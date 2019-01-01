البرازيلي شاموسكا يقود الهلال رسميًا على سبيل الإعارة من الفيصلي

ماجد جزر فيسبوك تويتر
تعاقدت إدارة نادي الهلال السعودي رسميًا مع المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب نادي الفيصلي السعودي من أجل قيادة الفريق.
وتواصلت إدارة الزعيم مع المدير الفني من أجل خلافة الكرواتي زوران ماميتش، بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة نادي الفيصلي.
ومن المنتظر أن يقود شاموسكا نادي الهلال معارًا من نادي الفيصلي حتى نهاية الموسم الجاري 2018\2019.
الهلال كان قد سقط أمس بخماسية نظيفة أمام التعاون أمس في المباراة التي جمعت الفريقين بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
فيديو - جماهير الهلال تُهاجم زوران بسبب عدم المبالاة عقب هزيمة التعاون القاسية
يُذكر أن المدير الفني البرازيلي سيقود مران الفريق مساء اليوم، بعد التوصل إلى اتفاق معه، حيث تم تأخير موعد انطلاق مران اليوم.
يُذكر أن زوران ماميتش قد حل بديلاً للمدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، بعد قرار من إدارة النادي بإقالة الأخير.
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