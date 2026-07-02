الأرجنتين ضد الرأس الأخضر: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المراحل الإقصائية هارد روك

ستنطلق مباراة الأرجنتين ضد الرأس الأخضر في 2 يوليو 2026 الساعة 18:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و23:00 بتوقيت غرينتش.

تلتقي الأرجنتين والرأس الأخضر في معركة حاسمة بين «داود وجالوت»

المشاركون الجدد في البطولة يواجهون حامل اللقب

تجاوزت الرأس الأخضر كل التوقعات في أول مشاركة لها في كأس العالم، واستحوذت على خيال الجميع في جميع أنحاء العالم. لن تشعر بالخوف ولن يكون لديها ما تخسره وهي تستعد لمواجهة حامل اللقب. ستستمتع بالتحدي، ولا شك أن هذا التحدي كبير.

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كانت آخر هزيمة للأرجنتين في مباراة خروج المغلوب في أي بطولة قبل سبع سنوات في بيلو هوريزونتي، حيث خسرت في نصف نهائي كأس أمريكا الجنوبية 2019 أمام منافستها اللدودة البرازيل. ومنذ ذلك الحين، فازت الأرجنتين بلقب كأس أمريكا الجنوبية مرتين في عامي 2021 و2023، بينهما انتصارها الملحمي في كأس العالم 2022.

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كيف وصلت الأرجنتين والرأس الأخضر إلى هنا

بدأت الأرجنتين مشوارها للدفاع عن لقب كأس العالم بطريقة مثالية. فازت «لا سيليكسيون» بـ 10 مباريات متتالية، ولم تستقبل سوى هدفين فقط خلال تلك السلسلة، ولم تستقبل أي هدف حتى الآن في كأس العالم الحالية. وبما أنه لا توجد أي فرق من بين العشرة الأوائل في طريقها حتى الدور نصف النهائي، فإن فرصتها كبيرة في الوصول إلى النهائي.

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أما الرأس الأخضر، فقد حققت إنجازًا مذهلاً بالبقاء دون هزيمة في مجموعة ضمت إسبانيا وأوروغواي والمملكة العربية السعودية، حيث حققت ثلاثة تعادلات. وهي أول دولة تتأهل من مجموعتها في كأس العالم دون تحقيق أي فوز منذ تشيلي في عام 1998، كما أصبحت أول دولة تشارك للمرة الأولى في البطولة وتصل إلى مرحلة خروج المغلوب منذ سلوفاكيا في عام 2010، وأول منتخب أفريقي منذ غانا في عام 2006. أدائها أمام إسبانيا، على وجه الخصوص، سيمنحها الثقة في قدرتها على إزعاج بعض الفرق الكبرى هنا. كما أنها استخدمت أساليب تكتيكية مختلفة، فهي قادرة على الدفاع بخط دفاع منخفض كما فعلت أمام الإسبان، والضغط بقوة كما كان عليها أن تفعل أمام أوروغواي. هذا الفريق لا يعتمد على أسلوب واحد فقط.

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سحر ميسي مستمر

يبلغ هذا العظيم الآن 39 عامًا، وقد سجل ستة من أهداف الأرجنتين الثمانية في أمريكا الشمالية، وسيشعر وكأنه في وطنه في ملعب هارد روك. نجم إنتر ميامي هو أول لاعب يشارك في ست بطولات كأس العالم. وقد سجل بالفعل ستة أهداف في هذه البطولة، ووضع اسمه على لائحة الهدافين في سبع مباريات متتالية في كأس العالم، منذ الفوز على أستراليا في دور الـ16 عام 2022. لقد نفدت من العالم كل الصفات التي تصف هذا العظيم، ولا بد أن هذه هي الفرصة الأخيرة لمشاهدته على المسرح الكبير.

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فوزينها، البطل النموذجي غير المتوقع

لم يكن الكثير من مشجعي كرة القدم العاديين يعرفون اسمه قبل ثلاثة أسابيع، لكنهم بالتأكيد يعرفونه الآن. كان جوزيمار خوسيه إيفورا دياس، المعروف باسم فوزينها، يمتلك 40 ألف متابع على إنستغرام قبل أن تحقق الرأس الأخضر تعادلاً غير متوقع بنتيجة 0-0 أمام إسبانيا، حيث قام اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً بسبع تصديات مذهلة. والآن، أصبح لديه 17.5 مليون متابع على المنصة.

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التشكيلة المتوقعة للأرجنتين

إيمي مارتينيز؛ مولينا، روميرو، ليساندرو مارتينيز، ميدينا؛ دي باول، ماك أليستر، فرنانديز، ألمادا؛ ميسي، لاوتارو مارتينيز.

التشكيلة المتوقعة لكابو فيردي

فوزينها؛ موريرا، بيكو، ديني، س. كابرال؛ لينيني؛ مينديز، دوارتي، مونتيرو، ج. كابرال؛ ليفرامينتو.

