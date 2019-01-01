البرازيلي شاموسكا يقود الهلال رسميًا على سبيل الإعارة من الفيصلي

من المنتظر أن يقود شاموسكا نادي الهلال معارًا من نادي الفيصلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تعاقدت إدارة نادي الهلال السعودي رسميًا مع المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب نادي الفيصلي السعودي من أجل قيادة الفريق.

وتواصلت إدارة الزعيم مع المدير الفني من أجل خلافة الكرواتي زوران ماميتش، بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة نادي الفيصلي.

ومن المنتظر أن يقود شاموسكا نادي الهلال معارًا من نادي الفيصلي حتى نهاية الموسم الجاري 2018\2019.

شاموسكا سيكون المدرب القادم لـ #الهلال خلفًا للمدرب الكرواتي زوران، حسبما أشارت الصحف.🗞️ pic.twitter.com/Q2vaDhUtrM — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 27, 2019

الهلال كان قد سقط أمس بخماسية نظيفة أمام التعاون أمس في المباراة التي جمعت الفريقين بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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يُذكر أن المدير الفني البرازيلي سيقود مران الفريق مساء اليوم، بعد التوصل إلى اتفاق معه، حيث تم تأخير موعد انطلاق مران اليوم.

يُذكر أن زوران ماميتش قد حل بديلاً للمدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، بعد قرار من إدارة النادي بإقالة الأخير.