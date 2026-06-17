الأردن ضد الجزائر: نظرة مسبقة على مباراة كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

ستنطلق مباراة الأردن ضد الجزائر في 23 يونيو 2026 الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش و23:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (في 22 يونيو 2026).

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الأردن ضد الجزائر: خلفية المباراة

تحمل المواجهة المرتقبة في شمال كاليفورنيا أهمية كبيرة، حيث تسعى كلتا الدولتين المنتميتين للمجموعة J إلى التعافي من انتكاسات الجولة الافتتاحية. بعد هزيمتي الجولة الأولى التي تركت كلا الفريقين في سعيهما وراء أول نقاط لهما في البطولة - حيث عانى الأردن من بداية صعبة بخسارة 3-1 أمام النمسا، بينما استسلمت الجزائر لخسارة 3-0 أمام حاملة اللقب الأرجنتين - تقلص هامش الخطأ في ملعب سان فرانسيسكو باي أريا (ليفيز ستاديوم) بشكل كبير. يتوجه كلا الفريقين إلى الساحل مدركين أن التعافي النفسي واللياقة البدنية بعد تلك المباريات الافتتاحية المكثفة سيحددان بشكل كامل مسار طموحاتهما في دور خروج المغلوب.

يجب على مدرب الأردن جمال سلمي أن يثبت تشكيلته بسرعة، بعد أن عانى الفريق من صعوبة في التعامل مع الكفاءة التهديفية العالية للمنافس الأوروبي في مشاركته التاريخية الأولى. سيعتمد سلمي على نقاطه الهجومية الديناميكية - التي يقودها الإبداع البارع للقائد موسى التماري - لإعادة ضبط الأداء، وفرض وتيرة اللعب في الثلث الأخير من الملعب، واختراق خط دفاع أفريقي يتمتع بخبرة عميقة. في المقابل، يقف أمامهم منتخب الجزائر القوي هيكلياً والمتحمس بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش. وبفضل تشكيلة تزخر بخبرة تكتيكية من الطراز الأول، يمتلك «الفناقيون» خطة دفاعية صلبة وميزة انتقالية قاتلة تزدهر عندما يتطلب الأمر انضباطاً لا تشوبه شائبة.

ستُقام هذه المواجهة في ملعب «سان فرانسيسكو باي أريا» المتطور، وستكون بمثابة مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية. لا يستطيع أي من الفريقين تحمل أي انهيار دفاعي آخر، مما يجعل التواصل في خط الوسط ومتابعة الانتقالات السريعة العنصرين الحاسمين. ستنظر الجزائر إلى هذه المباراة باعتبارها المنصة المثالية لبدء مشوارها في البطولة وتأكيد مكانتها كمرشحة للوصول إلى الأدوار الإقصائية، بينما يدخل الأردن الملعب متلهفاً لاستغلال روحه الجريئة وهجماته المرتدة السلسة ودقته التهديفية لمعاقبة أي أخطاء هيكلية من الجانب الجزائري. ومع بدء تبلور الترتيب في المجموعة، ستسيطر أهمية الحفاظ على آمالهما في بلوغ دور الـ32 على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الأولى؟

النمسا 3-1 الأردن

أظهر فريق جمال سلمي روحاً قتالية مذهلة في أول ظهور تاريخي له في كأس العالم FIFA في سانتا كلارا، على الرغم من أن سلسلة من الأحداث المؤسفة في الشوط الثاني أدت في النهاية إلى هزيمته بنتيجة 3-1 أمام النمسا. وتأخر «الناشمة» في النتيجة في الدقيقة 20 عندما سدد رومانو شميد تسديدة قوية مذهلة من حافة منطقة الجزاء تجاوزت حارس المرمى يزيد أبو ليلى. ورد الأردن بشجاعة فائقة بعد الاستراحة، وصنع تاريخاً عندما استغل علي أولوان تمريرة نور الرابده ليسجل هدف التعادل الرائع من مسافة بعيدة.

