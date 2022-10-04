الإنتر ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة إنتر ميلان ضد برشلونة في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022/2023

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الإنتر 1×0 برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

نهاية المباراة بفوز غالي وثمين للإنتر على برشلونة بهدف نظيف سجله هاكان تشالهان أوجلو من تسديدة قوية

الحكم يقرر استمرار اللعب دون احتساب ركلة جزاء لبرشلونة

90' الحكم يراجع تقنية الفيديو تحسبًا لوجود ركلة جزاء على الإنتر بسبب لمسة يد على دومفيريس

بطاقة صفراء لباستوني بعد عرقلة كيسي

87' ضغط من برشلونة بحثًا عن التعادل واستماتة دفاعية من الإنتر

تبديلين للإنتر بدخول دومفيريس وأتشيربي

بطاقة صفراء لكلا من جافي ومارتينيز بسبب مشادة بين اللاعبين

تعطل اللعب لعلاج دارميان

71' ركنية لبرشلونة، دفاع الإنتر يشتت الكرة وتصل لليفاندوفيسكي الذي يسدد الكرة برأسه ولكنها بجوار المرمى

66' هدف ملغي لبرشلونة كان سجله بيدري، بسبب رجوع الحكم لتقنية الفيديو واكتشاف وجود لمسة يد على فاتي

63' تبديل لبرشلونة بخروج رافينيا ودخول فاتي

60' خطيررررررة لبرشلونة، الكرة تصل إلى ديمبيلي، الفرنسي يسدد كرة قوووية ولكن الكرة ترتطم بالقائم الأيمن لمرمى أونانا

تبديل اضطراري لبرشلونة بخروج كريستنسين للإصابة ودخول بيكيه

تبديل للإنتر بدخول دزيكو وخروج كوريا

تعطل اللعب لعلاج كريستنسين بعد تدخل قوي مع ميختاريان

49' عرررضية من ديمبيلي ولكن أونانا يمسك بالكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الإنتر على برشلونة بهدف نظيف سجله تشالهان أوجلو

45' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول هاكان يسجل الهدف الأول للإنتر بتسديدة أرضية قوووية على يمين تير شتيجن

36' خطيررة لبرشلونة، بيدري يمرر إلى ديمبيلي الذي يراوغ ويسدد كرة قووية ولكن في الشباك الخارجية

31' مخالفة ضد كريستنسين بعد تدخل قوي على باريلا

هدف ملغي للإنتر بسبب وجود تسلل على كوريا

24' حكم المباراة يقرر عدم احتساب ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو برغم وجود لمسة يد وذلك بسبب وجود تسلل على مارتينيز في بداية الهجمة

الحكم يراجع تقنية الفار تحسبًا لوجود ركلة جزاء على برشلونة

21' مطالبات بركلة جزاء على برشلونة بسبب لمسة يد على جارسيا ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب.. ومرتدة للعملاق الكتالوني تنتهي بركنية للفريق

19' خطيرررة للإنتر، عررضية من الجهة اليسرى ولكن بيدري يشتت الكرة بصعوبة لركنية

10' عررضية من الجهة اليمنى لبرشلونة، سكرينيار يلمس الكرة برأسه قبل ليفاندوفيسكي وتخرج لركنية

6' خطيررة للإنتر، تسديدة صاااااروخية من هاكان ولكن تير شتيجن يُخرج الكرة بأطراف أصابعه لركنية

4' سيطرة واستحواذ على الكرة من جانب برشلونة في بداية اللقاء

صافرة البداية

تشكيل برشلونة

يبدأ تشافي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أندريه تير شتيجن

ماركوس ألونسو - إريك جارسيا - أندرياس كريستنسين - سيرجي روبيرتو

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - جافي

عثمان ديمبيلي - روبيرت ليفاندوفيسكي - رافينيا

تشكيل الإنتر

يبدأ إنزاجي بالتشكيل التالي..

التشكيل |3-5-2

أندريه أونانا

أليساندرو باستوني - ستيفان دي فراي - ميلان سكرينيار

فيديريكو ديماركو - نيكولو باريلا - هنريخ ميختاريان - هاكان تشاالهان أوجلو - ماتيو دارميان

لاوتارو مارتينيز - خواكين كوريا

يحاول الإنتر استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز ومصالحة جماهيره بسبب نتائجه السيئة في الدوري، في حين أن العملاق الكتالوني يريد تكرار نفس المستوى الذي ظهر به أمام بايرن ولكن مع نتيجة أفضل! ليؤكد بدايته القوية للموسم الحالي.

يسعى كلا الفريقين لتحقيق الانتصار الثاني له في دور المجموعات من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل، خاصًة وأن بايرن من المتوقع أن يحسم تأهله بمواجهتي فيكتوريا بلزن، لذا يعتبر لقاء اليوم بين برشلونة والإنتر هو صراع مباشر على البطاقة الثانية.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الإنتر ضد برشلونة في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2022/2023.