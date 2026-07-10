الأرجنتين ضد سويسرا: تفاصيل المباراة

ستنطلق مباراة الأرجنتين ضد سويسرا في 12 يوليو 2026 الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش و21:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (11 يوليو).

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حامل اللقب يسعى إلى بلوغ الدور نصف النهائي في مواجهة الدفاع السويسري الصلب

تحتل قصة «داود وجالوت» المثيرة مركز الصدارة في ربع النهائي، حيث يواجه حامل لقب كأس العالم الأرجنتين منتخب سويسرا المنضبط في استاد كانساس سيتي. يقود ليونيل سكالوني فريق «لا ألبيسيليستي» المتمرس الذي يواصل إظهار صلابة هائلة، مستمدًا قوته من احتياطياته الفنية والنفسية للحفاظ على دفاعه الدرامي والحازم عن اللقب.

ويقف في طريقها منتخب سويسرا البراغماتي للغاية بقيادة مراد ياكين. يصل السويسريون إلى ميسوري دون أن يكونوا قد خسروا أو حتى تأخروا في النتيجة في أي لحظة خلال مسيرتهم الكاملة في كأس العالم، بما في ذلك التصفيات. وبينما تتحمل الأرجنتين عبء التوقعات الهائل للاحتفاظ بالمجد العالمي، فإن طبيعة مباريات ربع النهائي التي تُحسم بنظام خروج المغلوب تعني أن سويسرا ستستمتع بفرصة إحداث مفاجأة تاريخية والوصول إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخها.

كيف وصلت «لا ألبيسيليستي» و«روسوكروتشاتي» إلى هنا

اتسم مسار الأرجنتين نحو دور الثمانية بدراما متأخرة ومثيرة للأعصاب. بعد أن اجتاحت الأرجنتين المجموعة J برصيد مثالي بلغ تسع نقاط، نجا رجال سكالوني من مخاوف متتالية في مباريات خروج المغلوب. في مباراة مثيرة في دور الـ16 ضد مصر، كانت الأرجنتين متأخرة 2-0 مع بقاء 11 دقيقة فقط من الوقت الأصلي قبل أن تطلق هجوماً مضاداً مذهلاً. أهداف من كريستيان روميرو، وليونيل ميسي الذي استعاد بريقه، ورأسية من إنزو فرنانديز في الوقت الإضافي أكملت فوزاً أسطورياً بنتيجة 3-2، مما مدد سلسلة عدم هزيمتها في كأس العالم إلى 11 مباراة منذ عام 2022.

بنت سويسرا نجاحها على أساس من الصلابة الدفاعية المطلقة والمرونة في البطولة. بعد احتلالها صدارة المجموعة ب متقدمةً على كندا، إحدى الدولتين المضيفتين، حقق فريق ياكين فوزًا احترافيًّا بنتيجة 2-0 على الجزائر في دور الـ32. وتبع ذلك بتقديم درسٍ في إغلاق المساحات أمام كولومبيا في دور الـ16، حيث أبقت العملاق الأمريكي الجنوبي دون أهداف طوال 120 دقيقة قبل أن تُظهر أعصابًا حديدية لتتأهل عبر ركلات الترجيح الدرامية.

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المخاوف الكبيرة بشأن اللياقة البدنية وتشكيلات خط الوسط الاستراتيجية تحدد الخيارات

تدور الاستعدادات التكتيكية لهذه المواجهة العابرة للقارات بشكل كبير حول مخاوف كبيرة بشأن الإصابات في المعسكر الأوروبي. يواجه النجم السويسري الصاعد يوهان مانزامبي، الذي اجتاح البطولة بثلاثة أهداف، سباقاً مع الزمن للتغلب على إصابة في الركبة أجبرته على الغياب عن دور الـ16. أردون جاشاري لاعب ميلان على أهبة الاستعداد ليحل محله مرة أخرى، ليشكل مع ريمو فرويلر والقائد غرانيت شاكا محركًا فنيًا ذو خبرة فائقة وذو توجه دفاعي. ولا يزال ميشيل أبيشر ولوكا جاكيز خارج التشكيلة، حيث يتدربان بشكل فردي.

تدخل الأرجنتين ربع النهائي بفريق مكون من 26 لاعباً يتمتعون بصحة جيدة ولياقة بدنية كاملة. ويواجه سكالوني معضلة اختيار محببة في الثلث الأخير من الملعب، حيث يوازن بين الاستعانة بالجري الدؤوب لجوليان ألفاريز أو الحضور البدني القوي للاوتارو مارتينيز إلى جانب قائده الأسطوري. وتستمر معركة ثانوية في مركز الظهير الأيسر، حيث يتنافس المخضرم نيكولاس تاجليافيكو مع فاكوندو ميدينا على دور اللاعب الأساسي لحماية الثنائي الدفاعي في الوسط.

تنافس بين التغطية المركزة في الوسط والكتل الدفاعية المنضبطة لتحديد شروط المباراة

ستدور المباراة التكتيكية الشبيهة بلعبة الشطرنج في كانساس سيتي بالكامل في وسط الملعب. تعتمد خطة الأرجنتين على السيطرة المطلقة على المواقع والتناوب السلس في المساحات النصفية. سيسعى أليكسيس ماك أليستر ورودريغو دي باول إلى التحكم المستمر في مسارات التمرير لتزويد ليونيل ميسي بالكرات. يدخل المايسترو البالغ من العمر 39 عامًا هذه المواجهة متصدرًا سباق الحذاء الذهبي برصيد ثمانية أهداف، حيث يلعب دور صانع الألعاب المتأخر القادر على تفكيك الخطوط الدفاعية الصلبة بفضل مهاراته الفنية الفريدة.

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ستتركز استراتيجية سويسرا على التقييد الهيكلي المطلق والهجمات المرتدة الرأسية السريعة. وإدراكاً لميل الأرجنتين إلى ترك خط دفاعها مكشوفاً خلال المراحل الهجومية المستمرة، سيسعى شاكا وفرويلر إلى تشكيل كتلة دفاعية متماسكة من العمق إلى الوسط لقطع مسارات التمرير المركزية. ومن هناك، ستسعى سويسرا إلى الانطلاق مباشرةً عبر الأجنحة، مستفيدةً من سرعة دان ندوي وروبن فارغاس لاستغلال المساحات التي يتركها الظهيران الأرجنتينيان المتقدمان وتمرير الكرة إلى بريل إمبولو.

التشكيلات الثابتة تواجه الاختبار النهائي

تواجه الأرجنتين الاختبار النهائي للصبر أمام جدار دفاعي سويسري صلب لم يستقبل أي هدف حتى الآن في مباريات الأدوار الإقصائية، ونجح في التحكم بفعالية في وتيرة البطولة.

وتواجه سويسرا مهمة شاقة تتمثل في احتواء هجوم الأرجنتين الذي يتسم بدقة تاريخية، والذي سجل هدفين على الأقل في 11 مباراة متتالية في كأس العالم. ويعتمد النجاح كلياً على خطوطها الدفاعية في منع ميسي من الحصول على نصف ياردة حول حافة منطقة الجزاء.

التشكيلة المتوقعة للأرجنتين أمام سويسرا

إ. مارتينيز؛ مولينا، روميرو، ل. مارتينيز، تاجليافيكو؛ دي باول، باريديس، فرنانديز، ماك أليستر؛ ميسي، ل. مارتينيز

التشكيلة المتوقعة لسويسرا أمام الأرجنتين

كوبيل؛ زاكاري، إيلفيدي، أكانجي، رودريغيز؛ جاشاري، شاكا، فرويلر؛ ندوي، إمبولو، فارغاس

حقائق وأرقام عن مباراة الأرجنتين وسويسرا

لم تهزم سويسرا الأرجنتين قط في أي مسابقة كروية. وتفوقت الأرجنتين على سويسرا بنتيجة 15-3 في المواجهات التاريخية بينهما.

تخوض سويسرا أول ربع نهائي لها في كأس العالم منذ 72 عامًا، حيث كانت آخر مرة وصلت فيها إلى هذه المرحلة بصفتها الدولة المضيفة في عام 1954.

يتصدر ليونيل ميسي سباق الحذاء الذهبي لبطولة 2026 برصيد 8 أهداف. وقد سجل أهدافًا في ست مباريات دولية رسمية متتالية.

وصلت سويسرا إلى ربع النهائي بعد أن حافظت على شباكها نظيفة في مباراتين متتاليتين، وتغلبت على كولومبيا بركلات الترجيح (4-3) بعد تعادل 0-0 في دور الـ16.

وتأهلت الأرجنتين إلى هذه المرحلة بعد أن كانت متأخرة أمام مصر بنتيجة 2-0، حيث سجلت ثلاثة أهداف بعد الدقيقة 78 لتضمن فوزًا دراماتيكيًا بنتيجة 3-2.

تشكيلة الأرجنتين المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: خوان موسو (أتلتيكو مدريد)، جيرونيمو رولي (مرسيليا)، إميليانو مارتينيز (أستون فيلا).

المدافعون: ماركوس سينيسي (بورنموث)، نيكولاس تاجليافيكو (ليون)، غونزالو مونتييل (ريفر بليت)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، كريستيان روميرو (توتنهام)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا)، فاكوندو ميدينا (مرسيليا)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد).

