباراة وقال: "كانت تجربة صعبة جدًا لكننا استفدنا منها. أظهرنا قدرتنا على الفوز في أي ظرفٍ كان؛ بالطبع طرد جابريل جيسوس أثر علينا. لعبنا ضد خصم ممتاز، دافعنا بصورة ممتازة. يجب أن نهنئ كل اللاعبين لأننا عرفنا أن نصمد في ظل كل هذه الظروف الصعبة.".

كيف كان رد فعل مسجل الهدف باكيتا؟

مسجل هدف الفوز للبرازيل لوكاس باكيتا قال: "نحن في الأدوار الإقصائية وكان يجب أن نقدم أفضل ما لدينا، للأسف طُرد جابريل وحاولنا الصمود وتقديم أفضل ما لدينا والمحافظة على النتيجة. سعيد جدًا بتسجيل الهدف لكن الأهم هو تحقيق المنتخب للفوز".

وأردف باكيتا عن إمكانية حفاظ بلاده على اللقب "نسير خطوة بخطوة. الأفضل أن نواصل العمل وأيضًا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم".

ماذا قال قائد تشيلي بعد الإقصاء من البطولة؟

يعتقد كلاوديو برافو حارس وقائد منتخب تشيلي أن بلاده لعبت مباراة تنافسية جدًا ضد حاملة اللقب: "أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا في البطولة باستثناء مباراة باراجواي. أعتقد أننا قدمنا مباراة كبيرة والتقييم إيجابي يجعلنا نفكر بهدوء في أننا منتخب كبير يصعب مواجهته. تعلمنا الكثير في هذه البطولة وأن نواصل العمل والتطور. كنا قادرين على تقديم أفضل من ذلك لكن في كرة القدم لا يمكنك الفوز دائمًا".

ماذا ينتظر البرازيل؟

ستلتقي البرازيل في نصف النهائي مع بيرو التي تخطت باراجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 3-3.

ومن المنتظر أن تلتقي البرازيل مع بيرو على ملعب نيلتون سانتوس فجر الثلاثاء.

ما مواجهات ربع النهائي المتبقية؟

تتبقى مباراتان في ربع نهائي كوبا أمريكا، فجر الأحد؛ الأرجنتين مع إكوادور وأوروجواي مع كولومبيا.

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