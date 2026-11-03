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قدّم مساعد مدرب بايرن ميونخ آرون دانكس أخبارًا مشجعة بشأن إصابتي مانويل نوير ومايكل أوليسي قبل مواجهة الثلاثاء أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا. وأكد دانكس أن اللاعبين سافرا مع الفريق فيما يسعى بايرن إلى حجز مكان ضمن المراكز الثمانية الأولى.

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دانكس يواصل مهامه على الخط الجانبي في غياب كومباني

سيقود المدرب المساعد آرون دانكس بايرن ميونخ مجددًا من على الخط الجانبي في مباراة الثلاثاء ضمن دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد. ويستمر دانكس في النيابة عن المدرب فينسنت كومباني، الذي لا يزال غائبًا بسبب المرض.

ويحتل بايرن المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد خمس نقاط من مبارياته الثلاث الأولى.

ويسعى النادي البافاري لتحقيق الفوز في مدريد للتقدم نحو مراكز التأهل المباشر.

دانكس يؤكد دفعة مزدوجة مع سفر نوير وأوليسي

وفي حديثه قبل المباراة، كشف دانكس عن تطورات إيجابية بشأن جاهزية التشكيلة. وأعلن دانكس: "هناك أخبار جيدة: أوليسي انضم إلينا هذا الصباح، وكذلك مانويل نوير".

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"أجرينا معهما حديثًا سريعًا لنرى كيف تسير الأمور معهما. الأمور تبدو جيدة، وسنرى غدًا ما إذا كانا جاهزين".

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ومع ذلك، لا يزال بايرن يفتقد جمال موسيالا ولويس دياز وسيرج جنابري وإسماعيل الصيباري وبارا ندياي بسبب الإصابة.

الهوية التكتيكية تبقى دون تغيير رغم الغيابات

وأكد دانكس أن فلسفة بايرن الهجومية لن تتغير تحت قيادته المؤقتة. وقال دانكس بحزم: "لن تتغير هوية الفريق في عهدي؛ القرارات الآن بين يديّ".

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"نريد أن نلعب كرة قدم هجومية، نريد الاستحواذ على الكرة واستغلال فرصنا إلى أقصى حد".

وأضاف: "علينا أن نرفع رؤوسنا عاليًا ونشد من عزيمتنا ونرتقي ببساطة لمستوى التحدي... إنهاء المنافسة ضمن الثمانية الأوائل، هذا هو هدفنا".

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البافاريون يسعون لمقعد مباشر في دور الستة عشر

يستهدف بايرن تقديم أداء هجومي حاسم لتجاوز معاناته الدفاعية الأخيرة في الليالي الأوروبية.

وسيتخذ دانكس قرارات متأخرة بشأن مشاركة نوير وأوليسي قبل انطلاق المباراة في ملعب ميتروبوليتانو.

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ويوجّه بايرن تركيزه نحو حصد ثلاث نقاط حاسمة خارج الديار في مدريد.