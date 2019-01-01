البدري: تولي تدريب منتخب مصر شرف كبير وأطالب الجميع بالمساندة

البدري يعرب عن سعادته لتدريب منتخب مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أكد حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، على سعادته بتوليه تدريب الفراعنة، وأن اختياره شرف كبير بالنسبة له وسيقدم كل ما لديه.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق اليوم، تعيين حسام البدري مدربًا لمنتخب مصر، خلفًا لخافيير أجيري المدير الفني السابق الذي تمت إقالته عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16.

وقال البدري في تصريحات صحفية: "أشكر الله على تولي تدريب منتخب مصر، شرف كبير لي هذا المنصب وأعاهد الله على بذل جهدي".

وأضاف: "لن أبخل عن بذل أي جهد من أجل إسعاد الجماهير المصرية الذين يستحقون منا التقدير والجهد والإخلاص، ورفع راية مصر عاليًا".

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وتابع البدري: "معياري في المنتخب سيكون العدل في جميع قراراتي، والكل سواسية خلال الفترة التي سأكون بها بالمنتخب المصري".

ووجه البدري الشكر للجميع، ولوزارة الرياضة برئاسة أشرف صبحي، وطلب الدعم والمساندة للمرور من هذه المرحلة بأمان واستقرار.