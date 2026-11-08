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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images
زهيرة عادل

وضعت الأهلي في أزمة بكلاسيكو النصر وأفلت الهلال .. المواعيد الجديدة لمؤجلات الجولة التاسعة بالدوري السعودي

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الأهلي مهدد بخسارة نجمه في الكلاسيكو..

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لا صوت يعلو في الوسط الرياضي السعودي حاليًا فوق جدل روزنامة دوري روشن، بعد تأجيل كأس آسيا 2027، رغم أنها فرصة للفرق لتنفس الصعداء في ظل ضغط المباريات إلا أن المواعيد المقترحة لبعض المؤجلات، قد تفتح بابًا جديدًا للجدل.

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ما القصة؟

كأس آسيا السعودية 2027 كان من المقرر أن تقام في الفترة من السابع يناير وحتى الخامس من فبراير 2027، لكن على إثر التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصةً فيما يتعلق بالهجمات الحوثية على عدة مناطق بالبلد المضيف، قرر الاتحاد القاري تأجيل البطولة لعام كامل.

بموجب التعديل الجديد، من المقرر أن يقام كأس آسيا 2027 في الفترة من 23 ديسمبر 2027 وحتى 21 يناير 2028.

هذا التحديث فتح مجالًا أمام رابطة الدوري السعودي للمحترفين لإعادة جدولة روزنامة البطولات المحلية، على رأسها دوري روشن السعودي، خاصةً وأن هناك مؤجلات من الجولة التاسعة، بجانب تأجيل الجولة الـ13 بالكامل.

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المواعيد الجديدة لمؤجلات الجولة التاسعة

بحسب صحيفة "الرياضية" فإن رابطة الدوري السعودي للمحترفين حددت يوم 20 نوفمبر 2026 موعدًا لكلاسيكو الأهلي والنصر، المؤجل من الجولة التاسعة، على ملعب الإنماء في جدة.

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فيما تقرر إقامة المباراتين المؤجلتين من الجولة نفسها؛ الهلال أمام الرياض، والاتحاد ضد الشباب، في 21 من ديسمبر المقبل.

أزمة للأهلي ونجاة الهلال

الموعد الجديد لكلاسيكو الأهلي والنصر من شأنه أن يحرم الراقي – بنسبة كبيرة – من نجمه فراس البريكان، على إثر تضاربه مع موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في آسيا 2026.

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الحفل الآسيوي مقرر له يوم 19 من نوفمبر الجاري في العاصمة التايلاندية "بانكوك" – أي قبل موعد الكلاسيكو بـ24 ساعة.

وينافس فراس البريكان على جائزة الأفضل، ضد مواطنه سالم الدوسري؛ قائد الهلال، والإيراني علي رضا، ووسط الحديث عن حظوظ الأول في اللقب، يبدو غيابه عن الكلاسيكو هو الأقرب، وإن كان لا يوجد أي تأكيد رسمي بعد.

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فيما خرج الهلال من هذا الجدل، كون مواعيد مؤجلاته لا تتضارب مع حفل الاتحاد الآسيوي.

بقلمزهيرة عادل

صحفية رياضية

لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!

كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.

بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري. 

ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.

وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.

أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.

وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.

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كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا. 

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