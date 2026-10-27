"ستكون أم الكوارث"!.. تحذير الأهلي من إمكانية رحيل نجمه في الشتوية

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ماذا حدث؟!..

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على عملاق جدة الأهلي أن يحذر؛ هكذا جاءت رسالة برنامج "دورينا غير"، في الساعات القليلة الماضية.

ووفقًا للإعلامي الرياضي خالد الشنيف، مقدم البرنامج الرياضي الشهير؛ هناك أحاديث قوية عن رغبة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

الشنيف قال عن ذلك، وهو يضحك: "ستكون أم الكوارث على الأهلي؛ إذا رحل توني إلى نيوكاسل".

وشدد البرنامج على أن توني لاعب مرغوب فيه لدى العديد من الأندية، وليس نيوكاسل يونايتد فقط؛ ولكن رحيله عن الأهلي في هذه الفترة، سيكون ضربة قاضية.

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ويقدم الإنجليزي توني مستويات رائعة مع الأهلي، منذ الانضمام إليه في صيف عام 2024؛ حيث سجل 86 هدفًا وصنع 19 آخرين، خلال 107 مباريات رسمية في مختلف المسابقات.

والمثير في الأمر أن نيوكاسل يونايتد نفسه، خطف المدير الفني الألماني ماتياس يايسله من الفريق الأهلاوي، في صيف عام 2026.