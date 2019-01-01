فيفا يُوقف مدافع البحرين 10 مباريات ويُغرمه ماليًا

عقوبة صارمة من فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف مدافع البحرين سيد مهدي باقر 10 مباريات وتغريمه 30 ألف فرانك سويسري (27.5 ألف دولار أمريكي) بسبب سلوكه التمييزي خلال مواجهة هونج كونج في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان المنتخب البحريني قد حل ضيفًا على هونج كونج في الـ14 من نوفمبر الماضي ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال قطر وكأس أمم آسيا في الصين، وقد انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

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وعقب نهاية المباراة، قام المدافع صاحب الـ25 عامًا بحركة نحو جمهور هونج كونج شد خلالها طرفي عينيه للإشارة لصُغر عيون المشجعين واللاعبين في شرق آسيا، وقد رأى فيفا أن تلك الإشارة تصرفًا تمييزيًا.

وكان الاتحاد البحريني لكرة القدم قد نقل اعتذار سيد مهدي باقر عما بدر منه مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة من خلال تلك الإشارة التي أشار بها للجمهور في هونج كونج وأنه يكن كل الاحترام للجماهير المنافسة.

مضيفًا "باقر يعتذر للجمهور بشكل خاص وشعب هونغ كونغ عامة عن أي إساءة غير مقصودة قد تكون بدرت منه بعد نهاية المباراة".

إيقاف باقر سيُبعده عن عدد من المباريات المهمة للمنتخب البحريني في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ولن يتوقف الأمر عند دور المجموعات الحالي بل سيمتد غيابه للمراحل القادمة في حال تأهل البحرين لها.