البدري يهدد جهازه الفني: سأطيح بأي شخص يحدث خلاف في منتخب مصر

منتخب مصر يستعد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية

تحدث حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن حقيقة وجود خلافات داخل الجهاز الفني للفراعنة في الفترة الأخيرة وموقفه منها.

حسام البدري تولى تدريب منتخب مصر مؤخرًا عقب رحيل المكسيكي خافيير أجيري بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

منتخب مصر تعرض لفترة صعبة بالتعادل في مباراتين أمام كينيا وجزر القمر، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية: "لن أسمح بوجود خلاف داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف: "قد يكون هناك خلافات في وجهات النظر نتيجة عدم وجود الخبرة الكافية لدى البعض لكن أي شخص سيكون له خلاف خلال الفترة المقبلة لن يكون في الجهاز الفني".

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وتابع البدري في تصريحاته: "التعاقد مع اتحاد الكرة يتيح لي اتخاذ قرار بشأن أي عضو من الجهاز المعاون وهذا ما أقوم بدراسته في الوقت الحالي بالتعديل في الجهاز الفني".

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري ومعه أحمد أيوب وطارق مصطفى في منصب المدرب العام وسيد معوض مدرب ومحمد بركات مدير المنتخب وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى وأنيس الشعلالي مدرب أحمال.