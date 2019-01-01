البرازيلي كاميلي يصل خورفكان لقيادة الفريق الإماراتي

هل يحقق خورفكان انطلاقة مميزة بالدوري الإماراتي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يصل المدرب البرازيلي، باولو كاميلي، المدير الفني الجديد لفريق خورفكان الإماراتي، إلى المدينة الساحلية مساء الخميس، تمهيدًا للتوقيع الرسمي مع الفريق.

ويشارك فريق خورفكان في دوري الخليج العربي الإماراتي للمحترفين الموسم المقبل، بعد صعودة من دوري الدرجة الأولى، بطلًا للمسابقة.

وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية إلى أن كاميلي سيضع أيضًا برنامج الإعداد الداخلي والخارجي للفريق، وتحديد وجهة المعسكر المقبل.

شريف إكرامي يعلق على واقعة استبعاد عمرو وردة من المنتخب 🎙️#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/3LDI1dRF7N — جول مصر (@goaleg) June 26, 2019

المدرب البرازيلي سيحسم أيضًا ملف المحترفين الأجانب، حيث ما زال خورفكان يبحث عن 4 لاعبين أجانب خلال الوقت الحالي.

تقارير: الاتحاد الآسيوي يعرض حقوق بطولاته على الإمارات

جاء ذلك ضمن إطار سعي عيسى الحزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وأعضاء مجلس إدارة شركة خورفكان لكرة القدم، لإعداد الفريق لانطلاق الموسم الجديد بشكل مميز.