وتكافأ الفريق المبتدئ مع نظيره الأوروبي خطوة بخطوة، بل وشهد إلغاء هدف لماركو أرناوتوفيتش بواسطة تقنية الفيديو (VAR) بسبب لمسة يد. لكن الحظ تخلّى عنهم في الدقيقة 76 عندما حول المدافع يازان العربي الكرة عن غير قصد من ركلة ركنية إلى شباكه. وفي نهاية المطاف، حسم أرناوتوفيتش النتيجة في الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع بضربة جزاء، لكن شجاعة الأردن منحت الفريق ثقة كبيرة قبل خوض الجولة الثانية.

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الأرجنتين 3-0 الجزائر

قدم رجال فلاديمير بيتكوفيتش عرضاً دفاعياً منضبطاً للغاية في كانساس سيتي، لكنهم خسروا في النهاية أمام براعة فردية من الطراز العالمي، حيث فازت الأرجنتين، حاملة اللقب، بنتيجة 3-0. واجهت «ثعالبالفنك» اختباراً تكتيكياً فورياً في مواجهة دفاع أمريكي جنوبي قوي وعدواني، وتأخرت في النتيجة في الدقيقة 17 بهدف افتتاحي دقيق من تسديدة ملتفة، وهي السمة المميزة ليونيل ميسي.

بذلت الجزائر جهداً كبيراً ونجحت بشكل بطولي في إبعاد حامل اللقب عن مرماها لفترات طويلة من المباراة، حيث شكل أنيس حاج موسى تهديداً حاداً في الهجمات المرتدة. ومع ذلك، أثمر الضغط الخانق الذي مارسته الأرجنتين أخيراً عن ثماره في الشوط الثاني. انقض ميسي على كرة مرتدة ليضاعف النتيجة في الدقيقة 60، قبل أن يكمل ثلاثيته التاريخية بتسديدة دقيقة أخرى من حافة منطقة الجزاء بعد 16 دقيقة. وعلى الرغم من النتيجة الكبيرة، فإن التنظيم الهيكلي الصارم للجزائر خلال الساعة الأولى يوفر نموذجاً قوياً لمباراتها في سانتا كلارا.

ما هي التعديلات التكتيكية التي يجب على المدربين إجراؤها؟

الأردن (جمال سلمي): تعزيز الدفاع المنخفض والدقة في الثلث الأخير

لا يحتاج جمال سلمي إلى التخلي عن الروح الشجاعة وسرعة الإيقاع التي سمحت لـ«النشامة» بضغط النمسا بشكل تاريخي والعودة إلى المباراة خلال الشوط الثاني. أثبتت الحركة العمودية والمثابرة الفردية الحادة لعلي أولوان أن الأردن يمتلك الأدوات الأساسية لخلق فرص حقيقية على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على سلمي أن يعالج بلا هوادة الثغرات الدفاعية والإرهاق الهيكلي اللذين كلفا الفريق في النهاية خسارة نقاط في الدقائق الأخيرة من المباراة. في مباراتهم الافتتاحية التاريخية، واجه تشكيل الأردن القياسي 3-4-3 صعوبة أحيانًا في الحفاظ على عرض هيكلي متماسك، مما سمح بظهور ثغرات عبر خط الدفاع. أمام منتخب جزائري مبني على نمط لعب هجومي عالي الطاقة، فإن فقدان الكرة أثناء التمرير أو التراجع بشكل سلبي للغاية سيكون أمرًا قاتلًا. يجب أن يركز التعديل الأساسي الذي سيقوم به سيلامي على درع خط الوسط الدفاعي، لضمان حماية الثلاثة الخلفيين بقوة، وإغلاق المساحات الجانبية، ومنع صانعي اللعب الفنيين الجزائريين من إثقال الممر المركزي.

الجزائر (فلاديمير بيتكوفيتش): سرعة الانتقال في خط الوسط والتفوق العددي في الأجنحة الهجومية

لا يحتاج فلاديمير بيتكوفيتش إلى التخلي تمامًا عن النمط التكتيكي العملي الذي مكن فريقه من تحمل الضغط الشديد بشكل بطولي وإحباط حامل اللقب الأرجنتين لفترات طويلة من المباراة الافتتاحية. لا يزال الإطار الدفاعي رصيدًا موثوقًا به، لكن الجولة الثانية تتطلب إعادة ضبط هجومية دقيقة في الطريقة التي يتحكم بها «الفناقي» في الكرة ويتقدمون بها.

