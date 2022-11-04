"الأهلي في طريقه إلى الدرجة الثانية!"

هل يهبط الأهلي إلى دوري الدرجة الثانية؟

عبر الإعلامي الرياضي نايف الروقي، عن قلقه الكبير من هبوط فريق النادي الأهلي إلى دوري الدرجة الثانية السعودي، بسبب وضعه غير الجيد في ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

الروقي نشر عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، بها ترتيب دوري يلو بعد نهاية الجولة العاشرة، حيث يبتعد الأهلي عن الصدارة بـ7 نقاط كاملة.

وعلق الروقي عليها قائلًا: "مع نهاية الجولة العاشرة، وضع الأهلي في دوري يلو صعب جدًا جدًا، الموسم الماضي هناك من حذر من وضع الأهلي ولم يسمع أحد فهبط الأهلي".

وتابع: "وهذا الموسم نفس الحال فهل ينتبه الأهلاويون أم يهبط للدرجة الثانية؟ أين ولد الشمراني وولد القرشي وغيرهم، أين هم عن أهليهم وأين تأثيرهم المزعوم؟".

ويحتل الأهلي المركز الخامس في ترتيب دوري يلو برصيد 15 نقطة، وذلك من 8 مباريات، حيث تأجلت له مباراتين حتى الآن بسبب استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.