الأخطاء الإجرائية قد تُعيد قضية حمد الله من نقطة الصفر

قضية المهاجم المغربي قد تعود إلى نقطة البداية من جديد

أكد القانوني أحمد الأمير، على أن الأخطاء الإجرائية التي وقع فيها مركز التحكيم الرياضي السعودي في قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد ضد النصر، قد تُعيد القضية من نقطة الصفر.

ووافق مركز التحكيم الرياضي، على استقالة الدكتور يحيى الشريف رئيس غرفة تحكيم المنازعات من منصبه، وذلك بسبب مخالفات قانونية حدثت في بعض قضايا المركز. "اقرأ التفاصيل"

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الأمير قال خلال تصريحات بمساحات قناة 24 الرياضية: "في كاس إذا كانت هناك أخطاء إجرائية في منازعة منظورة، وقام أحد الأطراف بالاعتراض، تقوم المحكمة الفيدرالية السويسرية بإلغاء القرار الصادر".

وتابع: "يتم إعادة القضية إلى الصفر لمركز التحكيم، لتصحيح جميع الأخطاء الإجرائية واتخاذ قرارات من جديد".

واختتم الأمير تصريحاته قائلًا: "من المفترض أن يتم التراجع عن جميع الإجراءات الخاطئة والنظر للمنازعة من الصفر، وإعطاء كل طرف حقه في جلسات الاستماع باختيار المحكمين وتمثيل نفسه".

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