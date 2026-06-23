الأردن ضد الأرجنتين: نظرة مسبقة على مباراة كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

الأردن ضد الأرجنتين: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المجموعة 10 إيه تي آند تي

ستنطلق مباراة الأردن ضد الأرجنتين في 28 يونيو 2026 الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش و22:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (في 27 يونيو).

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الأردن ضد الأرجنتين: سياق المباراة

تحمل المواجهة المرتقبة في كاليفورنيا تداعيات هائلة، حيث تسعى كلتا الدولتين إلى تعزيز حملتيهما أو إنقاذهما بعد مباريات الجولة الثانية التي اتسمت بشدة التنافس. في أعقاب جولة ثانية من المباريات التي قلبت ديناميكيات البطولة في بدايتها رأسًا على عقب، تقلص هامش الخطأ في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو (ملعب ليفيز) بشكل كبير. يتوجه كلا الفريقين إلى سانتا كلارا مدركين أن القدرة على التكيف التكتيكي والتعافي البدني السريع من تلك المواجهات المرهقة ستحددان بشكل كامل مسار طموحاتهما في دور خروج المغلوب.

يجب على المدرب الأردني جمال سلمي أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي والكفاءة التهديفية، مستفيداً من الانضباط التكتيكي الصارم لترسيخ السيطرة في مواجهة منافس من الطراز الرفيع. سيعتمد «الفارس» على نقاطه الهجومية الديناميكية الأساسية ولعبه الانتقالي الخطير تحت قيادة سلمي لفرض الإيقاع والسيطرة على المناطق الوسطى ومحاولة اختراق خط دفاع أمريكي جنوبي يتمتع بانضباط عالٍ وقوة بدنية كبيرة. في المقابل، يقف أمامهم منتخب الأرجنتين الطموح ذو البنية القوية بقيادة المدرب المخضرم ليونيل سكالوني. وبفضل تشكيلة تزخر بالقدرات البدنية من الطراز الأول والمهارات الفنية العالمية، يتمتع منتخب «لا ألبيسيليستي» بقيادة سكالوني بقدرة هجومية فتاكة وخطة لعب هجومية تزدهر عندما يتطلب الأمر انضباطاً لا تشوبه شائبة تحت أقصى ضغوط البطولة.

ستُقام هذه المواجهة في ملعب «سان فرانسيسكو باي أريا» المتطور، وستكون بمثابة مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية بين سيلامي وسكالوني. لا يستطيع أي من الفريقين تحمل أي انهيار دفاعي آخر في مراحل الانتقال، مما يجعل التواصل في وسط الملعب والمتابعة الرأسية السريعة العناصر الحاسمة. ستنظر الأرجنتين إلى هذه المباراة على أنها المنصة المثالية لترسيخ مكانتها كمتأهلة تلقائيًا بشكل قاطع تحت قيادة سكالوني الحازمة، بينما تدخل الأردن الملعب متلهفة لتسخير الخطة التكتيكية لسيلامي، وتحقيق أقصى استفادة من قوتها البدنية، وتحقيق نتيجة تاريخية ضد عمالقة كرة القدم. مع تبلور الترتيب في المجموعة، ستسيطر أهمية تأمين مكانها في الأدوار الإقصائية على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الثانية؟

الأرجنتين 2–0 النمسا

قدمت تشكيلة سكالوني عرضًا يتسم بانضباط شديد وهيبة فائقة في ملعب دالاس، وحافظت على شباكها نظيفة تمامًا لتتغلب على النمسا بفوز حاسم بنتيجة 2-0. سعيًا منها للعودة بقوة وتأكيد هيمنتها الكاملة على المجموعة، سيطرت «لا ألبيسيليستي» على النتيجة في الدقيقة 38 عندما سجل «المايسترو» ليونيل ميسي هدفًا بضربة قاتلة بعد أن أضاع ركلة جزاء في وقت مبكر من المباراة.

بدأت النمسا المباراة ساعيةً إلى الاستقرار الدفاعي، لكنها واجهت صعوبة في خلق فرص منتظمة في وسط الملعب في مواجهة الضغط الأرجنتيني السلس. نجح مخطط سكالوني الدفاعي - الذي استند إلى كريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز - في تحييد تهديدات الخصم بشكل مثالي، حيث أغلق المساحات في الوسط وضيّق مسارات الانتقال. سيطر تنظيمهم الهيكلي تمامًا على الشوط الثاني، ونجح ميسي في حسم الدقائق المتبقية بتسجيل هدفه الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع (90+5′) ليضمن النقاط الثلاث.

