الأوغاد لا يبحثون عن المال .. تشيفيرين يقترح خطوة صادمة لدوري أبطال أوروبا

قد نرى البطولة في مكان مختلف السنوات القادمة

كشف أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن إمكانية إقامة بطولة دوري أبطال أوروبا خارج القارة العجوز، وبالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

دوري الأبطال يعتبر بمثابة المسابقة الأهم لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، مع وجود مكافآت مالية هائلة للأندية المشاركة في البطولة، وأكد تشيفيرين أن الولايات المتحدة قد تستضيف بعض المباريات ولكن ليس بهدف كسب المال مثلما يعتقد البعض.

وقال تشيفيرين لبودكاست "Men in Blazers":"بدأنا مناقشة إمكانية إقامة دوري الأبطال في الولايات المتحدة، ولكن بعد عام واحد فقط سيكون لدينا كأس العالم ويورو 2024، نهائي الأبطال العام القادم سيكون في لندن والعام التالي بميونخ وبعدها سنرى ما سيحدث".

وأضاف:"كرة القدم أصبحت تتمتع بشعبية هائلة في أمريكا خلال هذه الأيام، الأمريكيون على استعداد لدفع الأموال للحصول على الأفضل ولا شيء أقل من ذلك".

وأوضح:"إنه سوق مهم للغاية ويجب علينا بيع الحقوق بشكل جيد لأن الأمور تختلف في الولايات المتحدة عن أوروبا، إنهم موهوبون أكثر منا، الجماهير ستظل تفكر بنفس الطريقة بأن الأوغاد في سويسرا "الاتحاد الأوروبي" يهتمون فقط بالمال، ولكن أكرر ألف مرة، نحن نعيد توزيع 97% من الأرباح التي نحصل عليها".

وفي نهاية حديثه شدد تشيفيرين على شعوره بالصدمة من متابعة نهائيات يورو 2020 بشكل أكبر في الولايات المتحدة الأمريكية من نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين،