"ستكون أم الكوارث"!.. تحذير الأهلي من إمكانية رحيل نجمه في الشتوية

على عملاق جدة الأهلي أن يحذر؛ هكذا جاءت رسالة برنامج "دورينا غير"، في الساعات القليلة الماضية.
ووفقًا للإعلامي الرياضي خالد الشنيف، مقدم البرنامج الرياضي الشهير؛ هناك أحاديث قوية عن رغبة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
الشنيف قال عن ذلك، وهو يضحك: "ستكون أم الكوارث على الأهلي؛ إذا رحل توني إلى نيوكاسل".
وشدد البرنامج على أن توني لاعب مرغوب فيه لدى العديد من الأندية، وليس نيوكاسل يونايتد فقط؛ ولكن رحيله عن الأهلي في هذه الفترة، سيكون ضربة قاضية.
ويقدم الإنجليزي توني مستويات رائعة مع الأهلي، منذ الانضمام إليه في صيف عام 2024؛ حيث سجل 86 هدفًا وصنع 19 آخرين، خلال 107 مباريات رسمية في مختلف المسابقات.
والمثير في الأمر أن نيوكاسل يونايتد نفسه، خطف المدير الفني الألماني ماتياس يايسله من الفريق الأهلاوي، في صيف عام 2026.
أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".