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الأردن 1–2 الجزائر

عانى رجال سلمي من إحباط تكتيكي هائل في ملعب سان فرانسيسكو باي أريا، حيث فقدوا زخمهم في أواخر المباراة ليتلقوا هزيمة قاسية بنتيجة 2–1 أمام منتخب جزائري دقيق. نفذ «الفارس» في البداية خطة مثالية في الشوط الأول، وكسر التعادل في الدقيقة 36 عندما استغل لاعب الوسط نزار الرشدان انهيارًا دفاعيًا ليمنح زخمًا كاملاً لفريقه قبل الاستراحة.

ومع ذلك، انهار تنظيم الأردن في الشوط الثاني تحت الضغط المستمر من الضغط الجزائري السريع. اعتمد رجال سيلامي على قوة بدنية صلبة لترسيخ سيطرتهم على معظم منطقة الوسط، لكن تنظيمهم الدفاعي انهار في الدقيقة 69 عندما سجل ناظر بنبولي هدف التعادل الدقيق. وتبين أن فقدان الكرة بسهولة في مرحلة الانتقال كان قاتلاً في الدقائق الأخيرة من المباراة، عندما سجل أمين غويري هدف الفوز الدقيق في الدقيقة 82. وعلى الرغم من تغيير أنماط هجومه في الدقائق الأخيرة، لم يتمكن الأردن من اختراق خط دفاع صلب، مما تركه خالي الوفاض في المجموعة J.

ما هي التعديلات التكتيكية التي يجب على المدربين إجراؤها؟

الأردن (جمال سلمي)

لا يحتاج سلمي إلى التخلي تمامًا عن الخطة الهجومية الشجاعة وسريعة الوتيرة التي سمحت لـ«الفارس» بتحقيق فوز حاسم في المباراة الافتتاحية ضد الجزائر. فالحركة العمودية، والتناوب الحاد على الأجنحة، والتميز في المراحل الانتقالية بفضل الخيارات المرنة مثل موسى الطامري، كلها أمور تثبت أن الأردن يمتلك الأدوات التكتيكية اللازمة لخلق تحديات جادة على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على سلمي أن يضمن حفاظ فريقه على تركيز دفاعي تام في مواجهة الفرق التي تتقن احتجاز الكرة بفعالية. ففي مباراتهم السابقة، ترك تشكيل الأردن الهجومي في بعض الأحيان مساحات شاسعة مكشوفة عندما كان الظهيران يتقدمان عميقًا إلى الثلث الأخير من الملعب، مما أدى إلى هزيمة صعبة بنتيجة 2-1 بعد انهيار في الدقائق الأخيرة. وفي مواجهة منتخب الأرجنتين الذي يتمتع بسمات بدنية وتكتيكية ورياضية مهيبة، فإن فقدان الكرة بسهولة أثناء التمرير سيكون أمرًا قاتلًا. يجب أن يركز التعديل الأساسي الذي سيجريه سيلامي على محور خط الوسط الدفاعي - وبالتحديد المطالبة بوعي موقعي صارم من لاعبي خط الوسط المثبتين مثل نور الرابده ونزار الردشان لإغلاق المساحات النصفية المركزية ومنع مهاجمي الهجمات المرتدة من أمريكا الجنوبية من عزل خط الدفاع المكون من ثلاثة لاعبين.

الأرجنتين (ليونيل سكالوني)

لا يحتاج سكالوني إلى تفكيك النموذج الذي جعل فريقه يفرض إيقاع المباراة تمامًا خلال الفوز الساحق 2-0 على النمسا. يظل الإطار الدفاعي الأساسي الذي يقوده كريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز، إلى جانب الحضور البدني القوي لرودريغو دي باول في قلب الملعب، من الأصول البارزة في البطولة. ومع ذلك، تتطلب الجولة الثالثة إعادة ضبط هجومية دقيقة في كيفية سيطرة الفريق على الكرة وتقدمها عند التعامل مع خطوط دفاعية عنيدة.

في مواجهة الضغط العالي العدواني للأردن وانتقالاته السريعة، فإن البقاء في تشكيلة أفقية تمامًا أو تدوير الكرة ببطء شديد في الثلث الأوسط سيؤدي إلى إرهاق لا يمكن تحمله ومسارات هجومية يمكن توقعها. يجب أن تركز تعديلات سكالوني التكتيكية على محرك خط الوسط، بتوجيه القادة الفنيين مثل أليكسيس ماك أليستر وإنزو فرنانديز لنقل الكرة إلى الأمام بسرعة رأسية أكبر بكثير عند استعادة الكرة. وعندما تتقدم الأرجنتين، يجب عليها استغلال الممرات الجانبية التي يتركها الظهيران الأردنيان المتقدمان بشكل هجومي. وسيكون استخدام التداخلات المباشرة والانطلاقات المتفجرة لتمديد خط الدفاع الأردني أمرًا حاسمًا لتفكيك تشكيلهم المتماسك. ويعد هذا التوسع أمرًا بالغ الأهمية لتحرير المساحات الصغيرة ذات القيمة العالية ليستغلها النجم ليونيل ميسي، مما يمنع الممرات المركزية من أن تُخنق تمامًا بسبب الازدحام.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثالثة؟

أخبار منتخب الأردن

يتمتع تشكيل سلمي بحماس كبير للعودة إلى المسار الصحيح بعد هزيمته الصعبة أمام الجزائر، ويدخل هذه المباراة المهمة بجميع لاعبيه سليمين بدنيًا وبدون أي إيقافات. سيسعى الأردن إلى الاستفادة من مخططه الهيكلي المتوازن 3-4-3. يحتفظ الحارس الموثوق يزيد أبو ليلى بمكانه في المرمى، محميًا بثلاثي قلب الدفاع المكون من عبد الله نصيب ويازان العربي وحسام أبو دهب. والجدير بالذكر أن أبو دهب يحمل بطاقة صفراء من الجولة الثانية ويجب عليه توخي الحذر لتجنب تراكم البطاقات الذي قد يغير مسار البطولة.

في خط الوسط، سيوفر إحسان حداد ومحمد أبو طه تغطية انتقالية واسعة كظهيري جناح. وفي الوسط، سيسعى الثنائي نور الرابده ونزار الرشدان - الذي سجل هدفاً حاسماً في الشوط الأول ضد الجزائر - إلى قطع بناء الهجمات الأرجنتينية في الوسط. أما خط الهجوم فيظل في كامل لياقته ويتمتع بقدرة تهديفية هائلة، بقيادة النجم موسى المعمري على الجناح الأيمن، ومحمود المردي على الجناح الأيسر، وعلي أولوان الذي يلعب دور المهاجم الوسط.

أخبار منتخب الأرجنتين

يتمتع سكالوني برفاهية وجود تشكيلة كاملة وصحية، دون أي مخاوف جديدة بشأن الإصابات أو غيابات بسبب الإيقاف، وذلك عقب فوزه الساحق على النمسا. ومن المتوقع أن تحافظ «الألبيسيليستي» على تشكيلتها المرنة والمتوازنة بنظام 4-4-2. ويحرس المرمى الحارس المتميز إميليانو مارتينيز منطقة الجزاء خلف خط دفاع رباعي صلب. ويشكل كريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز ثنائي قلب الدفاع، ويحيط بهما ناهويل مولينا على اليمين وفاكوندو ميدينا على اليسار. ويعد ميدينا حالياً المدافع الأرجنتيني الوحيد الذي يمر بمرحلة حرجة بعد حصوله على بطاقة صفراء في تكساس.

ويوازن خط الوسط بين الضغط البدني المكثف وتوزيع الكرة على مستوى عالمي، حيث يوفر رودريغو دي باول وتياغو ألمادا ذكاءً تكتيكيًا واسع النطاق، بينما يتحكم أليكسيس ماك أليستر وإنزو فرنانديز في وتيرة الهجمات العمودية من العمق في وسط الملعب. وأخيرًا، يظل هجوم الأرجنتين قاتلًا دون تغيير، حيث يتوجه القائد الأسطوري ليونيل ميسي إلى كاليفورنيا في أفضل حالاته بعد أدائه الرائع بتسجيله هدفين في الجولة الثانية، ليشكل ثنائيًا هجوميًا مع لاوتارو مارتينيز في خط الهجوم.

