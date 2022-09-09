ألبا بعد محاولة برشلونة للتخلص منه: أردتهم أن يقولونها في وجهي!

المدافع المخضرم يؤكد التزامه مع النادي الكتالوني

أعرب جوردي ألبا مدافع برشلونة، عن غضبه الشديد تجاه محاولة النادي الكتالوني للتخلص منه في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكانت العديد من الصحف قد كشفت عن موافقة برشلونة على إعارة المدافع المخضرم إلى نادي إنتر الإيطالي، في صفقة كانت مفاجئة للجميع بما فيهم اللاعب نفسه.

وخلال تواجده بحدث ترويجي لشركة "أديداس"، سُئل ألبا عن رأيه في هذه الخطوة غير المتوقعة من النادي الكتالوني.

ماذا قال ألبا؟

النجم الإسباني قال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":"سواء بدا الأمر عادلًا أم لا، أحب أن أقول الأشياء مباشرة في وجه أي شخص وأن يفعل الناس نفس الشيء معي".

وأضاف:"ليس لدي شيء آخر لأقوله، حتى لو كنت أود أن أقول المزيد، لا شيء يفاجئني في عالم كرة القدم بعد الآن".

وأوضح:"لست مضطرًا للدفاع عن نفسي، لقد كنت هنا منذ سنوات عديدة ولم أشتكي أبدًا لو لم ألعب، وأتمنى أن ألعب كثيرًا بشكل عام".

رحب بالمنافسة مع ماركوس ألونسو

برشلونة نجح في تدعيم مركز الظهير الأيسر في اليوم الأخير بالميركاتو، ليتعاقد مع ماركوس ألونسو من تشيلسي مقابل التخلي عن بيير أوباميانج.

وقال ألبا عن قدومه وتصعيد اللاعب الشاب أليخاندرو بالدي:"إنه الأفضل لبرشلونة، يجب أن ألعب كما لو كان هناك لاعب واحد أو لاشيء".

واستكمل:"تفكيري دائمًا كان البقاء في برشلونة، لأنني أرى نفسي على استعداد للمنافسة على مدار العامين المتبقيين في عقدي، أنا ملتزم مع النادي بنسبة 100% ولن أخوض أكثر في هذا الموضوع بعد الآن".