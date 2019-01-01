البدري يطالب اتحاد الكرة المصري بمواجهة ودية للفراعنة

البدري يتولى تدريب منتخب مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

طلب حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، من إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ترتيب مباراة ودية للفراعنة خلال شهر أكتوبر.

ويخوض منتخب مصر معسكر في أكتوبر المقبل، والذي سيقام خلال فترة التوقف التي ستمتد من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل، كأول معسكر للبدري.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الأحد، أن خلال اجتماع البدري مع الجنايني أمس، طالب المدير الفني لترتيب مباراة خلال شهر أكتوبر.

وأشارت التقارير أن اتحاد الكرة وعد البدري بمحاولة الاتفاق مع منتخب إفريقي خلال الفترة المقبلة من أجل المباراة الودية في الشهر المقبل.

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وينتظر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، تشكيل الجهاز الفني من حسام البدري المدير الفني الجديد خلال ساعات قليلة.

واتفق الاتحاد المصري على استدعاء جميع المحترفين لمعسكر منتخب مصر المقبل يوم 7 أكتوبر، حيث تنص اللائحة على مخاطبة الأندية قبل المعسكر بـ15 يوم.