إحصائيات رئيسية عن مباراة الأرجنتين ضد الرأس الأخضر

يحتفظ ميسي، بـ 29 مباراة، بالرقم القياسي الحالي لأكبر عدد من مباريات كأس العالم التي خاضها أي لاعب. وبلغ إجمالي مشاركات لاعب إنتر ميامي مع المنتخب الأرجنتيني 202 مباراة.

شهدت خمس من آخر سبع مباريات للأرجنتين تسجيل أكثر من 2.5 هدف.

أصبح فريق ليونيل سكالوني ثالث حامل لقب فقط يصل إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم في هذا القرن.

وصلت سبع من آخر 13 مباراة لأرجنتينا في الأدوار الإقصائية لكأس العالم إلى الوقت الإضافي، في حين لم تشهد أي منتخب عددًا من المباريات التي وصلت إلى الوقت الإضافي أكثر من 11 مباراة لأرجنتينا في تاريخ كأس العالم.

يُعد فريق «القرش الأزرق» من الرأس الأخضر أقل الفرق تصنيفاً التي تصل إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم في مشاركتها الأولى.

من بين أربعة منتخبات تشارك لأول مرة في نهائيات 2026، إلى جانب كوراكاو والأردن وأوزبكستان، كان الرأس الأخضر هو الوحيد الذي نجح في بلوغ الدور الإقصائي الأول.

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تشكيلة الأرجنتين المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: خوان موسو (أتلتيكو مدريد)، جيرونيمو رولي (مرسيليا)، إميليانو مارتينيز (أستون فيلا).

المدافعون: ماركوس سينيسي (بورنموث)، نيكولاس تاجليافيكو (ليون)، غونزالو مونتييل (ريفر بليت)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، كريستيان روميرو (توتنهام)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا)، فاكوندو ميدينا (مرسيليا)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد).

لاعبو الوسط: لياندرو باريديس (ريفر بليت)، رودريغو دي باول (إنتر ميامي)، فالنتين باركو (ستراسبورغ)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، إزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، إنزو فرنانديز (تشيلسي).

المهاجمون: جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، نيكولاس غونزاليس (أتلتيكو مدريد)، تياجو ألمادا (أتلتيكو مدريد)، جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، نيكو باز (كومو)، خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان).

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تشكيلة الرأس الأخضر المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: فوزينها (تشافيس)، مارسيو روزا (مونتانا)، سي جي دوس سانتوس (سان دييغو).

المدافعون: ستوبيرا (تورينسي)، روبرتو لوبيز (شامروك روفرز)، جواو باولو (إف سي بي إس)، ديني (الباتايه)، لوغان كوستا (فياريال)، ستيفن موريرا (كولومبوس كرو)، واغنر بينا (طرابزونسبور)، سيدني لوبيز كابرال (بنفيكا)، كيلفين بيريس (إس جي كيه).

لاعبو خط الوسط: جاميرو مونتيرو (بي إي سي زفول)، كيفن بينا (كراسنودار)، ديروي دوارتي (لودوجوريتس)، تيلمو أركانجو (فيتوريا غيماريش)، لاروس دوارتي (أكاديمية بوسكاس)، يانيك سيميدو (فارينسي).

المهاجمون: رايان مينديز (إغدير)، غاري رودريغز (أبولون ليماسول)، ويلي سيميدو (أومونيا)، جوفاني كابرال (إستريلا أمادورا)، جيلسون تافاريس (أكرون تولياتي)، دايلون ليفرامينتو (كاسا بيا)، هيليو فاريلا (مكابي تل أبيب)، نونو دا كوستا (إسطنبول باشاك شهير).

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أخبار الفريق والتشكيلة

يدير منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، على الرغم من عدم وجود معلومات مؤكدة عن إصابات أو إيقافات قبل هذه المباراة. لم يتم تأكيد أي تشكيلة محتملة في هذه المرحلة، ومن المتوقع صدور المزيد من التحديثات حول تشكيلة الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما لم ترد أي تقارير عن إصابات أو حالات إيقاف في البيانات الحالية الخاصة بالمدرب بوبيستا، مدرب الرأس الأخضر. وكما هو الحال مع الأرجنتين، لم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة بعد، وسيتم تحديث أخبار الفريق فور توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى الحالي

سجل المواجهات المباشرة

لا توجد أي مواجهات سابقة بين الأرجنتين والرأس الأخضر مسجلة في البيانات المتاحة. وستكون هذه المباراة في ميامي هي المرة الأولى التي تلتقي فيها هاتان الدولتان على أي مستوى.

الترتيب

احتلت الأرجنتين صدارة المجموعة J، بينما تأهلت الرأس الأخضر من المجموعة H في المركز الثاني.