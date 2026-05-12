الإعلان عن Google Gemini الراعي التقني الرسمي للمنتخبين الوطنيين العراقي والمغربي لكرة القدم في كأس العالم

أعلنت شركة Google رسميًّا عن شراكة إقليمية بارزة، تم بموجبها تسمية Google Gemini، المساعد المستنِد إلى الذكاء الاصطناعي من Google، الراعي التقني الرسمي للمنتخبين الوطنيين لكرة القدم في العراق والمغرب، ويأتي هذا الإعلان تأكيدًا على الشراكة لدعم المنتخبين في مشوارهما المرتقب ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

ويمثل هذا التعاون الاستراتيجي مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، والجامعة الملكية المغربية، حقبة جديدة للكرة العربية، حيث يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة للاحتفاء بالإرث الرياضي الغني للمنطقة وإحداث نقلة نوعية في تجربة المشجعين.





سيتم توظيف Google Gemini لسد الفجوة بين المنتخبات وقواعدها الجماهيرية الوطنيّة والعالمية بالتزامن مع التواجد في المحفل العالمي الأكبر.

ويركز هذا التعاون على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لابتكار محتوى تفاعلي مميّز، وتزويد المشجعين بطرق مبتكرة للتواصل مع لاعبيهم وفرقهم المفضلة.

كما ستعلن شركة Google بالإضافة إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، والجامعة الملكية المغربية، عن عدد من المبادرات للتفاعل والتواصل مع الجماهير، وذلك باستخدام تقنيّات Google Gemini، من خلال الشراكة التي تستمرّ لمدة ثلاثة أشهر تغطي فترة التحضيرات والمشاركة في كأس العالم.





بإمكان المشجعين استخدام نموذج تحويل النصوص إلى صور من Google Gemini لتصميم صور تشجيعية مبتكرة، أو تأليف موسيقى تشجيعية لفرقهم عبر نموذج تحويل النصوص إلى موسيقى (Lyria)—ليعيشوا أجواء المباريات وكأنهم في قلب الملعب تمامًا.

كما يمكن لعشاق هذه الرياضة الاعتماد على Google Gemini لتبسيط القوانين والمفاهيم الرياضية المعقدة، وتحليل أداء المباريات بدقة، وتوقع الفريق الفائز في مواجهات المونديال.

ويؤكد هذا التعاون التزام Google بدعم عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم العربي، ليثبت أنه عندما تلتقي التكنولوجيا بالتقاليد العريقة، تصبح اللعبة الجميلة أكثر شمولاً ومتعة للجميع. وتعدّ هذه الشراكة بمثابة بداية لرحلة دعم تمزج التكنولوجيا مع كرة القدم عبر مختلف الهيئات الرياضية في العالم العربي احتفاءً بتمثيل المنتخبين العراقي والمغربي للعرب في كأس العالم.

تصريحات المتحدثين الرسميين

الاتحاد العراقي لكرة القدم (IFA) — عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم:

"يسعدنا توقيع هذه الشراكة مع Google، لما تمثّله من مكانة عالمية وقيمة رائدة في مجال التكنولوجيا. وستمنحنا هذه الاتفاقية العديد من المزايا، في مقدمتها توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز القيمة التجارية والتسويقية للمنتخب الوطني العراقي، الذي يعود للتواجد بين كبار المنتخبات بعد غياب دام 40 عامًا".





شركة Google — نجيب جرار، مدير التسويق الإقليمي والمنتجات لدى Google في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

"نحن متحمسون لدعم المنتخبات الوطنية العريقة لكرة القدم في العراق والمغرب، ومن خلال Google Gemini، نسعى إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجربة المشجعين والاحتفاء بالتراث الغني لكرة القدم العربيّة. هذه الشراكة تتجاوز مجرد التكنولوجيا؛ إنها تتعلق بربط الناس بالرياضة التي يحبونها بطرق أعمق وأكثر مغزى."