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المواجهات الرئيسية بين الأردن والأرجنتين

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ليونيل ميسي ضد يازان العربي

بعد أن برز كنقطة محورية خطيرة في هجوم سكالوني، يظل ميسي رأس الحربة المفعم بالطاقة والثقة في خط هجوم الأرجنتين. لقد لعب بسلاسة خلف المهاجم ليقود الهجوم الإبداعي ضد النمسا، وقدم عرضًا مذهلاً بتسجيله هدفين رائعين. وسيكون دور ميسي بالغ الأهمية في كسر تشكيلة الأردن الدفاعية القوية بدنيًا؛ حيث يجب عليه استخدام حركته الذكية، وبراعته العالمية في المراوغة، ورؤيته الثاقبة لتمديد خط دفاع الخصم، وإخراج المراقبين عن مواقعهم، وفتح قنوات حاسمة في الثلث الأخير من الملعب ليستغلها اللاعبون على الأجنحة مثل تياجو ألمادا.

وقد أُنيطت مهمة إيقافه بظهير الوسط «العرب»، الذي يُعد دعامة دفاعية حيوية في خط دفاع «سلمي». فقد قاد الكتلة الدفاعية المركزية خلال المباراة السابقة للأردن، محاولاً الحفاظ على تماسك خط الدفاع المكون من ثلاثة لاعبين تحت ضغط هائل أمام الجزائر. ورغم أن البنية الدفاعية للأردن مرت بلحظات صعبة وخسرت نقاطاً في الدقائق الأخيرة، إلا أن «العرب» يتمتع بصفات بدنية من الطراز الأول وهيمنة في الكرات الهوائية لمواجهة المهاجمين النخبة. ويجب عليه الحفاظ على تركيز تام وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق الوسطى جنبًا إلى جنب مع عبد الله نصيب وحسام أبو دهب، مع ضمان استغلال تمركزه لتحييد انطلاقات ميسي الحادة في الوسط ومنع الأرجنتين من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

نزار الردشان ضد أليكسيس ماك أليستر

يُعد الرشدان القلب النابض والمحرك الديناميكي لخط وسط الأردن في الجولة الثانية، وتقع على عاتقه مهمة تحديد إيقاع الاستحواذ وفتح خطوط دفاع الخصم لصالح «الفارس». وقد أدى دوره ببراعة في قلب خط الوسط أمام الجزائر، حيث انطلق إلى الأمام ليضفي حيوية بدنية حاسمة وسجل الهدف الأول لفريقه. أمام الأرجنتين، سيكون هدفه الأساسي هو إيجاد المساحات بين الخطوط، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، وتمرير الكرات إلى الجناحين الديناميكيين مثل موسى المعمري في انطلاقاتهما الجانبية القوية. وإذا أتيح للرشدان الوقت والمساحة الكافية للاستدارة ومواجهة خط الدفاع، فإن رؤيته ستشكل تهديداً سهلاً للكتلة الدفاعية الأرجنتينية.

ويسعى لاعب خط الوسط الأرجنتيني البارز ماك أليستر إلى تعطيل هذا الإيقاع الإبداعي السلس. فقد شكّل دعامة خط الوسط في الجولة الثانية، حيث قدم حماية تكتيكية بارعة وتوزيعًا أفقيًّا للكرة خلال الفوز الساحق دون استقبال أي أهداف على النمسا. وسيخضع عمله الدفاعي بعيدًا عن الكرة وانضباطه في المراحل الانتقالية لاختبار صعب في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو. يجب على ماك أليستر أن يدير موقعه بشكل هجومي جنبًا إلى جنب مع شريكه في الوسط إنزو فرنانديز، من أجل الضغط على المساحات المركزية، والضغط على محركات بناء الهجمات لدى فريق «الرشدان»، وحماية خط دفاعه الخلفي المكون من أربعة لاعبين لضمان ألا يسيطر الفريق الآسيوي تمامًا على الثلث الأوسط ويحصر الأرجنتين في قوقعة دفاعية لا يمكنها الصمود.

كيف تبدو الاحتمالات في المجموعة J؟

بعد الجولة الثانية من المباريات، اتخذت المجموعة J شكلًا تنافسيًا للغاية. تحتل الأرجنتين الصدارة بفارق مريح برصيد ست نقاط وفارق أهداف +4، بعد أن حجزت رسميًا مكانها في دور الـ16 عقب فوزها الساحق 2-0 على النمسا.

وبذلك تحتل الجزائر المركز الثاني برصيد أربع نقاط وفارق أهداف +1، متقدمة على النمسا (نقطة واحدة، فارق أهداف −2) بعد فوزها الصعب 2–1 على الأردن. ويظل الأردن في قاع الترتيب برصيد صفر نقطة وفارق أهداف −1. وتعد مباراة الجولة الثالثة المرتقبة في ملعب سان فرانسيسكو باي أريا نقطة تحول حاسمة من الناحية الحسابية لكلا البلدين، حيث يتنافسان على ضمان التأهل التلقائي أو الحفاظ على فرص التأهل ببطاقة دعوة قبل الدخول في الجولة الأخيرة من المباريات.

