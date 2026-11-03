بين أفضل الأحوال وأسوأها .. الإصابة تضرب نجم الهلال خلال مواجهة شباب الأهلي

إصابات الهلال ارتفعت لخمس..
عضو جديد ينضم لمستشفى الهلال اليوم الثلاثاء، خلال مجريات مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.
ماذا حدث؟
الزعيم يستضيف حاليًا الفريق الإماراتي، على استاد المملكة أرينا، في العاصمة السعودية "الرياض"، في لقاء شهد تقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، عن طريق أولي واتكينز.
لكن سعادة الهلال لم تستمر طويلًا، فمع حلول الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، تعرض لاعب الوسط الفرنسي سايمون بوابري لإصابة، بينما كان ينطلق بالكرة في وسط الملعب، دون أي احتكاك.
واضطر المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي للدفع بناصر الدوسري بدلًا من بوابري في الدقيقة 35، بعدما كان قد أجرى تغييرًا في الدقيقة 28 بإشراك محمد محزري بدلًا من صبري دهل، نظرًا لحصول الأخير على كارت أصفر مبكر.
طبيعة إصابة بوابري
ما زلنا في انتظار نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها سايمون بوابري، لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه.
لكن أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني قدم تحليلًا مبدئيًا لنوعية إصابة لاعب الوسط الفرنسي..
الشهراني أوضح أنه في أفضل الأحوال، ستكون إصابة بوابري شدًا في العضلة الخلفية، وسيغيب على إثرها لمدة خمسة أيام على الأكثر.
أما في أسوأ الأحوال، سيكون قد تعرض لتمزق عضلي، ووقتها إن كان تمزقًا من الدرجة الأولى؛ سيغيب لفترة تتراوح من عشرة إلى أربعة عشر يومًا، أما إن كان من الدرجة الثانية؛ فسيبتعد عن الملاعب من أربعة إلى ستة أسابيع.
غيابات الهلال
بذلك ينضم سايمون بوابري لمصابي الهلال حاليًا، حيث يغيب الرباعي حمد اليامي، سالم الدوسري، جابرييل مارتينيلي وروبن نيفيش.
لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!
كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.
بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري.
ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.
وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.
أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.
وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.
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كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا.
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