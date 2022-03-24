ألبا: هالاند ومبابي؟ برشلونة ليس باريس ودورتموند!

وجه جوردي ألبا ظهير نادي برشلونة رسالة إلى إدارة "البلوجرانا" بضرورة الإبقاء على خدمات الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يحمل جوردي ألبا شارة قيادة منتخب إسبانيا خلال المباريات الودية المقبلة، حيث سيصبح قائد "لا روخا" للمرة الأولى.

وأجرى ألبا مقابلة مع برنامج "El Larguero" الإذاعي عبر شبكة "كادينا سير" الإسبانية، للحديث عن وضع برشلونة الحالي، ومستقبل النادي ومنتخب إسبانيا.

ماذا قال ألبا؟

في البداية تحدث جوردي ألبا عن فوز برشلونة مباراة "الكلاسيكو" على حساب ريال مدريد قائلًا: "ليس من السهل أبدًا تسجيل أربعة أهداف في برنابيو، إنه العدو الذي نواجهه دائمًا، وكان من الممكن أن نسجل المزيد من الأهداف".

وأضاف عن خيارات فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني: "الأمر صعب، ريال مدريد يقدم أداء جيدًا منذ بداية الموسم وخسر القليل من المباريات".

وتابع: "لكن التغيير الذي أحدثه برشلونة على مدار الأشهر الأخيرة، وعاطفة الفوز في الكلاسيكو، كل هذا مذهل، لكن علينا مواصلة الفوز بالمباريات".

ما هو دور ألبا في منتخب إسبانيا؟

وتطرق ألبا للحديث عن دوره في منتخب إسبانيا بقوله: "تكون أكثر فخرًا عندما تلعب مع منتخب بلادك، بالإضافة إلى أنني لم ألعب مع المنتخب منذ فترة طويلة، لقد حاولت دائمًا أن أفعل الشيء نفسه، أحاول المساعدة".

وأضاف عن المدرب لويس إنريكي: ""كانت العلاقة معه جيدة دائمًا، لكن لديه الكثير من الخيارات".

وتابع: "إنه يعرفني ويعرف ما يمكنني تقديمه، لقد عرفته منذ سنوات عديدة، بالنسبة لي هو أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وأردف: "أعتقد أنه أفضل مدرب يمكن أن يكون لدينا هنا، إنه واضح جدًا بالنسبة لي، إنه مثالي للمنتخب الوطني".

ما هو رأي ألبا في تجديد ديمبيلي؟

ووجه ألبا رسالة إلى إدارة برشلونة بضرورة تجديد عقد ديمبيلي، وقال: "أعتقد أنه ينبغي عليهم ذلك، هو أحد أفضل اللاعبين في مركزه في العالم".

وأضاف: "هو متحمس للغاية، لكن لا أعرف ما الذي سيفعله، لكن أتمنى أن يظل معنا".

هل ينجح مبابي أو هالاند في الدوري الإسباني؟

وتحدث ألبا كذلك عن احتمالية نجاح كيليان مبابي أو إرلينج هالاند في الدوري الإسباني، حيث يرتبط الثنائي بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وقال: "لا أعرف كيف أقول ذلك، مبابي مجنون وقد أظهر نفسه في المواجهة ضد مدريد، وهالاند أيضًا شاب ولديه هدف".

وأضاف: "لكن اللعب مع دورتموند وباريس سان جيرمان ليس مثل اللعب في كامب نو أو برنابيو، يجب أن نرى ما سيفعلونه هنا".

هل يعود ميسي إلى برشلونة؟

وفي ختام تصريحاته تحدث ألبا عن فكرة عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة بعد موسم واحد في باريس سان جيرمان.

وقال مدافع برشلونة: "أعتقد أنه سيكلف الكثير بعد الذهاب إلى باريس، ميسي هو اللاعب الذي فهمت معه معنى الأفضل، سيكون من الجميل لو عاد. لقد عانيت كثيرًا من رحيله لأنه صديقي".

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