هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
إعلان
FBL-CAF-C1-SUNDOWNS-ASFARGetty Images
علي سمير

مفاجأة .. شبهة تلاعب من صن داونز قد تمنح الأهلي لقب كأس القارات!

تابع GOAL على جوجل

شرط واحد يتطلب التحقيق في الأمر

إعلان

مفاجأة من العيار الثقيل خرج بها الإعلامي محمد الدغيري، عن إمكانية وجود تلاعب في مباراة صن داونز الجنوب الإفريقي خلال مباراته أمام الأهلي السعودي.

ويؤمن الدغيري بأن الأمر قد يصل إلى حصول الأهلي على البطولة رغم خسارته المباراة، وذلك إذا صحت الأنباء التي انتشرت في الفترة الأخيرة.

ماذا حدث؟

صن داونز حصل على بطولة كأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا والمحيط الهادي"، بعد التفوق على الأهلي في 19 سبتمبر الماضي بنتيجة 2/1 على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

االأهلي خسر اللقب بثنائية حملت توقيع نونو سانتوس، في الدقيقتين 17 و80، فيما جاء هدف الراقي بالخطأ عن طريق حارس صن داونز، رونوين ويليامز، الذي تسبب في دخول كرة فراس البريكان، في مرماه.

إعلان
إعلان

شكوك حول هذا الانتصار

الإعلامي محمد الدغيري كتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي:"نسمع الآن عن معلومات لا نعرف صحتها، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم اكتشف حدوث تلاعب من صن داونز في مباراته مع الأهلي".

مواضيع ذات صلة

المباريات التالية
الأهلي

الأهلي

دوري روشن السعودي

07 نوفمبر 2026

التعاون

التعاون

صن داونز

صن داونز

السوبر الإفريقي

08 نوفمبر 2026

USM

USM

وأضاف:"النادي الجنوب إفريقي أشرك 3 لاعبين في مباراة الأهلي، وهم غير مسجلين في كشوفات TMS، وهذا يعني أن هناك تحقيقات قد تحول البطولة لصالح المنافس".

ما هو نظام TMS؟

يتم الاعتماد على هذا النظام كوسيلة إلكترونية لتنظيم ومتابعة انتقالات اللاعبين بين الاتحادات والأندية، وذلك لضمان شفافية البيانات ومبالغ الانتقالات وباقي الأمور الأخرى.

إعلان

الاتحاد الدولي سبق أن أوضح أن هذا النظام ليس الهدف منه تسجيل اللاعبين في المسابقات، وبالتالي عدم ظهور اللاعب فيه لا يعني بالضرورة عدم قانونية مشاركته في بطولة محددة.

ويأتي ذلك لأن التسجيل يتم من خلال الاتحادات الوطنية، ولكن تظهر الشبهات عندما ينتقل اللاعب دوليًا من اتحاد لآخر دون استكمال إجراءات انتقاله وتسجيله وفقًا للوائح الاتحاد الدولي، وهنا يتم اللجوء إلى التحقيق في الأمر.

بقلمعلي سمير

كاتب رياضي ومدير شيفت ومحرر

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.

من الطبيعي ألا تعجبك جميع آرائي ولكنها ربما تجذب اهتمامك

عرض ملف تعريف المؤلف