أمام قلب الدفاع الأردني المتماسك، فإن البقاء في تشكيلة أفقية تمامًا أو تمرير الكرة ببطء شديد في الثلث الأوسط سيؤدي إلى إرهاق لا يمكن تحمله ومسارات هجومية يمكن توقعها بسهولة. يجب أن تركز تعديلات بيتكوفيتش التكتيكية على «غرفة المحركات» في فريقه، بتوجيه لاعب الوسط المحوري إلى نقل الكرة إلى الأمام بسرعة رأسية أكبر بكثير. وعندما تتقدم الجزائر، يجب عليها أن تخلق بشكل هجومي تفوقًا عدديًا ديناميكيًا على الأجنحة. سيكون الاستفادة من الانطلاقات المتداخلة المباشرة والانفجارية لظهيري الأجنحة مثل ريان آيت نوري، لتمديد خط دفاع الأردن على الأجنحة، أمراً حاسماً في تفكيك تشكيلهم الدفاعي. هذا التوسع على الأجنحة أمر بالغ الأهمية لتحرير المساحات الصغيرة ذات القيمة العالية ليتمكن القائد رياض محرز، الذي شارك كبديل ضد الأرجنتين، من استغلالها ومنع الهجوم من أن يُخنق تماماً في الزحام المركزي.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

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أخبار منتخب الأردن

يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه جمال سلمي قبل السفر إلى شمال كاليفورنيا في تعزيز التماسك الجماعي لفريقه الذي يخوض أول مشاركة له في البطولة، مع إدارة التعافي النفسي لمجموعته التي صنعت التاريخ. ولحسن حظ «الناشاما»، خرجوا من هزيمتهم القاسية 3-1 في المباراة الافتتاحية أمام النمسا دون أي مخاوف جديدة من الإصابات أو الإيقافات، مما يتيح لسلمي تشكيلة كاملة للاختيار من بينها.

سيعتمد الأردن على تشكيلته المعتادة 3-4-3. وسيعمل الطاقم الطبي والمدربون عن كثب مع المدافع يازان العربي لضمان استعداده نفسيًا للعودة بقوة بعد الهدف الذاتي المؤسف الذي سجله في الشوط الثاني. وسيتعاون العربي مجددًا مع مهند أبو النادي وعبد الله نصيب لتشكيل الجدار الدفاعي الذي يحمي حارس المرمى يزيد أبو ليلى. وفي خط الوسط، حجز نور الرابده مكانه في التشكيلة الأساسية بعد أن قدم تمريرة حاسمة رائعة في الجولة الأولى، حيث سيقود خط الوسط جنبًا إلى جنب مع نزار الرشدان، بينما سيتولى مهند أبو طه والقائد إحسان حداد مهام الظهيرين الجناحين.

وتظل خط الهجوم هو المحور الأساسي الذي لا جدال فيه لتهديد الأردن الهجومي. وسيحتفظ علي أولوان بثقة بمكانه في قمة الهجوم بعد أن قدم أداءً استثنائياً توج بهدفه التاريخي. وسيصطف إلى جانبيه النجم موسى التماري على الجناح الأيمن وعمر الفخوري على الجناح الأيسر، حيث يعتمد سلمي على هذا الثلاثي الهجومي المرن لإضفاء أقصى سرعة في العمق وإطلاق التحولات الهجومية الدقيقة اللازمة لزعزعة توازن الدفاع الجزائري.

