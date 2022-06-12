الأمور تتحسن .. استقرار الوضع الصحي لبيليه

أسطورة البرازيل تجاوز الخطر

استقرت حالة أسطورة البرازيل بيليه وأظهر علامات التحسن بعد العلاج من عدوى الجهاز التنفسي بمستشفى ساو باولو.

وانتشرت في الأيام الماضية شائعات كثيرة عن تأخر حالة بيليه، بعد تدهور حالته، ووصوله لمرحلة متأخرة من إصابته بالسرطان، الذي يُعالج منه منذ سنوات.

وذكرت المجلة البرازيلية Globo أن حالة أسطورة البرازيل تتحسن، بعد نقله للمستشفى لإجراء الفحوصات، مضيفة أن صاحب ال82 عامًا في حالة مستقرة وواع.

بعد انتشار شائعات كثيرة عن عدم استجابة بطل كأس العالم ثلاث مرات للعلاج،مما دفع لإسراع ابنتيه لنفي الأمر، وقالتا إنه مريض لكنه لا يزال قادر على متابعة ودعم البرازيل للفوز بكأس العالم.

كما نشر الأسطورة تغريدة من حسابه الرسمي على تويتر يتمنى فيها حظًا سعيدًا للبرازيل قبل الفوز برباعية على كوريا الجنوبية.

جدير بالذكر أنّ نجوم البرازيل وجهوا تحية لبيليه عقب فوزهم الكاسح على كوريا الجنوبية.