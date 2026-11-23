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لا يشعر إنزو ماريسكا بالقلق إزاء غياب مانشستر سيتي عن الانتصارات في أربع مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن هذا التراجع جزء طبيعي من «بداية جديدة» للنادي بعد عقد تحت قيادة بيب جوارديولا. ويريد المدرب الإيطالي أن يجد فريقه التوازن المناسب في الدفاع ووسط الملعب، بينما يستعد لاستقبال أحد أساطير النادي مجددًا على ملعب الاتحاد في دوري أبطال أوروبا.

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ماريسكا يعدّ تراجع سيتي جزءًا من «بداية جديدة»

يرى ماريسكا أن الصعوبات الأخيرة التي يواجهها سيتي كانت متوقعة، بينما يتأقلم النادي مع مرحلة ما بعد جوارديولا. وبدأ الإيطالي موسمه الأول على رأس الفريق بسبعة انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن سيتي لم يفز في مبارياته الأربع الأخيرة بالدوري، ومنها التعادل المحبط مع فولهام الذي شهد إلغاء هدف لإيرلينج هالاند .

وقال في مؤتمره الصحفي يوم الإثنين: «بالنسبة لي، هذا جزء من العملية، لأن الأمر أشبه ببداية جديدة. إنها إعادة انطلاق بعد 10 سنوات مع المدرب نفسه، والوجه نفسه، والكلمات نفسها، والطريقة نفسها».

«يمكننا إيجاد التوازن المناسب»

ويؤكد ماريسكا أنه لا داعي للقلق، وأن فريقه يحتاج إلى وقت لتحقيق الاستقرار في مستواه. وأضاف: «ليس من السهل أن يتغير كل شيء فجأة. بالنسبة لي شخصيًا، كل هذا طبيعي، وآمل أن نجد في أقرب وقت ممكن التوازن المناسب في جميع الخطوط، الدفاع ووسط الملعب، وأن نحافظ على ثبات مستوانا.

«هذا، بالنسبة لي، هو الفارق حاليًا بيننا وبين الأندية الأخرى». وفي الأسبوع الماضي، رفض ما تردد عن ارتباط صعوبات سيتي بإدانة النادي بارتكاب مخالفات مالية في قضيته الممتدة مع الدوري الإنجليزي الممتاز.

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دي بروين يعود إلى ملعب الاتحاد مع نابولي

يبتعد سيتي عن المنافسات المحلية يوم الثلاثاء حين يستضيف نابولي، في مباراة تعيد كيفن دي بروين إلى ملعب الاتحاد بعد رحيله عن النادي في صيف 2025. وأشاد ماريسكا كثيرًا باللاعب البلجيكي، الذي عمل معه حين كان مساعدًا لجوارديولا في موسم 2022-23 الذي شهد فوز الفريق بالثلاثية.

وقال: «ليس على المستوى الشخصي فقط، بل أعتقد أن الأمر يتعلق أيضًا بتاريخ هذا النادي. خلال السنوات العشر الماضية، كان كيفن هنا عند تحقيق النادي جميع ألقابه، وكان لاعبًا مهمًا، ولاعبًا رائعًا، وشخصًا مميزًا ومهذبًا ورائعًا. كان العمل معه ممتعًا بالنسبة لي».

نابولي وآرسنال في أسبوع مهم لسيتي

وأكد ماريسكا أيضًا عودة ماتيوس نونيس إلى الجاهزية بعد الإصابة. ويحتل سيتي المركز السابع في ترتيب دوري أبطال أوروبا، الذي يضم 36 فريقًا، بعدما فاز بثلاث من مبارياته الأربع. ومن شأن الفوز على نابولي أن يخفف الضغط قبل مواجهة آرسنال حامل اللقب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.