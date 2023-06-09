"الأهلي يحسم أولى صفقاته العالمية" .. تطورات تاريخية تسعد الملايين

صيف تاريخي ينتظر عشاق النادي الأهلي في كل مكان

الملايين في المملكة العربية السعودية والعالم العربي أجمع، يترقبون صفقات النادي الأهلي "العالمية"؛ وذلك بعد عودته إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، وتحويل 75% من ملكيته إلى صندوق الاستثمار السعودي.

الأهلي نجح في التعاقد مع 3 صفقات محلية، قبل البدء في التفاوض مع النجوم العالميين؛ وهم: "متوسط ميدان الهلال عبدالله عطيف، وثنائي نادي التعاون سميحان النابت وفهد الرشيدي".

لكن.. يبدو أن الراقي، نجح أخيرًا في حسم أولى صفقاته العالمية؛ وفقًا لما أعلن عنه الإعلامي الرياضي عادل بابكير، في تصريحات تلفزيونية مع فضائية "24 الرياضية".

بابكير كشف عن أن ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، سيشهد يوم الثلاثاء أو الأربعاء القادم، حفل تقديم نجم عالمي كبير، كلاعب جديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ورفض الإعلامي الرياضي، الكشف عن هوية هذا اللاعب؛ إلا أن كل المؤشرات تؤكد على أنه واحدًا من المدافع الإسباني سيرخيو راموس، أو متوسط الميدان الكرواتي لوكا مودريتش أو الجناح الجزائري رياض محرز.

وعلى الرغم من رفض مودريتش ومحرز، الانتقال إلى الملاعب السعودية في البداية، إلا أن الساعات القليلة الماضية، شهدت تطورات مثيرة في التفاوض معهما؛ للانضمام إلى الأهلي.

الإعلامي الرياضي آرون دومينيجيز أكد عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أن مودريتش، يفكر الآن بشكل جدي، في قبول عرض النادي الأهلي، والتراجع عن تجديد عقده مع ريال مدريد الإسباني.

أما الإعلامي الرياضي الآخر وليد العطاوي، أوضح أن الإدارة الأهلاوية، وفرت جميع متطلبات محرز، واللاعب سيتخذ قراره النهائي خلال 48 ساعة بعد أن كان رافضًا للأمر في البداية.

جدير بالذكر أن النجم الجزائري، يستعد للمشاركة مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء يوم السبت، أمام إنتر ميلان الإيطالي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.