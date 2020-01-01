البدري يتنازل عن 25 % من راتبه مع منتخب مصر خلال فترة التوقف

البدري يقوم بلفتة رائعة من أجل مواجهة فيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، عن قبول طلب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بتخفيض راتبه.

وكان النشاط الرياضي في مصر قد تعلق لمدة أسبوعين خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وتبعه تعليق المباريات من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقدم البدري طلبًا لإدارة اللجنة الخماسية من أجل تخفيض راتبه بقيمة 25 % خلال فترة التوقف، وأيضًا التكفل بعدد من الأسر المتضررة.

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وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة القدم على النحو التالي: "بناء علي طلب من حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم واستجابة لرغبته المطلقة بتخفيض راتبه، وتماشيًا مع تلك الأحداث الطارئة التي تمر بها البلاد".

وأضافت البيان: "وافقت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني علي تخفيض راتب المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول بنسبة 25‎ ‎%‎‎ لحين انتهاء الأزمة الحالية وعودة النشاط الرياضي الكروي بعد تخطي البلاد لتلك الظروف الصعبة".

وكان حسام البدري قد قرر تكفل الجهاز الفني بشكل كامل بعدد من الأسر خلال الفترة المقبلة من المتضررين بسبب فيروس كورونا.