بين أفضل الأحوال وأسوأها .. الإصابة تضرب نجم الهلال خلال مواجهة شباب الأهلي

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إصابات الهلال ارتفعت لخمس..

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عضو جديد ينضم لمستشفى الهلال اليوم الثلاثاء، خلال مجريات مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ماذا حدث؟

الزعيم يستضيف حاليًا الفريق الإماراتي، على استاد المملكة أرينا، في العاصمة السعودية "الرياض"، في لقاء شهد تقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، عن طريق أولي واتكينز.

لكن سعادة الهلال لم تستمر طويلًا، فمع حلول الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، تعرض لاعب الوسط الفرنسي سايمون بوابري لإصابة، بينما كان ينطلق بالكرة في وسط الملعب، دون أي احتكاك.

واضطر المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي للدفع بناصر الدوسري بدلًا من بوابري في الدقيقة 35، بعدما كان قد أجرى تغييرًا في الدقيقة 28 بإشراك محمد محزري بدلًا من صبري دهل، نظرًا لحصول الأخير على كارت أصفر مبكر.

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طبيعة إصابة بوابري

ما زلنا في انتظار نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها سايمون بوابري، لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه.

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لكن أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني قدم تحليلًا مبدئيًا لنوعية إصابة لاعب الوسط الفرنسي..

الشهراني أوضح أنه في أفضل الأحوال، ستكون إصابة بوابري شدًا في العضلة الخلفية، وسيغيب على إثرها لمدة خمسة أيام على الأكثر.

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أما في أسوأ الأحوال، سيكون قد تعرض لتمزق عضلي، ووقتها إن كان تمزقًا من الدرجة الأولى؛ سيغيب لفترة تتراوح من عشرة إلى أربعة عشر يومًا، أما إن كان من الدرجة الثانية؛ فسيبتعد عن الملاعب من أربعة إلى ستة أسابيع.

غيابات الهلال

بذلك ينضم سايمون بوابري لمصابي الهلال حاليًا، حيث يغيب الرباعي حمد اليامي، سالم الدوسري، جابرييل مارتينيلي وروبن نيفيش.