أخبار منتخب الجزائر

يواجه فلاديمير بيتكوفيتش معضلة تكتيكية وتأهيلية أكثر تعقيداً بكثير وهو يُعد فريقه لتقديم أداء حاسم للعودة إلى المسار الصحيح. وأهم ما يُناقش حول «الفنّق» هو كيفية التعامل مع الأعباء البدنية الهائلة الناجمة عن هزيمتهم 3-0 في المباراة الافتتاحية أمام حامل اللقب الأرجنتين، والتي تطلبت جهداً دفاعياً مرهقاً وعالي الكثافة منذ صافرة البداية.

سيتمحور الأساس الهيكلي الرئيسي للمنتخب الجزائري حول تشكيلته المتوازنة 4-3-3. على الصعيد الدفاعي، سيشكل المدافع المركزي عيسى ماندي ركيزة خط الدفاع إلى جانب رامي بنسبيني، وذلك لتصحيح الأخطاء الفردية التي كلفت الفريق الكثير في كانساس سيتي. وسيتعين على الظهير الأيسر ريان آيت نوري والظهير الأيمن رفيق بلغالي ضبط رغبتهما في التداخل بشكل صارم لضمان ألا يستغل الجناحان السريعان للأردن نقاط ضعفهم في المراحل الانتقالية، بينما سيسعى الحارس لوكا زيدان إلى الحصول على حماية أقوى بكثير لتعزيز سيطرته على منطقة الجزاء.

تكمن المعضلة الرئيسية التي تواجه بيتكوفيتش في اختيار التشكيلة في تعديل خط الوسط وإطلاق شرارة الإبداع الفوري في المنطقة الوسطى. وسيُكلف ثلاثي خط الوسط المكون مننبيل بن طالب وهشام بوداوي والشاب إبراهيم مازا بمهمة تسريع إيقاع الاستحواذ على الكرة. أما في المقدمة، فسيخوض خط الهجوم مباراة مكثفة؛ حيث سيتولى أمين غويري قيادة المساحات المركزية، مدعومًا بقوة من فارس شايبي على الجناح الأيسر، والسرعة المباشرة للغاية التي يتمتع بها أنيس حاج موسى لاعب فينورد على الجناح الأيمن، مما يوفر الشرارة الضرورية في الثلث الأخير من الملعب لمعاقبة الأردن في الهجمات المرتدة.

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المواجهات الرئيسية بين الأردن والجزائر

علي أولوان ضد عيسى ماندي

بعد أن سجل أول هدف تاريخي للأردن في كأس العالم FIFA بلمسة نهائية رائعة وهادئة في الجولة الأولى، يظل علي أولوان النقطة المحورية المليئة بالطاقة والثقة في خط هجوم جمال سلمي. لعب أولوان بشكل لا تشوبه شائبة في الوسط ليقود هجوم «ناشاما» ضد النمسا. سيكون دور أولوان بالغ الأهمية في اختراق تشكيلة الجزائر الدفاعية ذات الخبرة الفنية؛ حيث يجب عليه استخدام سرعته الرأسية المتفجرة ومعدل عمله الدؤوب لتمديد خط دفاع الخصم، وإخراج المراقبين عن مواقعهم، وفتح قنوات حاسمة في الثلث الأخير ليتمكن لاعبو الأجنحة مثل موسى التماري من استغلالها.

وقد كُلف بمهمة إيقافه المدافع المركزي عيسى ماندي، الذي يُعد دون منازع الدعامة الدفاعية لخط دفاع فريق فلاديمير بيتكوفيتش. قاد ماندي الكتلة الدفاعية المركزية خلال المباراة الافتتاحية أمام الأرجنتين. ورغم أن البنية الدفاعية للجزائر صمدت بشكل ملحوظ خلال الساعة الأولى في كانساس سيتي، إلا أنها انهارت في نهاية المطاف في أواخر الشوط الثاني بسبب الضغط البدني المباشر ذي المستوى العالمي. يجب على ماندي الحفاظ على تركيز تام وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق المركزية، مع ضمان استغلال تمركزه المتميز لتحييد انطلاقات أولوان الحادة في الوسط ومنع الأردن من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

