"البدين يموت" .. تسجيل صادم لطبيب مارادونا وقت وفاته

غضب كبير في الأرجنتين

كشفت وسائل الإعلام عن تسجيل صادم لطبيب الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا من ليلة وفاته يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة للنجم الراحل.

مارادونا رحل عن عالمنا في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي بعد متاعب صحية، وتحقيقات عن المسؤولية الطبية للأطباء المسؤولين عن عنايته.

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وكشفت "Infobae" عن تسجيل في اللحظات الأخيرة بين طبيب مارادونا ليوبولدو لوكي ومعالجته النفسية أوجوستينا كوساشيف وكيف تعاملا مع توقف قلبه.

وفي أحد التسجيلات يقول لوكي، الجراح الذي أجرى له الجراحة الأخيرة: "تم عمل عملية إنعاش له ولكن يبدو أنه ذاهب للهراء، الرجل البدين يموت".

وتقول المعالجة النفسية في أحد التسجيلات أن تم عمل إنعاش لمارادونا لقرابة ربع الساعة بسبب عدم وصول عربة الإسعاف، وأن من قام بالتنفس الصناعي هي شخصياً، الممرضة والطباخ.

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وأضافت كوساشيف أن النجم الراحل كان قد بدأ في استعادة اللون في جسده مع عمليات الإنعاش وحرارته كذلك، وأنها وفريقها قاما بالمطلوب، مشيرة إلى صعوبة التعامل مع العائلة في تلك الحالات.

وتم فتح تحقيق مع الفريق الطبي لمارادونا بتهمة الإهمال في علاجه والعناية به بعد خضوعه لجراحة دقيقة على مستوى المخ أسابيع قبل وفاته.