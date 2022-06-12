الإقصاء من كأس العالم يفجر ثورة داخل الكرة الألمانية!

أداء الألمان في قطر 2022 كان كفيلًا بقلب الأمور رأسًا على عقب

عملية إعادة هيكلة صفوف المنتخب الألماني بدأت سريعًا للغاية، فبعد 4 أيام فقط من مغادرة كأس العالم من دور المجموعات للمرة الثانية تواليًا، بدأت المغادرة سريعًا من أوليفر بيرهوف مساء الإثنين.

قبل أن تبدأ الأحاديث هو مصير المدرب الألماني هانز فليك، استقال رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف ونائبه هانز يواكيم فاتسكه من منصبه كمدير للمنتخبات الوطنية والأكاديميات، هذه الضجة الكبيرة يمكن أن تؤثر بالتأكيد على مستقبل فليك.

وقال فليك الثلاثاء: "أنا وفريقي التدريبي نجد صعوبة في الوقت الحالي في تخيل كيف يمكن سد الفجوة التي أحدثها رحيل أوليفر على المستوى المهني والشخصي".

وسط كل هذه الحالة من عدم اليقين المحيطة بجهاز فليك وطاقمه بعد رحيل بيرهوف، فإن الأمر الآن شبيه بما حدث له قبل الرحيل من بايرن ميونخ بعد أن تم المساس بالثقة بينه وبين إدارة البافاري ومسؤوليه وعلى رأسهم حسن صالح حميديتش.

الآن لا يبدو أي شيء مستبعدًا فيما يتعلق بمستقبل فليك، يمكن أن يرحل، ويمكن أن يجبر على جهاز جديد، ويبدو اسم رالف رانجنيك مطروحًا بقوة مؤخرًا سواء لاستبدال فليك على مقعد المدير الفني، أو لاستبدال بيرهوف في جهاز فليك، الأيام كفيلة بكشف كل التفاصيل.