إبراهيم مازا ضد نور الرابده

إبراهيم مازا، الشاب المبدع في ثلاثي خط وسط الجزائر، مكلف بمهمة تحديد إيقاع الاستحواذ وفتح خطوط دفاع الخصم لصالح «الفهود». لعب مازا في قلب خط الوسط أمام الأرجنتين، ساعياً إلى تجاوز الضغط الشديد وإطلاق شرارة الإبداع في الوسط. أمام الأردن، سيكون هدفه الأساسي هو إيجاد المساحات بين الخطوط، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، وتمرير الكرات إلى الجناحين فارس شايبي وأنيس حاج موسى اللذين يتميزان بانطلاقاتهما القوية على الأجنحة. وإذا أتيح لمازا الوقت والمساحة الكافية للاستدارة ومواجهة خط الدفاع، فإن رؤيته ستؤدي بسهولة إلى زعزعة توازن الكتلة الدفاعية الأردنية.

ويحاول لاعب خط الوسط الأردني البارز نور الرابده تعطيل هذا الإيقاع الإبداعي السلس. وقد أثبت الرابده قيمته التكتيكية والإبداعية الفائقة في الجولة الأولى من خلال تمريرته الحاسمة التي ساهمت في هدف التعادل الذي سجله أولوان في مرمى النمسا. ومع ذلك، سيخضع عمله الدفاعي بعيدًا عن الكرة لاختبار صعب للغاية في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو. يجب على الرابده أن يدير تمركزه بفعالية لإغلاق المساحات في الوسط، وتعطيل محاولات مازا في بناء الهجمات من العمق، وحماية خط دفاعه المكون من ثلاثة لاعبين لضمان ألا يسيطر العملاق الشمالي الأفريقي تماماً على الثلث الأوسط ويحصر الأردن في قوقعة دفاعية لا يمكنها الصمود.

كيف تبدو الاحتمالات في المجموعة J؟

بعد الجولة الافتتاحية، تبلورت فارق واضح وفوري في المجموعة J. تحتل حاملة اللقب الأرجنتين الصدارة برصيد ثلاث نقاط وفارق أهداف +3 بعد أن سحقت الجزائر 3-0 بفضل أداء دقيق. وتليها النمسا عن قرب في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط وفارق أهداف +2 بعد أن صمدت أمام أداء شجاع من الأردن في أول مشاركة له وفازت عليه 3-1.

وهذا يترك كل من الأردن والجزائر عالقين في قاع الترتيب برصيد صفر نقطة. وتُعد مباراة الجولة الثانية هذه، التي ستُقام في ملعب سان فرانسيسكو باي أريا، نقطة تحول حاسمة من الناحية الحسابية لكلا البلدين، حيث يكافحان لإنقاذ فرصهما في التأهل قبل الدخول في الجولة الأخيرة من المباريات.

في حال فوز الأردن

فإن فوزاً تاريخياً لفريق جمال سلمي سيرفع رصيد «الناشاما» إلى ثلاث نقاط، مما سيجعل السباق على المركزين الأولين مفتوحاً على مصراعيه. وبناءً على النتيجة المتزامنة لمباراة الأرجنتين ضد النمسا في دالاس، فإن الفوز سيعيد الأردن إلى موقع مؤهل رئيسي، متأخراً عن المتصدرين بفارق الأهداف فقط. والأهم من ذلك، أنه سيمنحهم دفعة معنوية لا تقدر بثمن قبل الجولة الأخيرة الحاسمة ضد الأرجنتين، بينما سيجمد رصيد الجزائر عند صفر نقطة تماماً ويدفع «الفنّق» إلى حافة الإقصاء الحسابي من التأهل التلقائي للمركزين الأولين.

إذا فازت الجزائر

إذا حصد رجال فلاديمير بيتكوفيتش النقاط الثلاث، فسيعطي ذلك دفعة قوية لعودة المنتخب إلى الساحة العالمية ويضع القوة الشمال أفريقية مرة أخرى في صلب المنافسة على مقعد في دور الـ32. ووصول الجزائر إلى ثلاث نقاط سيسمح لها باللحاق بالفريق الخاسر في مباراة دالاس، مما يمنحها السيطرة الكاملة على مصيرها قبل المواجهة الحاسمة في الجولة الأخيرة ضد النمسا. في المقابل، سيؤدي هذا السيناريو إلى بقاء الأردن عند صفر نقطة بعد مباراتين، مما يجبر المشاركين الجدد في البطولة على خوض مواجهة نهائية قاسية لا بد من الفوز بها ضد الأرجنتين حاملة لقب كأس العالم، حيث قد يتطلب حتى تحقيق نتيجة مثالية خوض مباريات فاصلة معقدة على بطاقة التأهل من المركز الثالث من أجل التقدم.

