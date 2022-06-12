الأكثر لعبًا في كأس العالم .. حكيمي وزياش يتخطيان حجي

المغرب سيُواجه إسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم 2022

يبدأ الثنائي حكيم زياش وأشرف حكيمي مباراة المغرب أمام إسبانيا في دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022 مساء اليوم في استاد المدينة التعليمية.

تلك المباراة ستكون السابعة للثنائي في كأس العالم مما يضعهما على صدارة اللاعبين المغاربة من حيث المشاركة في المونديال، وقد تخطيا النجم مصطفى حجي.

المغرب نجح في تصدر مجموعته في كأس العالم على حساب كرواتيا وبلجيكا وكندا بعد التعادل مع الأولى والفوز على الثانية والثالثة.

المدرب وليد الركراكي يعتمد على زياش وحكيمي في التشكيل الأساسي لأسود الأطلس، إذ خاضا جميع المباريات الثلاثة.

المغرب حال فوزها على إسبانيا ستواجه في ربع النهائي الفائز من منتخبي البرتغال وسويسرا واللذان سيلتقيان في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.