لاعبو الوسط: لياندرو باريديس (ريفر بليت)، رودريغو دي باول (إنتر ميامي)، فالنتين باركو (ستراسبورغ)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، إزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، إنزو فرنانديز (تشيلسي).

المهاجمون: جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، نيكولاس غونزاليس (أتلتيكو مدريد)، تياغو ألمادا (أتلتيكو مدريد)، جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، نيكو باز (كومو)، خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

تشكيلة سويسرا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: مارفن كيلر (يونغ بويز)، جريجور كوبيل (بوروسيا دورتموند)، إيفون مفوغو (لوريان).

المدافعون: مانويل أكانجي (إنتر ميلان)، أوريلي أميندا (اينتراخت فرانكفورت)، إيراي كومرت (فالنسيا)، نيكو إلفيدي (بوروسيا مونشنغلادباخ)، لوكا جاكيز (ف.ب. شتوتغارت)، ميرو موهايم (هامبورغ)، ريكاردو رودريغيز (ريال بيتيس)، سيلفان ويدمر (ماينز).

لاعبو الوسط: ميشيل آبيشر (بيزا)، كريستيان فاسناخت (يونغ بويز)، ريمو فرويلر (بولونيا)، أردون جاشاري (إيه سي ميلان)، يوهان مانزامبي (فرايبورغ)، فابيان ريدر (أوغسبورغ)، جبريل سو، روبن فارغاس (كلاهما من إشبيلية)، غرانيت شاكا (سندرلاند)، دينيس زاكاريا (موناكو).

المهاجمون: زكي أمدوني (بيرنلي)، بريل إمبولو (ستاد رين)، سيدريك إيتن (فورتونا دوسلدورف)، دان ندوي (نوتنغهام فورست)، نوح أوكافور (ليدز يونايتد).

أخبار الفرق والتشكيلات

يدير منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، على الرغم من عدم توفر أي معلومات مؤكدة حاليًا بشأن الإصابات أو حالات الإيقاف قبل مباراة ربع النهائي. تدخل سويسرا المباراة بقيادة مراد ياكين دون تأكيد التشكيلة المحتملة في هذه المرحلة. سيتم إضافة المزيد من المستجدات المتعلقة بالفرق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة لكلا الفريقين.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى الحالي

تصل الأرجنتين إلى كانساس سيتي بعد أن حققت خمس انتصارات في خمس مباريات بكأس العالم، وسجلت 12 هدفاً واستقبلت خمسة أهداف خلال تلك السلسلة. وكانت آخر نتائجها هي الفوز 3-2 بعد أن كانت متأخرة أمام مصر في 7 يوليو، بعد أن تغلبت أيضًا على الرأس الأخضر 3-2 في دور الـ16. وفي وقت سابق من البطولة، هزمت الأرجنتين الأردن 3-1، والنمسا 2-0، والجزائر 3-0، مما أظهر أداءً هجوميًا ثابتًا طوال مرحلة المجموعات وما بعدها.

حققت سويسرا أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات خاضتها، ولم تستقبل سوى هدفين خلال تلك الفترة. وكانت آخر نتيجة لها هي التعادل 0-0 مع كولومبيا في 7 يوليو، حيث تأهلت سويسرا عبر ركلات الترجيح. وقبل ذلك، فازت على الجزائر 2-0 وكندا 2-1، بينما خسرت نقطتين فقط في التعادل 1-1 مع قطر في بداية مرحلة المجموعات. كما فازت على البوسنة والهرسك 4-1 في أفضل أداء لها في البطولة.

سجل المواجهات المباشرة

كان آخر لقاء بين هذين الفريقين في كأس العالم 2014 في 1 يوليو، عندما فازت الأرجنتين على سويسرا 1-0 في دور الـ16 في مباراة امتدت إلى الوقت الإضافي. وقبل ذلك، التقى الفريقان في مباراة ودية في فبراير 2012، وفازت الأرجنتين بنتيجة 3-1 على أرض سويسرا. أما اللقاء الوحيد الآخر المسجل في قاعدة البيانات هذه فقد انتهى بالتعادل 1-1، وهي أيضًا مباراة ودية أُقيمت في سويسرا في يونيو 2007. وعلى مدار المباريات الثلاث المسجلة، حققت الأرجنتين فوزين مقابل لا شيء لسويسرا، مع تعادل واحد.

الترتيب

احتلت سويسرا صدارة المجموعة ب في كأس العالم 2026، بينما فازت الأرجنتين بالمجموعة ي لتتأهل إلى الأدوار الإقصائية بصفتها متصدرة مجموعتها.