البدري: لا يوجد خلاف مع طارق مصطفى.. وأتابع بعض اللاعبين في الدوري

منتخب مصر يستعد لتصفيات أمم إفريقيا

تحدث حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، عن حقيقة خلافه مع طارق مصطفى المدرب العام للفراعنة خلال الفترة الأخيرة كما تحدث البعض.

منتخب مصر وقع في المجموعة السادسة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، بجوار كلًا من الجابون وأنجولا وليبيا.

المنتخب المصري يسعى للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد التواجد في روسيا النسخة الماضية من المونديال والذي توج به فرنسا.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد خلاف بيني وبين طارق مصطفى، إذا وجد خلاف بين أعضاء الجهاز الفني لن يكن هناك استمرارية".

وتابع المدير الفني للمنتخب: "لم أقصد التهديد من عدم الاستمرارية كما قلت، ولكن يجب أن يكون الجهاز منسجمًا بين أعضاءه لتقديم الأفضل".

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وأردف البدري: "هناك 8 لاعبين بين صفوف أندية الدوري المصري الممتاز، اتابعهم من أجل التواجد في معسكر منتخب مصر المقبل".

المنتخب المصري يستعد لخوض مباراتي توجو الجولتين الثالثة والرابعة، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.