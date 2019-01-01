البرازيلي أنجوس : لهذا السبب اخترت ياسر القحطاني قائدًا للمنتخب السعودي

خلال التعامل معه أثناء تواجده مع الأخضر السعودي

أشاد المدير الفني البرازيلي هيليو دوس أنجوس، المدرب السابق للمنتخب السعودي، باللاعب المعتزل ياسر القحطاني وذلك خلال التعامل معه أثناء تواجده مع الأخضر السعودي.

أنجوس قال في تصريحات تلفزيونية أن سبب اختياره للقحطاني قائدًا للأخضر يعود إلى امتلاكه امكانيات عالية جدًا.

وفي تصريحاته للعربية قال أنجوس : "اخترت ياسر القحطاني قائدًا للأخضر بسبب الأداء المميز، أيضًا فهو لاعب يليق بقيادة المنتخب السعودي.

وأضاف : "لقد قدم مستوى فوق العادة، وكانت له رؤية كبيرة تضعه بين أفضل لاعبي العالم خلال فترة تألقه".

وأنهى أنجوس : توقعت تحقيق ياسر القحطاني ما توقعته منه وقدم مستويات عالية، أبهرني أيضا بإمكاناته، فهو يرغب في النجاح دومًا".

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وكان ياسر القحطاني عن مشاركة الرباعي الليبي طارق التايب والروماني رادوي والسويدي كريستيان ويلهامسون إلى جانب الكوري الجنوبي لي يونغ في مباراة اعتزاله، بالإضافة إلى السوري عمر السومة في مباراة اعتزاله.

وسيخوض فريق "Y 20" المطعم بعدد من النجوم العالميين مثل الإيطالي أندريا بيرلو ومواطنه فرانشيكو توتي، بالإضافة إلى الكاميروني صامويل إيتو والهولندي روبن فان بيرسي، المواجهة أمام فريق الهلال.