في حال فوز الأرجنتين

فوز فريق سكالوني سيرفع رصيد «لا ألبيسيليستي» إلى تسع نقاط كاملة، مما يضمن لها على الفور المركز الأول في المجموعة J والتأهل بأفضل ترتيب ممكن. في المقابل، ستجمد هذه النتيجة رصيد الأردن عند صفر نقطة، مما يؤدي إلى إقصائها رسمياً من البطولة وينهي رحلتها في كأس العالم بغض النظر عن نتائج المباريات الأخرى في المجموعة.

في حال فوز الأردن

في حال حصد رجال سيلامي النقاط الثلاث، فسيبقون على آمالهم في البطولة حية برفع رصيدهم إلى ثلاث نقاط. ولإنقاذ فرصة التأهل التلقائي بصفته وصيف المجموعة، سيحتاج الأردن إلى فوز النمسا على الجزائر في المباراة المتزامنة، إلى جانب تحسن فارق الأهداف لصالحه ليتخطى كلا البلدين. وإذا تجنبت الجزائر الهزيمة، فإن فوز الأردن سيجعلها عالقة في المركز الثالث، مما يضع مصيرها بالكامل في أيدي تصنيفات البطاقات البرية للمركز الثالث، حيث يجعل رصيد النقاط الثلاث فرص البقاء غير مستقرة إلى حد كبير.

سيناريو التعادل

التعادل في كاليفورنيا سيجعل الأرجنتين في وضع مريح برصيد سبع نقاط ويضمن لها التأهل كمتصدرة للمجموعة، ما لم تحقق الجزائر فوزاً ساحقاً على النمسا لتقليص فارق الأهداف. أما بالنسبة للأردن، فإن حصوله على نقطة واحدة سيضمن له احتلال أحد المركزين الأخيرين. وسيؤدي التعادل إلى إقصاء «الفارس» رياضياً، حيث إن الحصول على نقطة واحدة مع فارق أهداف سلبي لم يكن كافياً تاريخياً للتنافس على بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

أخبار الفرق وقوائم اللاعبين

يقود منتخب الأردن المدرب جمال سلمي، على الرغم من عدم توفر أي معلومات مؤكدة بشأن الإصابات أو حالات الإيقاف قبل هذه المباراة. ولم يتم الإعلان عن أي تشكيلة محتملة. وسيتم إضافة المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما لم يكشف ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، عن التشكيلة المتوقعة في هذه المرحلة، ولا توجد أي إصابات أو حالات إيقاف مسجلة في صفوف الفريق. وبالنظر إلى أن الأرجنتين قد حسمت بالفعل تأهلها إلى دور الـ16، فقد يستغل سكالوني هذه المباراة لتوزيع دقائق اللعب على اللاعبين الأساسيين.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

خسر الأردن أربع مباريات من أصل خمس مباريات خاضها مؤخرًا، وتعادل مرة واحدة فقط، وكانت في مباراة ودية انتهت بنتيجة 2-2 أمام نيجيريا في مارس. وكانت آخر نتيجة حققها الفريق هي الهزيمة 2-1 أمام الجزائر في مباراته الثانية ضمن دور المجموعات في كأس العالم، حيث أنهى هدف أمين غويري في الدقائق الأخيرة آمال الفريق في التأهل. كما خسر الأردن 3-1 أمام النمسا و2-0 أمام كولومبيا في مباراة ودية أُقيمت في يونيو. خلال آخر خمس مباريات، سجل الأردن خمسة أهداف واستقبل 11 هدفاً.

فازت الأرجنتين بجميع مبارياتها الخمس الأخيرة، وسجلت 15 هدفاً دون أن تستقبل أي هدف خلال تلك السلسلة. وكانت آخر مباراة لها هي الفوز 2-0 على النمسا، حيث سجل ميسي هدفين. كما فازت على الجزائر 3-0 في مباراتها الافتتاحية بكأس العالم، وسجلت فوزاً ودياً 5-0 على زامبيا في مارس. وحافظت الأرجنتين على شباكها نظيفة في جميع تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة السابقة بين الأردن والأرجنتين. لم تتواجه هاتان الدولتان في أي مباراة دولية مؤخرًا، ولم يتم توفير أي بيانات تاريخية عن هذه المواجهة.

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