فيديو | بداية غير موفقة لمُعار الهلال .. ماتيوس بيريرا يتعرض لإصابة قوية مع كروزيرو وغيابه يطول

إصابة خلال المباراة الثانية، تعطل مسيرة بيريرا مع كروزيرو

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لم يكن التوفيق حليفًا للبرازيلي ماتيوس بيريرا؛ لاعب الهلال السعودي المعار لكروزيرو البرازيلي، في بداية مشواره مع الأخير، إذ تعرض لإصابة قوية.

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الزعيم كان قد أعار اللاعب للنادي البرازيلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ليواصل مسيرته خارج السعودية، بعدما قضى الستة أشهر الماضية معارًا أيضًا للوحدة الإماراتي.

وشارك بيريرا بالأمس، في تعادل فريقه أمام بوتافوجو سلبيًا دون أهداف، ضمن الجولة الـ18 من الدوري البرازيلي، لكنه تعرض لإصابة قوية، إثر تدخل عنيف من لاعب الخصم، عند الدقيقة 68، لم يستكمل على إثرها اللقاء.

وأوضح كروزيرو في بيان رسمي أن الفحوصات كشفت إصابة اللاعب في الرباط الصليبي الخلفي والرباط الجانبي للركبة اليسرى، مشيرًا إلى أن الوضع لا يحتاج لأي تدخل جراحي في الوقت الحالي، وسيكتفي بالجلسات العلاجية والتأهيلية.

وتشير بعض التقارير إلى أن بيريرا سيغيب عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا، بشكل مبدئي، على أن تتضح الصورة خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن هذه الإصابة أتت في المباراة الثانية للاعب بقميص كروزيرو ، إذ كان قد شارك في أواخر يوليو الماضي في مباراته الأولى، لكنه ظهر بها في أقل من دقيقتين.

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