سيناريو التعادل

التعادل مرة أخرى في سانتا كلارا سيكون كارثة لكلا الفريقين، حيث سيبقي الأردن والجزائر متعادلين بنقطة واحدة لكل منهما، ويقوض بشكل خطير آمالهما الواقعية في بلوغ مرحلة خروج المغلوب. ورغم أن التعادل يمنع نظرياً الإقصاء الحسابي الفوري قبل الجولة الثالثة، إلا أنه يقلص هامش الأمان للتأهل إلى حد ضئيل للغاية. في هذه الحالة، سيخوض كل من الأردن والجزائر مبارياتهما الأخيرة في المجموعة وهما يدركان أن حصد النقاط الكاملة أمر لا مفر منه، بينما سيتعين عليهما في الوقت نفسه الاعتماد على نتائج غير متكافئة لصالحهما في المباريات الأخرى لمجرد الحصول على فرصة ضئيلة للتأهل كواحد من أفضل ثمانية فرق احتلت المركز الثالث.

أخبار الفرق وقوائم اللاعبين

يدير منتخب الأردن المدرب جمال سلمي. لم يتم تأكيد أي إصابات أو حالات إيقاف قبل المباراة، كما لم يتم الإعلان عن التشكيلة الأساسية المحتملة في هذه المرحلة. سيتم إضافة المزيد من الأخبار المتعلقة بالفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يدير منتخب الجزائر المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. وكما هو الحال مع الأردن، لا تتوفر حاليًا أي معلومات عن الإصابات أو حالات الإيقاف، ولم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة. وستتبعنا المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

يدخل منتخب الأردن هذه المباراة دون أي فوز في آخر خمس مباريات، حيث سجل تعادلين وثلاث هزائم. انتهت آخر مباراة له بخسارة 2-0 أمام كولومبيا في 7 يونيو 2026، كما خسر 4-1 أمام سويسرا في أواخر مايو. وفي وقت سابق من تلك السلسلة، أعطت التعادلات أمام نيجيريا وكوستاريكا في مارس بعض الأمل، على الرغم من أن الأردن استقبل 11 هدفًا في تلك المباريات الخمس بينما سجل سبعة أهداف.

أما المستوى الأخير للجزائر فيروي قصة مختلفة تمامًا. فقد حقق فريق بيتكوفيتش ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتيجة له هي فوز ساحق بنتيجة 4-0 على بوليفيا في 11 يونيو 2026، كما تغلب على هولندا 1-0 في أوائل يونيو. ويؤكد الفوز 7-0 على غواتيمالا في مارس قدراته الهجومية. وجاءت هزيمته الوحيدة في تلك السلسلة أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية في يناير. وسجلت الجزائر 12 هدفاً واستقبلت هدفين فقط خلال تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

الأردن المباراة الأخيرة الجزائر 0 انتصار 1 تعادل 0 انتصار الجزائر 1 - 1 الأردن 1 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 1/1

سجل المواجهات المباشرة بين هذين الفريقين محدود. انتهت المواجهة الوحيدة المسجلة في قاعدة البيانات المتاحة بنتيجة 1-1، وهي مباراة ودية أُقيمت في 30 مايو 2004، حيث استضافت الجزائر الأردن. وتُعد مباراة الثلاثاء في دور المجموعات بكأس العالم أول مواجهة رسمية بينهما.

الترتيب

في المجموعة J، تحتل الجزائر حالياً المركز الأول والأردن المركز الرابع قبل انطلاق الجولة الثانية من المباريات.